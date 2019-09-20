20+ доказательств того, что длинные волосы делают мужчин безумно привлекательными

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Еще несколько лет назад редкий мужчина решался отрастить длинные волосы, но сейчас мода на шикарную шевелюру заглянула даже в небольшие города. И мы совсем не против такого положения дел. Возможно, не каждому мужчине идет такая прическа, но вы только посмотрите на красавчиков из нашей подборки — волосы делают их особенно привлекательными.

Мы в AdMe.ru долго любовались на этих длинноволосых парней и приглашаем вас оценить их красоту. Дойдя до бонуса в конце, взгляните на Джо Кири (он играет симпатягу Стива в «Очень странных делах»). Актер расстался со своей копной волос и, кажется, прогадал. Судите сами.

1. Брок О’Хурн, актер

2. Ален, фотограф

3. Энрико Равенна, актер

4. Нильс Койпер Верберне, модель

5. Мо, фотограф и тату-мастер

6. Заффхоган, музыкант

7. Алессандро Пьеросан, модель

8. Ранават, блогер

9. Арн, модель

10. Мэттью Ферретти, актер

11. Микаэль Огюсто, фотограф

12. Роми Фурлан, визажист

13. Лукас Кастильони, блогер

14. Джоэл Магнус, спортсмен

15. Тор Росланд, модель, стилист

16. Том, видеооператор

17. Джейк Таави, блогер

18. Джаро Джарратана, режиссер

19. Филиппо Меллони, модель

20. Тибор Пуш, художник, защитник животных

21. Тим Дамен, фотограф

22. Грег Берзински, блогер

23. Брам ван Адричем, модель

Бонус: Джо Кири расстался с длинными волосами, и вот что из этого вышло

Нам кажется, что длинноволосый Стив Харрингтон был гораздо более притягательным

А вам?