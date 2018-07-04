Тест: Попробуйте определить цвет по его японскому названию
Сможете ли вы с ходу сказать, как выглядит цвет сырой стены? Или какой оттенок имеет железная гардеробная? А какого окраса варенный на пару каштан? Все это японские названия цветов, которые многих удивляют своей оригинальностью. И сегодня вам предстоит определить, что за оттенки скрываются под этими необычными названиями.
AdMe.ru составил тест, основываясь на цветах, получивших в японской культуре самое нетривиальное описание. Прочитав название цвета, попробуйте представить, как это могло бы выглядеть, а затем нажмите на карточку, чтобы узнать правильный ответ.
Расскажите, к скольким названиям вам удалось подобрать правильные оттенки? Какое определение цвета впечатлило вас больше всего?