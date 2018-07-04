Тест: Попробуйте определить цвет по его японскому названию

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Сможете ли вы с ходу сказать, как выглядит цвет сырой стены? Или какой оттенок имеет железная гардеробная? А какого окраса варенный на пару каштан? Все это японские названия цветов, которые многих удивляют своей оригинальностью. И сегодня вам предстоит определить, что за оттенки скрываются под этими необычными названиями.