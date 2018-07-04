Тест: Попробуйте определить цвет по его японскому названию

Сможете ли вы с ходу сказать, как выглядит цвет сырой стены? Или какой оттенок имеет железная гардеробная? А какого окраса варенный на пару каштан? Все это японские названия цветов, которые многих удивляют своей оригинальностью. И сегодня вам предстоит определить, что за оттенки скрываются под этими необычными названиями.

AdMe.ru составил тест, основываясь на цветах, получивших в японской культуре самое нетривиальное описание. Прочитав название цвета, попробуйте представить, как это могло бы выглядеть, а затем нажмите на карточку, чтобы узнать правильный ответ.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

Расскажите, к скольким названиям вам удалось подобрать правильные оттенки? Какое определение цвета впечатлило вас больше всего?

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21 Комментарии

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