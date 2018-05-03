Очаровательная японская еда, которая умилит даже самых брутальных

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Если ваша еда выглядит аппетитно — этого недостаточно, считают японцы. Она должна выглядеть мило, причем настолько, чтобы заставить расплыться в улыбке не только ребенка, но и взрослого.

Редакция AdMe.ru уже получила свою порцию няшности на сегодня, а теперь охотно делится ею с вами.

1. Тосты

Альпака из хлеба и румяные акита-ину — даже классический тост жители Страны восходящего солнца представляют по-своему.

2. Мамин хлеб

Удивительная японская мама под ником Konel Bread печет хлеб, придумывая свои узоры и вдохновляясь рисунками сына. Технологию приготовления красочного хлеба она держит в секрете; единственное, что удалось узнать — для выпечки используются исключительно натуральные красители типа шпината, какао или свеклы.

Кстати, это не Принцесса Лея, а дорогой нашему сердцу Чебурашка.

3. Супы

Конечно, японский суп отличается от привычного нам блюда: например, в азиатских культурах его преспокойно могут съесть на завтрак. Впрочем, если бы из вашей тарелки с утра выглядывала такая симпатичная мордашка, может, и вы изменили бы своим кулинарным предпочтениям?

4. Лапша

Интересно, может ли итальянская паста смотреться на тарелке так же забавно, как японская лапша? Или это какие-то особые национальные тонкости?

5. Онигири

Онигири — традиционное японское блюдо на основе пресного риса, обычно слепленного в виде треугольника или шара. Современные японские кулинары, оставив скучные геометрические формы, соревнуются между собой в многообразии воплощений онигири.

6. Бэнто

Еще одно японское «изобретение»: бэнто или обэнто — это упакованный обед, который можно взять на работу, в школу или в дорогу. Чаще всего бэнто наполовину состоит из риса, наполовину — из белковых продуктов и овощей. Однако все чаще японский ланч-бокс становится полем для творчества; особенно любят оригинально собранные обеды японские школьники.

7. Десерты

Такой десерт хочется просто оставить себе, чтобы любоваться им время от времени.

8. Тайяки

Тайяки (дословно «запеченный морской лещ») — традиционное японское печенье, запеченное в форме рыбки. Сохраняя его классическую форму, кулинары делают его разноцветным, комбинируют с другими десертами и даже превращают его в рожок для мороженого.

9. Мороженое

К слову, о самом мороженом. Здесь ему умеют придавать настолько причудливую форму, что невольно думаешь: а не было ли тут волшебства?

10. Кофе

Даже если вы закоренелый кофеман, ставим на то, что вы только что полюбили кофе еще больше, чем когда-либо.

Бонус

Эту новинку японской кухни не назовешь умилительной, зато, глядя на нее, вы сразу поймете, чего вам не хватало для полной жизни — суши-пончиков! Гибрид двух популярных лакомств, чтобы сделать нас всех немного счастливее.

Если вы еще не убежали на кухню в поисках вкусностей, поделитесь, на ваш взгляд, самым крутым блюдом из списка в комментариях!