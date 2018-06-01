Израильский художник представил, как выглядели бы упаковки продуктов, если бы их выпускали известные бренды
Педди Мергуи (Peddy Mergui) — израильский дизайнер. В своем проекте Wheat is Wheat is Wheat он подчеркивает идею о том, что вещи остаются собой вне зависимости от внешнего вида. Мука не перестанет быть мукой, даже если выпуском ее упаковки займется модный дом. А ведь если такое случится, мало того что стоимость продукта вырастет в несколько раз, так ведь еще и найдутся те, кто неприменно данный товар купят. Это ли не абсурд?
AdMe.ru предлагает взглянуть, как, согласно представлениям Педди Мергуи, выглядели бы упаковки продуктов от люксовых брендов.
1. Мука от Prada
2. Детское питание от Chanel
3. Салями от Louis Vuitton
4. Фрукты от Nike
5. Йогурт от Tiffani & Co
6. Кофе от Cartier
7. Оливковое масло от United Colors of Benetton
8. Яйца от Versace
9. Белый рис басмати от HSBC
10. Сливочное масло от BVLGARI
11. Соль и перец от Hermès
12. Лапша рамен со вкусом кукурузы от Burberry
13. Разносолы от Gucci
14. Паста от Ferrari
15. Печенье от Dolce & Gabbana
16. Молоко от Apple
Кстати, у дизайнера 05.06.2018 в Музее дизайна Холон откроется выставка. Будете в Израиле — загляните.
А чей условный продукт приглянулся вам больше всего? Делитесь в комментариях.