Израильский художник представил, как выглядели бы упаковки продуктов, если бы их выпускали известные бренды

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Педди Мергуи (Peddy Mergui) — израильский дизайнер. В своем проекте Wheat is Wheat is Wheat он подчеркивает идею о том, что вещи остаются собой вне зависимости от внешнего вида. Мука не перестанет быть мукой, даже если выпуском ее упаковки займется модный дом. А ведь если такое случится, мало того что стоимость продукта вырастет в несколько раз, так ведь еще и найдутся те, кто неприменно данный товар купят. Это ли не абсурд?