История Едзи Ямамото, который стал модельером ради своей матери и заодно покорил целый мир

«Я рос после Второй мировой войны единственным сыном вдовы»

Едзи родился в 1943 году. Его мать была портнихой, а отец работал в ресторанной сфере. Япония участвовала во Второй мировой войне, и отцу мальчика пришлось отправиться на фронт. Он погиб в 1945 году при невыясненных обстоятельствах на Филиппинах. Намного позже, в документальном фильме «Notebook on Cities and Clothes» 1989 года, Едзи скажет: «Когда я думаю о своем отце, я понимаю, что война все еще бушует во мне».

«Если ты действительно хочешь помочь мне, ты должен пойти в школу шитья»

«Я думаю, что моя мужская одежда выглядит на женщинах так же хорошо, как и женская»

«Я твердо верю в дух авангарда — стремление высказаться против традиционных ценностей»

В это же время японский кутюрье открыл Yohji Yamamoto Fund for Peace — фонд, который помогает молодым китайским дизайнерам попасть в японское и европейское модное сообщество. Каждый год один из китайских модельеров получает возможность стажировки в Японии и Европе. Год спустя для Едзи Ямамото наступили трудные времена: из-за долгов бренд мог обанкротиться. Но ситуация довольно скоро улучшилась. В последующие годы дизайнер написал автобиографию под названием «Моя дорогая бомба» (My Dear Bomb), в лондонском Музее Виктории и Альберта (The Victoria and Albert Museum) прошла выставка истории бренда. О Ямамото пишутся книги и снимаются фильмы.