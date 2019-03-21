Девушка два месяца носила один костюм. И после ее эксперимента хочется пересмотреть свой взгляд на шопинг

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Марина Тестино (Marina Testino) — модница с десятками тысяч подписчиков в инстаграме. Девушка ведет свой блог, делает стильные фото, но в то же время задумывается над проблемой избыточного потребления. Она считает, что никому не нужно столько одежды, сколько каждый сезон выпускают фешен-бренды. Марина уверена, что для того, чтобы выглядеть сногсшибательно, достаточно и одного костюма. Это она и доказала в своем эксперименте One Dress to Impress.

Нам в AdMe.ru понравился сознательный подход девушки, поэтому мы решили рассказать о ней вам.

Однажды Марине надоели постоянные сомнения перед полным шкафом одежды и она придумала для себя эксперимент

Блогеру стало интересно, сможет ли она носить два месяца один и тот же красный костюм

Эксперимент начался

Теперь Тестино точно знала, что надеть

Девушка выбрала наряд такого смелого цвета, чтобы привлечь больше внимания к проекту

Ей хотелось, чтобы люди задумались над сознательным потреблением

Эксперимент освободил ее от постоянного выбора одежды

Но не от стирки, конечно

Девушка фотографировала себя почти каждый день и убедилась, что один и тот же наряд подходит для разных мероприятий

Красный костюм хорошо смотрелся и на вечеринках

И в качестве повседневной одежды

В нем было удобно работать

И отдыхать

Марина думала, что многие будут ее критиковать. Но обнаружила, что чаще всего людям все равно, что на нас надето

Ведь нас украшает уверенность в себе, а не следование модным тенденциям

К концу эксперимента девушке захотелось чего-то нового в своем гардеробе

Но эти два месяца убедили Марину и всех тех, кто следил за ее успехами в сети, что важно не количество, а качество одежды

И вместо того, чтобы скупать десятки дешевых костюмов в масс-маркете, лучше купить один, но такой, который вам захочется носить годами