Девушка два месяца носила один костюм. И после ее эксперимента хочется пересмотреть свой взгляд на шопинг
Марина Тестино (Marina Testino) — модница с десятками тысяч подписчиков в инстаграме. Девушка ведет свой блог, делает стильные фото, но в то же время задумывается над проблемой избыточного потребления. Она считает, что никому не нужно столько одежды, сколько каждый сезон выпускают фешен-бренды. Марина уверена, что для того, чтобы выглядеть сногсшибательно, достаточно и одного костюма. Это она и доказала в своем эксперименте One Dress to Impress.
Нам в AdMe.ru понравился сознательный подход девушки, поэтому мы решили рассказать о ней вам.
Однажды Марине надоели постоянные сомнения перед полным шкафом одежды и она придумала для себя эксперимент
Блогеру стало интересно, сможет ли она носить два месяца один и тот же красный костюм
Эксперимент начался
Теперь Тестино точно знала, что надеть
Девушка выбрала наряд такого смелого цвета, чтобы привлечь больше внимания к проекту
Ей хотелось, чтобы люди задумались над сознательным потреблением
Эксперимент освободил ее от постоянного выбора одежды
Но не от стирки, конечно
Девушка фотографировала себя почти каждый день и убедилась, что один и тот же наряд подходит для разных мероприятий
Красный костюм хорошо смотрелся и на вечеринках
И в качестве повседневной одежды
В нем было удобно работать
И отдыхать
Марина думала, что многие будут ее критиковать. Но обнаружила, что чаще всего людям все равно, что на нас надето
Ведь нас украшает уверенность в себе, а не следование модным тенденциям
К концу эксперимента девушке захотелось чего-то нового в своем гардеробе
Но эти два месяца убедили Марину и всех тех, кто следил за ее успехами в сети, что важно не количество, а качество одежды
И вместо того, чтобы скупать десятки дешевых костюмов в масс-маркете, лучше купить один, но такой, который вам захочется носить годами
А вы решились бы повторить эксперимент Тестино? Может, в вашем гардеробе тоже есть вещь, которую можно носить не снимая?