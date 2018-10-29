7 жутко крутых идей маникюра, которые дополнят ваш образ на Хеллоуин

31 октября, в канун Дня Всех Святых, традиционно празднуется кошмарно веселый праздник Хеллоуин. И хоть зародился он на Западе, в последние годы его все чаще отмечают по всему миру. А почему бы и нет? Ведь это лишний повод для шумной вечеринки, дружеского кутежа или корпоратива. Самым важным атрибутом такого вечера является оригинальный и одновременно жуткий образ. Для его создания недостаточно одного наряда и гримма — мы предлагаем вам дополнить его еще и тематическим маникюром.

AdMe.ru нашел несколько любопытных (а иногда откровенно повергающих в шок) идей для ваших ногтей, чтобы быть в праздничном образе от макушки до кончиков пальцев.

1. Шокирующие инсталляции (для кануна праздника)

2. Маникюр настоящей ведьмы (с острыми кончиками)

3. Черно-белое сочетание

4. С тематическими рисунками

5. Оригинальный

6. Кошмарная милота

7. Просто спокойный (чтобы носить и после праздника)

Присмотрели для себя какой-нибудь шедевр? Покажите фото своему мастеру.

Фото на превью nail_sunny / instagram, nail_sunny / instagram

2 На склад!
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  • 29 октября 2018
  • 2237

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