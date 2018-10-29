7 жутко крутых идей маникюра, которые дополнят ваш образ на Хеллоуин

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

31 октября, в канун Дня Всех Святых, традиционно празднуется кошмарно веселый праздник Хеллоуин. И хоть зародился он на Западе, в последние годы его все чаще отмечают по всему миру. А почему бы и нет? Ведь это лишний повод для шумной вечеринки, дружеского кутежа или корпоратива. Самым важным атрибутом такого вечера является оригинальный и одновременно жуткий образ. Для его создания недостаточно одного наряда и гримма — мы предлагаем вам дополнить его еще и тематическим маникюром.