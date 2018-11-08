30+ крутых идей для первой татуировки (Теперь решиться будет проще)

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Татуировки бывают чертовски красивыми, наполненными глубоким смыслом или теплыми воспоминаниями. Но вот отважиться изобразить что-то на своем теле бывает непросто. И это понятно, ведь рисунок останется на всю жизнь, и лучше в этом деле семь раз отмерить.

AdMe.ru нашел несколько идей тату для тех, кто давно интересуется этим видом искусства, но все никак не может собраться с духом и прийти в салон.

Цветы и природа

Луна и звезды

Книжные

Абстрактные

Зверушки

Вместо аксессуаров

Оригинальные и просто крутые