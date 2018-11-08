30+ крутых идей для первой татуировки (Теперь решиться будет проще)
Татуировки бывают чертовски красивыми, наполненными глубоким смыслом или теплыми воспоминаниями. Но вот отважиться изобразить что-то на своем теле бывает непросто. И это понятно, ведь рисунок останется на всю жизнь, и лучше в этом деле семь раз отмерить.
AdMe.ru нашел несколько идей тату для тех, кто давно интересуется этим видом искусства, но все никак не может собраться с духом и прийти в салон.
Цветы и природа
Луна и звезды
Книжные
Абстрактные
Зверушки
Вместо аксессуаров
Оригинальные и просто крутые
А вы бы хотели сделать себе одну из таких татуировок?