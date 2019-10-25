20 вещей, в которые добавили всего одну деталь, и они стали в несколько раз круче

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Сегодня ученые и дизайнеры придумывают сотни полезных наработок, о которых еще несколько десятилетий назад никто бы и не подумал. Но не забывают они и про привычные всем вещи, которые, как оказалось, можно значительно улучшить при помощи всего одного штриха. Так появляются фены для сушки обуви, зонтики, которые собирают капли дождя после того, как их сложат, и даже пешеходные переходы, которые блокируют движение автомобилей.

Мы в AdMe.ru поразились находчивости авторов этих изобретений и решили показать вам неординарные доработки вполне привычных вещей.

«Моя новая кредитная карта меняет CVV-код каждые 3 часа»

Чехол, в котором есть отделение для наушников

«Увидел в Норвегии фен для обуви, встроенный в стену»

Диван с «домиком» для домашних питомцев

«В этой микроволновке предусмотрены розетки»

Переход, который спас бы не одну жизнь

Тарелка, которую удобно держать на коленях

У этой рубашки есть внешние и внутренние пуговицы, чтобы избежать образования дырок, через которые видно бюстгальтер

Лифт во Всемирном торговом центре показывает историю развития архитектуры Нью-Йорка

Кровать со встроенным телевизором

Принтер, который использует наполненные краской шарики вместо чернил. И не протечет, и удобно заполнять заново

Ванная комната, стены которой перестают быть невидимыми при входе человека

Стик, с которым намазать тост маслом проще простого

Каждая фигура показывает, куда именно ей можно ходить на шахматном поле

Это изобретение поможет увидеть, как будет выглядеть мебель, выполненная в разных цветах

Наконечник зонтика соберет весь конденсат, когда вы поставите его вверх ногами

Лампа, в которой можно регулировать количество включенных секций

Трость, которая одним движением превращается в стул

Для тех, кому за 20, придумали бутылку воды с органайзером для таблеток на неделю

Для тех, кто любит прикорнуть в офисе

Какую повседневную вещь вы бы улучшили, чтобы она стала еще удобнее?