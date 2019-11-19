20 обыденных вещей, дизайн которых разработали по-настоящему креативные люди

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У обывателей могут вызывать восхищение даже такие, казалось бы, непримечательные предметы, как тетрапак с молоком, пузырчатая пленка и мухобойка. Конечно, в том случае, если к их созданию приложили руку творческие люди, обладающие безграничной фантазией.

Мы в AdMe.ru обожаем креативные вещи, потому что с ними жизнь становится ярче и интереснее. Вот 20 доказательств.

В этом тетрапаке с молоком есть индикатор уровня жидкости

© Emily89 / reddit  

20 обыденных вещей, дизайн которых разработали по-настоящему креативные люди

Ручки на двери галереи National Geographic Gallery сделаны в виде логотипа National Geographic

© samcp12 / reddit  

20 обыденных вещей, дизайн которых разработали по-настоящему креативные люди

У этого радиатора отопления есть встроенный подогреватель еды

© Hustler_Kamikaze / reddit  

20 обыденных вещей, дизайн которых разработали по-настоящему креативные люди

«Я сам сделал эту Bluetooth-колонку в форме наушника AirPod»

© Master_Aar / reddit  

20 обыденных вещей, дизайн которых разработали по-настоящему креативные люди

Этот дом на колесах сделан из старого самолета

© jaconncorp / reddit  

20 обыденных вещей, дизайн которых разработали по-настоящему креативные люди

Трость этой женщины сделана в виде ручной пилы

© anitarash / reddit  

20 обыденных вещей, дизайн которых разработали по-настоящему креативные люди

Пузырчатая пленка с сердечками

© hmnixql / reddit  

20 обыденных вещей, дизайн которых разработали по-настоящему креативные люди

Шоколадная ложка, которой есть кашу вдвойне приятно

© Mikes_RedditAccount / reddit  

20 обыденных вещей, дизайн которых разработали по-настоящему креативные люди

Велопарковка в парке для выгула собак

© forgilead / reddit  

20 обыденных вещей, дизайн которых разработали по-настоящему креативные люди

Это пенал в виде буррито

© whyhellomichael / reddit  

20 обыденных вещей, дизайн которых разработали по-настоящему креативные люди

Бутылка в форме шара (объемом 250 мл)

© Xxpyrocynical-fanxX / reddit  

20 обыденных вещей, дизайн которых разработали по-настоящему креативные люди

Напольные часы, связанные в узел

© Dembelo / reddit  

20 обыденных вещей, дизайн которых разработали по-настоящему креативные люди

По этим дверным ручкам сразу можно понять, какие заведения располагаются в зданиях

© Vette_Boi22 / reddit  

20 обыденных вещей, дизайн которых разработали по-настоящему креативные люди

Эти стикеры лежат на мини-палете

© kileek / reddit  

20 обыденных вещей, дизайн которых разработали по-настоящему креативные люди

Необычные пешеходные переходы (слева — в Мехико, Мексика, справа — в Екатеринбурге, Россия)

© de_longpre / reddit   © pupsikandr / reddit  

20 обыденных вещей, дизайн которых разработали по-настоящему креативные люди

Мухобойка «дай мухе один шанс»

© chinookjoel2000 / reddit  

20 обыденных вещей, дизайн которых разработали по-настоящему креативные люди

Бумажные снежинки, вырезанные в виде фигур из «Звездных войн»

© ROFLpwn01 / reddit  

20 обыденных вещей, дизайн которых разработали по-настоящему креативные люди

«Потолок в туалете в доме моих родителей»

© mkcph84 / reddit  

20 обыденных вещей, дизайн которых разработали по-настоящему креативные люди

Это сиденья в одной из закусочных

© kvkr20 / reddit  

20 обыденных вещей, дизайн которых разработали по-настоящему креативные люди

Раскладной стул, встроенный в трость

© vosszaa / reddit  

20 обыденных вещей, дизайн которых разработали по-настоящему креативные люди

Какими из этих предметов вы с удовольствием пользовались бы?

Фото на превью Hustler_Kamikaze / reddit

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