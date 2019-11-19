20 обыденных вещей, дизайн которых разработали по-настоящему креативные люди

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У обывателей могут вызывать восхищение даже такие, казалось бы, непримечательные предметы, как тетрапак с молоком, пузырчатая пленка и мухобойка. Конечно, в том случае, если к их созданию приложили руку творческие люди, обладающие безграничной фантазией.

Мы в AdMe.ru обожаем креативные вещи, потому что с ними жизнь становится ярче и интереснее. Вот 20 доказательств.

В этом тетрапаке с молоком есть индикатор уровня жидкости

Ручки на двери галереи National Geographic Gallery сделаны в виде логотипа National Geographic

У этого радиатора отопления есть встроенный подогреватель еды

«Я сам сделал эту Bluetooth-колонку в форме наушника AirPod»

Этот дом на колесах сделан из старого самолета

Трость этой женщины сделана в виде ручной пилы

Пузырчатая пленка с сердечками

Шоколадная ложка, которой есть кашу вдвойне приятно

Велопарковка в парке для выгула собак

Это пенал в виде буррито

Бутылка в форме шара (объемом 250 мл)

Напольные часы, связанные в узел

По этим дверным ручкам сразу можно понять, какие заведения располагаются в зданиях

Эти стикеры лежат на мини-палете

Необычные пешеходные переходы (слева — в Мехико, Мексика, справа — в Екатеринбурге, Россия)

Мухобойка «дай мухе один шанс»

Бумажные снежинки, вырезанные в виде фигур из «Звездных войн»

«Потолок в туалете в доме моих родителей»

Это сиденья в одной из закусочных

Раскладной стул, встроенный в трость

Какими из этих предметов вы с удовольствием пользовались бы?