20 обыденных вещей, дизайн которых разработали по-настоящему креативные люди
У обывателей могут вызывать восхищение даже такие, казалось бы, непримечательные предметы, как тетрапак с молоком, пузырчатая пленка и мухобойка. Конечно, в том случае, если к их созданию приложили руку творческие люди, обладающие безграничной фантазией.
Мы в AdMe.ru обожаем креативные вещи, потому что с ними жизнь становится ярче и интереснее. Вот 20 доказательств.
В этом тетрапаке с молоком есть индикатор уровня жидкости
Ручки на двери галереи National Geographic Gallery сделаны в виде логотипа National Geographic
У этого радиатора отопления есть встроенный подогреватель еды
«Я сам сделал эту Bluetooth-колонку в форме наушника AirPod»
Этот дом на колесах сделан из старого самолета
Трость этой женщины сделана в виде ручной пилы
Пузырчатая пленка с сердечками
Шоколадная ложка, которой есть кашу вдвойне приятно
Велопарковка в парке для выгула собак
Это пенал в виде буррито
Бутылка в форме шара (объемом 250 мл)
Напольные часы, связанные в узел
По этим дверным ручкам сразу можно понять, какие заведения располагаются в зданиях
Эти стикеры лежат на мини-палете
Необычные пешеходные переходы (слева — в Мехико, Мексика, справа — в Екатеринбурге, Россия)
Мухобойка «дай мухе один шанс»
Бумажные снежинки, вырезанные в виде фигур из «Звездных войн»
«Потолок в туалете в доме моих родителей»
Это сиденья в одной из закусочных
Раскладной стул, встроенный в трость
Какими из этих предметов вы с удовольствием пользовались бы?
Фото на превью Hustler_Kamikaze / reddit