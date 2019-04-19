20+ человек, которые решили ослабить родительский контроль и посмотреть, что из этого получится

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Чаще всего спор между родителями и детьми возникает при выборе одежды. Малыши не понимают, почему нельзя пойти на улицу в том, что требует душа, а взрослые привыкли оставлять последнее слово за собой и ориентируются на практичность. Но есть такие мамы и папы, которые решили рискнуть и посмотреть, на что способны их дети, если предоставить им свободу выбора. И объединяет таких людей хештег #whenchildrendressthemself. В статье вас ждут самые яркие участники этого эксперимента, после знакомства с которыми, возможно, и вам захочется прибегнуть к нестандартным решениям.

AdMe.ru даже немного завидует детской смелости и умению создавать столь яркие образы.

1. Когда хочется продемонстрировать все любимые вещи сразу

2. Смелая комбинация стилей: панк, гранж и единороги. Но получилось круто

3. Универсальный образ, в котором можно отправиться как на балет, так и в бассейн

4. Если вы думаете, что времена хиппи давно прошли, то сильно ошибаетесь

5. У каждой уважающей себя девушки должно быть походное платье

6. А тут уже просматривается свой оригинальный стиль

7. Если бы Фредди Крюгер проводил отпуск на Гавайях, то наверняка он выглядел бы именно так

8. «Я сказала сыну, что мы идем в банк, и вот так он вышел из своей комнаты. Я предупредила, что его наряд там вряд ли оценят»

9. Солнечные очки, перчатки и ящик с инструментами. Что же задумал этот малыш?

10. Красное бархатное платье, плотные колготки, розовый шарф, кеды и леопардовая шубка. Разве можно быть еще гламурнее?

11. Главное — чувствовать себя уверенно в своем образе

12. «Я спросила сына: „В чем ты хочешь пойти в детский сад?“»

13. Когда на улице лето, но тебе всегда чуть-чуть дует

14. Этот образ не был бы полным без фиолетовых бровей и сердечка на щеке

15. Наряд для уборки дома не так прост, как может показаться: спортивный купальник, шорты для йоги и гетры на руках

16. Возможно, перед нами будущий ведущий передачи о животных

17. А эта девочка уже может давать советы по стилю

18. Если бы в мире принцесс были городские сумасшедшие, то выглядели бы они примерно так

19. Такое чувство, что она уже главный редактор глянцевого журнала о моде

20. Принцы на белом коне — вчерашний день, сейчас в тренде принцессы на самокатах

21. Самый комфортный образ в нашей подборке

22. И немного сюрреализма

А вы готовы решиться на такой эксперимент и позволить ребенку хотя бы раз в неделю выбирать одежду самостоятельно?