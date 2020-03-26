19 доказательств того, что дизайнеры знают, как преобразить простой предмет так, чтобы все ахнули
«Человеческая фантазия не знает границ»- именно таким постулатом руководствуются герои нашей подборки, создавая крутые штуки из, казалось бы, самых обычных предметов, будь то люстра, пиала для воды или даже тапочки. И все это для одной цели: напомнить нам, что и самые обыкновенные вещи могут заиграть новыми красками, если к делу подойти творчески.
Мы в AdMe.ru обожаем находить все новое и оригинальное и уверены, что и у вас есть подобные примеры — не стесняйтесь, выкладывайте фото. А в бонусе вас ждет не только креатив, но и гениальный троллинг.
Пиала меняет свой цвет, когда в нее наливают жидкость
Этот стул растет сам
Тапочки в горошек, которые в подставке выглядят как мухомор
Этот столик разработан специально для этих книг
Воздушно и элегантно
Этот кубик Рубика — сейф. Цвета должны находиться в определенном порядке, чтобы вы могли разблокировать его
Штрихкод со вкусом
Сочетание полезного с приятным
Еще один шикарный способ интересно обыграть лестницу
«У меня есть часы, где вращаются цифры, а не стрелки»
«Сумка с книгами, которую я купил на Comic Con, светится при съемке со вспышкой»
Кружка, которая выглядит как жестяная банка
Кровать для кота из чемодана
Это 2 вида корзин для покупок в универмаге в Бангкоке: для тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет остаться один
Действительно креативная лампа
Этот водитель сделал рисунок своего грузовика на своем же кузове
Горшочек для растений, который «пьет» воду
Так мороженое будет в безопасности
Этот бумажный пакет показывает вам, как его упаковать
«Упаковывайте самостоятельно: 1. Сформируйте прочное дно. 2. Выстройте квадратные стенки. 3. Положите стеклянные объекты в центр. 4. Бьющиеся предметы положите наверх».
Бонус: когда дизайнер с чувством юмора — подставка для карандашей в виде бюста Юлия Цезаря
Мы бы прикупили себе часы и столик. А как вы думаете, стоит ли так креативить или предметы должны быть в первую очередь функциональными?