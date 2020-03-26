19 доказательств того, что дизайнеры знают, как преобразить простой предмет так, чтобы все ахнули

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«Человеческая фантазия не знает границ»- именно таким постулатом руководствуются герои нашей подборки, создавая крутые штуки из, казалось бы, самых обычных предметов, будь то люстра, пиала для воды или даже тапочки. И все это для одной цели: напомнить нам, что и самые обыкновенные вещи могут заиграть новыми красками, если к делу подойти творчески.

Мы в AdMe.ru обожаем находить все новое и оригинальное и уверены, что и у вас есть подобные примеры — не стесняйтесь, выкладывайте фото. А в бонусе вас ждет не только креатив, но и гениальный троллинг.

Пиала меняет свой цвет, когда в нее наливают жидкость

Этот стул растет сам

Тапочки в горошек, которые в подставке выглядят как мухомор

Этот столик разработан специально для этих книг

Воздушно и элегантно

Этот кубик Рубика — сейф. Цвета должны находиться в определенном порядке, чтобы вы могли разблокировать его

Штрихкод со вкусом

Сочетание полезного с приятным

Еще один шикарный способ интересно обыграть лестницу

«У меня есть часы, где вращаются цифры, а не стрелки»

«Сумка с книгами, которую я купил на Comic Con, светится при съемке со вспышкой»

Кружка, которая выглядит как жестяная банка

Кровать для кота из чемодана

Это 2 вида корзин для покупок в универмаге в Бангкоке: для тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет остаться один

Действительно креативная лампа

Этот водитель сделал рисунок своего грузовика на своем же кузове

Горшочек для растений, который «пьет» воду

Так мороженое будет в безопасности

Этот бумажный пакет показывает вам, как его упаковать

«Упаковывайте самостоятельно: 1. Сформируйте прочное дно. 2. Выстройте квадратные стенки. 3. Положите стеклянные объекты в центр. 4. Бьющиеся предметы положите наверх».

Бонус: когда дизайнер с чувством юмора — подставка для карандашей в виде бюста Юлия Цезаря