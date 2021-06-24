18 примеров того, что дизайнеры одежды очень старались. Но, кажется, недостаточно

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Дизайнеры, создавая новые предметы гардероба, стараются найти какие-нибудь нестандартные решения. На рынке есть все что угодно, поэтому изготовителям одежды все время приходится придумывать что-то яркое и запоминающееся. Только вот иногда подобные эксперименты проваливаются. В итоге мы видим то, что заставляет нас остановиться и попытаться понять, что своим творением хотел сказать дизайнер.

AdMe.ru предлагает вам побыть экспертами и вынести свой модный приговор оригинальным вещам из нашей подборки.

«Женские джинсы. Я бы хотела получить свой карман полностью»

ПаАиж — город любви

«Только что осознал, что на моей майке с надписью „Лос- Анджелес“ на заднем фоне изображен небоскреб из Нью-Йорка»

Носки для квадратных ног

«Название фирмы на майке моей дочери»

«Тревожность для детей».

Этот Губка Боб отлично демонстрирует, как выглядит человек, который уже устал, но держится из последних сил и не подает вида

«Майка, которую я нашел в благотворительном магазине»

«Арбуз».

«„Каждый новый день день“. Моя мама запуталась, пытаясь прочитать»

С другой стороны, идеальный цвет, если вы хотите, чтобы все знали, что вы микробиолог

«Моя сестра получила платье с осьминогом...»

Что у Наруто с лицом на этой кофте?

Кажется, им стоит поработать над размерной сеткой

«Трусы. Размер „мама“».

Размер трусов — «мама». Когда обычные числа не работают. © Physical-East-7881 / Reddit

Офтальмолог на выезде

Очень четкий мужчина

П — Пятигорск

Когда дизайнер не определился, какой рисунок сделать на майке

«Друзья» уже не те

«Нашел в комиссионном магазине»

«Мы были. Был рожден. Мир. Ты был. Я был рожден».