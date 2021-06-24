18 примеров того, что дизайнеры одежды очень старались. Но, кажется, недостаточно
Дизайнеры, создавая новые предметы гардероба, стараются найти какие-нибудь нестандартные решения. На рынке есть все что угодно, поэтому изготовителям одежды все время приходится придумывать что-то яркое и запоминающееся. Только вот иногда подобные эксперименты проваливаются. В итоге мы видим то, что заставляет нас остановиться и попытаться понять, что своим творением хотел сказать дизайнер.
AdMe.ru предлагает вам побыть экспертами и вынести свой модный приговор оригинальным вещам из нашей подборки.
«Женские джинсы. Я бы хотела получить свой карман полностью»
ПаАиж — город любви
«Только что осознал, что на моей майке с надписью „Лос- Анджелес“ на заднем фоне изображен небоскреб из Нью-Йорка»
Носки для квадратных ног
«Название фирмы на майке моей дочери»
«Тревожность для детей».
Этот Губка Боб отлично демонстрирует, как выглядит человек, который уже устал, но держится из последних сил и не подает вида
«Майка, которую я нашел в благотворительном магазине»
«Арбуз».
«„Каждый новый день день“. Моя мама запуталась, пытаясь прочитать»
С другой стороны, идеальный цвет, если вы хотите, чтобы все знали, что вы микробиолог
«Моя сестра получила платье с осьминогом...»
Что у Наруто с лицом на этой кофте?
Кажется, им стоит поработать над размерной сеткой
«Трусы. Размер „мама“».
- Размер трусов — «мама». Когда обычные числа не работают. © Physical-East-7881 / Reddit
Офтальмолог на выезде
Очень четкий мужчина
П — Пятигорск
Когда дизайнер не определился, какой рисунок сделать на майке
«Друзья» уже не те
«Нашел в комиссионном магазине»
«Мы были. Был рожден. Мир. Ты был. Я был рожден».
Приходилось ли вам сталкиваться со странными дизайнерскими решениями? Чем вас удивила какая-нибудь вещь?
Фото на превью evening_shop / Reddit
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