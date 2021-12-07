15+ примеров дизайна, увидев которые так и хочешь спросить: «А почему раньше до этого никто не додумался?»

Наверняка в каждом городе есть инженерное или дизайнерское решение, которое можно описать лишь словами «как бог на душу положит». В лучшем случае оно просто не несет какой-либо важной функции. В худшем — портит внешний облик города или даже мешает его жителям. Однако встречаются и положительные примеры, когда что-то действительно сделано для удобства людей. Например, «парковка» для собак, на которой хозяин мог бы оставить своего любимца перед входом в магазин. Или специальное кафе для велосипедистов, где можно перекусить и выпить кофе со всеми удобствами, не слезая со своего двухколесного друга.

AdMe.ru надеется, что только подобные примеры удачных и по-настоящему полезных дизайнерских решений города будут заимствовать друг у друга.

Такие самоуправляемые малыши могут стать настоящим спасением больших городов

Эти надписи на бордюре сделаны рядом со средней школой прямо перед пешеходным переходом

«Посмотрите по сторонам». «Глаза наверх. Телефон вниз».



Необычная вешалка в женском туалете. Сколько всего можно на нее повесить: и куртку, и сумку, и пакеты!

Когда подумали не только о двуногих пешеходах

Такое чудо туалетной техники могли придумать только педантичные англичане. И придумали!

А вот туалет для собак в аэропорту Нью-Йорка. И даже про гидрант не забыли

Ничего особенного, просто кто-то позаботился о том, чтобы и собаки могли цивилизованно утолить жажду, гуляя в парке

А вы когда-нибудь видели «парковку» для собак?

Продуманная скамейка с местом для маломобильных групп населения

Эти «кольца для пожертвований» на мусорке отведены для бутылок, которые оставляют бездомным, чтобы те могли сдать тару и получить вознаграждение

Кран «3 в 1»: обеспечивает подачу мыла, воды и сушку рук. А еще он бесконтактный

Кажется, идеальный вариант для любителей велопрогулок и кафе, которые предпочитают проводить время наедине с собой

USB-зарядка в вагоне метро

Зарядить телефон можно и с помощью такой вот лавочки. Еще и Wi-Fi есть

Ограничительный столбик, который точно не доставит хлопот и не испортит настроение, даже если задеть его на машине

Специальные качели для людей с ограниченными возможностями

Простое и гениальное решение для того, чтобы избежать заторов. Дорога разделена на 2 части: для тех, кому нужно припарковаться, и для тех, кому остановка не нужна

И еще одно решение для велосипедистов. Теперь не придется трястись, спускаясь по ступенькам

«Дорожка для велосипеда». «Пожалуйста, используйте эту дорожку, чтобы спустить или поднять велосипед по лестнице».