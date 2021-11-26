15+ преображений, глядя на которые можно подумать, что героини съели килограмм молодильных яблок
ТВ-программы о преображениях пользуются большой популярностью у зрителей. Умение подобрать образ, макияж, прическу, которые бы подходили не только внешности героев, но и их характеру, — искусство, которым должен владеть каждый стилист.
Мы в AdMe.ru убеждены, что в любой женщине живет настоящая принцесса. Просто сравните фотографии до и после того, как над этими героинями поработали профессионалы.
1. Оксана
- Сделали из героини Шарлиз Терон! © leramofeeva / Instagram
2. Юлия
- Красотка! Как с обложки журнала! © petro.es / Instagram
3. Наталья
- Такое впечатление, что стилисты сделали пластическую операцию! © 3563marina / Instagram
4. Кристина
- Она выглядит как модель! И прическа, и цвет волос нереальные. Классно получилось. © nadia_agalakova / Instagram
5. Ольга
- Сначала моя реакция была «против», но при повторном рассмотрении — «класс, шик, модерн!». © nadezhda_ru_nnov / Instagram
6. Наталья
- Макияж и улыбка творят чудеса. © helga.romancova / Instagram
7. Нина
- Как будто совсем разные люди! Какой красавицей стала! © advocat_alekseeva / Instagram
8. Татьяна
- Прическа после преображения бомбическая просто! Очень молодит! © _anna_leskina_ / Instagram
9. Мария
- Ой, прямо Рене Зеллвегер стала! © irenkakir273 / Instagram
10. Марина
- Женщина стала похожа на аристократическую особу. До этого была просто красивая. © orxideya.black / Instagram
11. Екатерина
- Стала похожа на Кейт Миддлтон. © advokaterina55 / Instagram
12. Наталья
- Я аж рот открыла! Шикарное преображение. © olesya_mama3 / Instagram
13. Алла
- Что сделали визажисты? Такое ощущение, что два разных человека. Веки и те подняли... Очень хорошее преображение. Стилисты тоже молодцы. © etimirgalina / Instagram
14. Мария
- Такую красотку сделали! Cупер! Минус 10 лет! © zinna_808_ / Instagram
15. Татьяна
- Прекрасная работа профессиональных стилистов! Молодцы! Сделали ее моложе на несколько лет. © inessaxxl / Instagram
16. Любовь
- Серьезно? Это один и тот же человек? © lenanadunae / Instagram
17. Долорес
- Прекрасно выглядит. Прическа молодит. © larisa_prilukova / Instagram
18. Елена
- Сразу стала интеллигентной женщиной, которой можно любоваться. Браво стилистам! © svetlana2161 / Instagram
19. Рада
- Поменяли пробор, и — та-дам! — новый человек. © galinaapenko / Instagram
А вы бы доверились рукам телевизионных стилистов?
Фото на превью Модный приговор / YouTube, Модный приговор / YouTube
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