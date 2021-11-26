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15+ преображений, глядя на которые можно подумать, что героини съели килограмм молодильных яблок

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ТВ-программы о преображениях пользуются большой популярностью у зрителей. Умение подобрать образ, макияж, прическу, которые бы подходили не только внешности героев, но и их характеру, — искусство, которым должен владеть каждый стилист.

Мы в AdMe.ru убеждены, что в любой женщине живет настоящая принцесса. Просто сравните фотографии до и после того, как над этими героинями поработали профессионалы.

1. Оксана

2. Юлия

3. Наталья

  • Такое впечатление, что стилисты сделали пластическую операцию! © 3563marina / Instagram

4. Кристина

  • Она выглядит как модель! И прическа, и цвет волос нереальные. Классно получилось. © nadia_agalakova / Instagram

5. Ольга

  • Сначала моя реакция была «против», но при повторном рассмотрении — «класс, шик, модерн!». © nadezhda_ru_nnov / Instagram

6. Наталья

7. Нина

8. Татьяна

9. Мария

10. Марина

  • Женщина стала похожа на аристократическую особу. До этого была просто красивая. © orxideya.black / Instagram

11. Екатерина

12. Наталья

13. Алла

  • Что сделали визажисты? Такое ощущение, что два разных человека. Веки и те подняли... Очень хорошее преображение. Стилисты тоже молодцы. © etimirgalina / Instagram

14. Мария

15. Татьяна

  • Прекрасная работа профессиональных стилистов! Молодцы! Сделали ее моложе на несколько лет. © inessaxxl / Instagram

16. Любовь

17. Долорес

18. Елена

  • Сразу стала интеллигентной женщиной, которой можно любоваться. Браво стилистам! © svetlana2161 / Instagram

19. Рада

А вы бы доверились рукам телевизионных стилистов?

Фото на превью Модный приговор / YouTube, Модный приговор / YouTube
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