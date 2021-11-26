15+ преображений, глядя на которые можно подумать, что героини съели килограмм молодильных яблок

ТВ-программы о преображениях пользуются большой популярностью у зрителей. Умение подобрать образ, макияж, прическу, которые бы подходили не только внешности героев, но и их характеру, — искусство, которым должен владеть каждый стилист.

Мы в AdMe.ru убеждены, что в любой женщине живет настоящая принцесса. Просто сравните фотографии до и после того, как над этими героинями поработали профессионалы.

1. Оксана

Сделали из героини Шарлиз Терон! © leramofeeva / Instagram

2. Юлия

3. Наталья

Такое впечатление, что стилисты сделали пластическую операцию! © 3563marina / Instagram

4. Кристина

Она выглядит как модель! И прическа, и цвет волос нереальные. Классно получилось. © nadia_agalakova / Instagram

5. Ольга

Сначала моя реакция была «против», но при повторном рассмотрении — «класс, шик, модерн!». © nadezhda_ru_nnov / Instagram

6. Наталья

Макияж и улыбка творят чудеса. © helga.romancova / Instagram

7. Нина

Как будто совсем разные люди! Какой красавицей стала! © advocat_alekseeva / Instagram

8. Татьяна

Прическа после преображения бомбическая просто! Очень молодит! © _anna_leskina_ / Instagram

9. Мария

Ой, прямо Рене Зеллвегер стала! © irenkakir273 / Instagram

10. Марина

Женщина стала похожа на аристократическую особу. До этого была просто красивая. © orxideya.black / Instagram

11. Екатерина

Стала похожа на Кейт Миддлтон. © advokaterina55 / Instagram

12. Наталья

Я аж рот открыла! Шикарное преображение. © olesya_mama3 / Instagram

13. Алла

Что сделали визажисты? Такое ощущение, что два разных человека. Веки и те подняли... Очень хорошее преображение. Стилисты тоже молодцы. © etimirgalina / Instagram

14. Мария

Такую красотку сделали! Cупер! Минус 10 лет! © zinna_808_ / Instagram

15. Татьяна

Прекрасная работа профессиональных стилистов! Молодцы! Сделали ее моложе на несколько лет. © inessaxxl / Instagram

16. Любовь

Серьезно? Это один и тот же человек? © lenanadunae / Instagram

17. Долорес

18. Елена

Сразу стала интеллигентной женщиной, которой можно любоваться. Браво стилистам! © svetlana2161 / Instagram

19. Рада

Поменяли пробор, и — та-дам! — новый человек. © galinaapenko / Instagram