14 модных лайфхаков, которые помогут вам избежать досадных промахов при подборе одежды

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«Мода находится в одном шаге от безвкусицы», — говорил Карл Лагерфельд. В мире постоянно меняющихся модных тенденций единственный выход — найти собственный незабываемый стиль. Это может быть непросто, так как выбор в наши дни просто огромен. Разнообразие аксессуаров, обуви, уникальных принтов и вариантов длины — потеряться очень легко! Однако, если следовать некоторым простым правилам, слово «стиль» может стать вашем вторым именем.

Мы в AdMe.ru уверены, что выглядеть хорошо проще, чем кажется, поэтому собрали полезные советы для тех, кто хочет прокачать свое умение одеваться со вкусом.

1. Открывайте тело продуманно

Чтобы выглядеть привлекательно и сексуально, необязательно появляться на публике почти голышом. Просто нужно знать, что демонстрировать, а что нет. Выберите одну часть тела, которую вы хотите показать всем. Если вы предпочитаете открыть плечи и зону декольте, не стоит демонстрировать еще и ноги. И наоборот.

2. Носите рубашки на пуговицах правильно

Рубашки на пуговицах — это классика, которая никогда не выходит из моды. Они помогают визуально «приподнять» джинсы и придают соблазнительную форму вашему телу, когда вы надеваете юбку. Лучший способ использовать такие рубашки — носить их заправленными в брюки или юбку. Потрясающий внешний вид вам гарантирован!

3. Используйте яркие аксессуары

Правильно подобранные аксессуары и удачно расставленные акценты способны придать изюминку вашему виду. Даже если вы предпочитаете носить нейтральную одежду и обувь, красивая яркая сумка или эффектное украшение всегда будет смотреться круто. Но следует также помнить, что слишком много не может быть хорошо, так что не нужно перегружать свой образ всем, что вы найдете в магазине аксессуаров.

4. Выбирайте брюки исходя из высоты каблука

Брюки, длина которых не соответствует высоте каблука, смотрятся неряшливо и быстро становятся грязными. Выбирая длинные брюки, обязательно подгибайте их, учитывая высоту каблука. Лучше всего, когда край брюк закрывает нос туфель и остается 1,5-2 см от земли. Правильная длина брюк выгодно подчеркнет обувь и образ в целом.

5. Оставляйте руки свободными, когда выходите в свет

Собираясь провести вечер вне дома, вряд ли вы захотите все время держать в руках свою большую сумку. Элегантная сумочка на цепочке, которую можно повесить на плечо, не займет руки, и вы сможете спокойно попробовать снеки и коктейли. Ваш образ при этом не будет перегружен.

6. Подчеркивайте достоинства фигуры

Нет никакой нужды следовать модным тенденциям и тратить кучу денег на вещи, которые в тренде прямо сейчас. Самое важное — найти одежду, которая выгодно подчеркнет именно вашу фигуру. Например, если вы стройны и атлетичны, вам не нужно носить оверсайз. А пышнотелые девушки будут хорошо смотреться в одежде трапециевидной формы и развевающихся топах.

7. Попробуйте сочетать несколько ожерелий или цепочек, но не переусердствуйте

Ожерелья помогут вам дополнить образ интересными акцентами. Вы можете поэксперементировать и надеть сразу несколько ожерелий, сделанных из одного и того же материала, либо, наоборот, из разных, чтобы это выглядело контрастно. Тонкие, толстые, женственные или грубые, с камнями или бусинами — выбор огромен. Самое главное здесь — не переборщить.

8. Нюдовые лодочки спасут любой образ

Эти универсальные туфли — то, что должно быть в градеробе каждой женщины. Они подходят к любому тону кожи и почти к любому наряду. Если вы волнуетесь, что в вашем образе слишком много цветов, наденьте нюдовые лодочки, которые будут гармонировать с каждой вещью в отдельности, создавая тем самым завершенный вид. Кстати, они еще и ноги сделают визуально длиннее.

9. Наденьте что-нибудь с леопардовым принтом

Леопардовый принт — это не просто акцент, это целое высказывание в вашем гардеробе. Вы не останетесь незамеченной, если наденете пальто, юбку, блузку или еще что-то с таким принтом. Но помните о том, что одной такой вещи будет достаточно. Не нужно одеваться во все «леопардовое», словно собираетесь затеряться в джунглях.

10. Не бойтесь комбинировать принты, но делайте это с умом

Цвета, узоры и принты можно комбинировать. Если делать это правильно, вы будете выглядеть сногсшибательно. Существует простое правило: у принтов, которые вы сочетаете, должны повторяться либо цвета, либо узоры (большие или маленькие). Вы также можете использовать более мелкие узоры в качестве акцента.

11. Используйте яркие краски

Многие люди боятся использовать в гардеробе яркие цвета. Они думают, что их одежда будет выглядеть кричаще. Но на самом деле опасаться нечего. Базовые цвета — красный, синий, желтый — отлично сочетаются друг с другом. Просто не перегружайте свой образ слишком большим количеством ярких цветов, чтобы не выглядеть безвкусно.

12. Подберите бюстгальтер, которого не будет видно из-под футболки

Футболки, как правило, шьются из довольно тонкой ткани, поэтому не каждое белье под них можно надевать. Кружевные и рельефные бюстгальтеры наверняка будут просвечивать и притягивать к себе ненужное внимание. Разумная идея — купить белье нейтрального цвета.

13. Свободное и обтягивающее всегда смотрится хорошо вместе

Мешковатая одежда, конечно же, удобна, но не вся она элегантна и подходит для особых случаев. Самый простой способ хорошо выглядеть в вашем любимом мешковатом свитере — добавить к нему в пару брюки в обтяжку. Это придаст пикантности образу и вполне подойдет для выхода в свет.

14. Вырез имеет значение

Для приятного вечера вне дома обычно мы выбираем что-то немного более откровенное, например декольте. Но стоит помнить, что оптимальная его глубина — 5-7 см. А хороший бюстгальтер с пуш-апом сделает свое дело и подчеркнет ваши формы.

Какой стиль в одежде предпочитаете вы? Каким правилам вы следуете, создавая свой образ?