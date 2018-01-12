11 авиакомпаний, чьи стюардессы носят самую запоминающуюся форму

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Стюардессы — лицо авиакомпаний, а потому их одежде уделяется особое внимание. Мы уже рассказывали, как эволюционировала форма небесных хостес, а сегодня остановимся на авиалиниях, которые одевают своих бортпроводников в самые запоминающиеся костюмы. AdMe.ru выбрал 11 примеров того, каким разным может быть подход к форме стюардесс. Наряды от кутюр и этнические мотивы, переосмысление национальной одежды и яркие принты — и все для того, чтобы вы никогда не перепутали эту авиалинию с другой.

Hainan Airlines, Китай

Компания доверила разработку формы дизайнеру Лоуренс Ксу (Laurence Xu) и, как видите, не прогадала. Коллекция была показана на Парижской неделе моды, осень / зима — 2017.

Etihad Airways, ОАЭ

Независимый итальянский дизайнер Эттор Билотта (Ettore Bilotta) создал форму для второй крупнейшей авиакомпании ОАЭ. Линия задумывалась как сочетание высокой моды Парижа и Рима 60-х и современных образов нью-йоркских и лондонских подиумов. Кажется, задача выполнена на 100 %.

Emirates Airlines, ОАЭ

Авиакомпания Emirates очень серьезно относится к внешнему виду своих сотрудников, поэтому неудивительно, что их форма одна из самых узнаваемых. Стюардесс даже отдельно обучают правильно носить головной убор и завязывать шарф.

Loganair, Великобритания

Шотландская авиалиния Loganair взяла на вооружение знаменитую клетку, чтобы сделать свою компанию узнаваемой в аэропорту любого города в мире.

Singapore Airlines, Сингапур

Французский модельер Пьер Бальмен (Pierre Balmain) создал форму для Singapore Airlines еще в 1968 году. Одежда выпускается в 4 цветах, которые обозначают квалификацию стюардесс. Так, например, красный — цвет старшей стюардессы.

La Compagnie, Франция

Мы привыкли видеть стюардесс в платьях или юбках, но La Compagnie одела своих работниц в практичные шорты. Девушки могут выбрать и юбку-карандаш, но, кажется, мало кто хочет поменять отличительную черту на всем привычный предмет одежды.

Garuda Indonesia, Индонезия

Стюардессы Garuda Indonesia носят переосмысленный саронг, напоминающий традиционную одежду Юго-Восточной Азии. Кстати, в 2017 году экипаж авиакомпании получил звание лучшего в мире на «Оскаре» среди авиалиний — премии Skytrax World Airline Awards.

Lufthansa, Германия

Обычно форма бортпроводников Lufthansa ничем не отличается от стандартной, но только не во время Октоберфеста. В честь знаменитого фестиваля экипаж ежегодно выходит на работу в костюмах, напоминающих национальные.

EVA Air, Тайвань

В 2005 году компания EVA Air совместно с Sanrio запустила несколько лайнеров, украшенных в тематике Hello Kitty. Билеты, рисунки на самолетах, подушках, еде — все выдержано в одном стиле. Как и одежда стюардесс, конечно.

Royal Brunei Airlines, Бруней

Авиакомпания полностью находится в собственности правительства Брунея. Возможно, поэтому форма бортпроводников так приближена к традиционной одежде.

Air New Zealand, Новая Зеландия

Платье с крупным ярким принтом — необычный выбор для стюардесс, но Air New Zealand это не смущает. По крайней мере у них получилось сделать форму узнаваемой. Как считаете, какой авиакомпании удалось прийти к золотой середине в выборе формы для своих бортпроводников?