10 вещей, которые отличают квартиры представителей поколения Z от наших

Хотя новое поколение предпочитает арендовать жилье, а не владеть им, некоторые все же покупают его или получают по наследству. Но то, что осталось от предков, вряд ли долго простоит без изменений. Зумеры иначе относятся к уюту и функциональности своего дома.

AdMe.ru, проанализировав фотографии жилья молодых пользователей интернета, их рассказы и заметки дизайнеров, пришел к выводам, что взгляды поколений на домашний комфорт сильно отличаются. И нам стоит поучиться друг у друга.

Кухня — часть гостиной

Непраздничные застолья и возможность приготовить все на свете, имея для этого кучу кухонных принадлежностей, уже в прошлом. Молодежь предпочитает быстрые перекусы, покупку готовой еды и службу доставки. Именно поэтому кухня квартир со свежей планировкой обычно является частью гостиной. Время огромного серванта с кучей пыльной посуды, большую часть которой никто никогда не использовал и не использует, уже тоже прошло. Достаточно иметь 1–2 любимые тарелки, кружки на каждого члена семьи и набор на случай прихода гостей.

Домашний офис

У зумеров может и вообще не быть выделенного рабочего места, несмотря на удаленную работу. С ноутбуком можно удобно расположиться на кухонном столе, журнальном столике или даже на лежаке, положив ноут на живот. Даже если отдельное рабочее пространство оборудовано, то это вряд ли похоже на типичный офис, к виду которого обычно стремится поколение постарше.

Максимальная экономия пространства

Представители поколения Z все чаще живут в маленьких квартирах, нередко у них просто нет места, чтобы впихнуть всю привычную для бумеров мебель. Но они ценят личное пространство, и если живут с семьей, но не имеют его, то в ход идут необычные решения. Например, устроить себе уютное гнездышко в гардеробной, как на фотографии выше. Почему бы и нет?

Никакого страха перед темными и необычными цветами

Я устала от большого количества белого и продолжаю добавлять в интерьер дикие всплески цвета. © princesssquid / reddit

Консервативное цветовое оформление своего жилища молодым горожанам неинтересно. Их не страшат даже темные тона: пусть они и «съедят» немного визуального пространства, зато сделают комнату уютной. А если выбирать светлые, то в итоге все равно получится уникальное жилье, ориентированное на индивидуальный комфорт, а не по принципу «как у людей».

Микроклимат — не пустое слово

Молодые люди внимательно относятся к своему здоровью и идут в ногу с технологическим прогрессом. В их квартирах гораздо чаще можно найти сплит-системы, бризеры, очистители и увлажнители воздуха. А следить за безопасностью помогает детектор угарного газа.

«Нет» непрактичной мебели

Эти пышные, вычурные диваны до сих пор производят, но найти их в квартире поколения Z труднее. Либо молодежь еще просто не успела их сменить, либо давно уже пользуется практичным и минималистичным диваном со съемными чехлами и разборной конструкцией. Также вместо стандартного габаритного кресла представитель поколения Z выберет бескаркасные кресла-мешки.

Осознанное потребление

Использование натуральных материалов и раздельный сбор мусора давно не новость, но молодые горожане относятся к этому еще внимательнее. Например, можно встретить необычную мебель из переработанных материалов. А сортировка мусора уже давно пришла даже туда, где никакие законы этого не требуют.

Приватность и шумоизоляция

Люди, растущие под воздействием информационного шума, ценят приватность. «Насладиться» светом бесконечных баннеров, фонарей и автомобильных фар можно и на улице, а дом должен быть крепостью, защищающей от этого всего. Качественные стеклопакеты, шумоизоляция и плотные шторы — вот настоящие друзья жителей мегаполисов.

Минус телевидение

Старшие поколения привыкли, что телевизор — центральный объект гостиной, где может собраться вся семья. У молодых он давно уступил место компьютеру, и если он все-таки есть, то используется максимум как экран для приставки, реже — для просмотра стриминговых сервисов типа Netflix. «Зету» проще разместиться с планшетом на лежаке. При съеме квартиры телевизор для него скорее минус, чем плюс. Особенно если он громоздкий и его некуда спрятать.

Эксперименты

Что будет в тренде через год или два — предугадать невозможно. Поколение Z редко придерживается консервативных взглядов на оформление своего жилища и не боится экспериментировать. Нередко эти идеи могут стать новым трендом. Например, шкаф на первой фотографии — уже далеко не первая мебель, выполненная в таком стиле.