10 предметов мужского гардероба, которые покоряют женщин с одного взгляда

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Нас с детства и учат не судить о книге по обложке, но первое впечатление о человеке мы все же неизбежно складываем по его внешнему виду. Женщины — не исключение: хоть и считается, что они любят ушами, чувство стиля в мужчине тоже сильно приветствуется. Причем иногда речь идет не только об одежде, но и о всевозможных мелочах и элементах внешности. Хотите узнать, что они в большинстве своем считают привлекательным и что не ускользает от их взгляда?

AdMe.ru разобрался и описал, от каких элементов мужской моды женщины просто без ума и почему на них стоит обратить внимание.

10. Очки

В данном случае многое зависит от предпочтений, а главное — от ассоциаций и убеждений женщины. Например, если она всегда считала, что очки — удел скучных ботаников, то ее этот аксессуар не только не зацепит, но и оттолкнет. Если же она когда-то решила, что их носят харизматичные, интеллектуально развитые и целеустремленные мужчины, значит, вероятность того, что она сочтет это привлекательным, гораздо выше. Причина, почему этот пункт все же оказался в статье, заключается в том, что статистика и исследования показывают: во второй группе девушек больше. Они считают, что очки (солнечные в том числе) делают мужчин загадочнее и соблазнительнее, что это признак хорошего чувства стиля. Поэтому попытка опробовать данный аксессуар, скорее всего, оправдается. Важно лишь не забывать, что очки могут как украсить, так и изуродовать лицо, если подобрать их неправильно, поэтому подойти к покупке надо с умом.

9. Пиджак по фигуре

В современном мире костюмы чаще всего идут в ход только для деловых и светских мероприятий. Но мужчины сильно недооценивают то неизгладимое впечатление, которое эта одежда оказывает на женщин. Хотя вполне стоило бы пользоваться этим на свиданиях, так как качественный и правильно подобранный по фигуре костюм прибавляет по меньшей мере сразу 100 очков к привлекательности. Любой девушке приятно не только смотреть на элегантно одетого мужчину, но и думать, что он специально постарался одеться так ради нее. Психологи считают, что V-образная мужская фигура является признаком хорошего здоровья и большого количества тестостерона. Поэтому при выборе костюма они советуют отдавать предпочтение пиджакам такой же формы, то есть приталенным по фигуре. Так вы расставляете правильные акценты и выглядите мужественнее за счет широких плеч и сильных рук.

8. Кашемировый свитер

Выбирая одежду, и женщины и мужчины зачастую не отдают себе отчет в том, что материал, из которого пошита та или иная вещь, также оказывает эмоциональный и психологический эффект на собеседников. Натуральный кашемир — дорогой и редкий материал. Это очень тонкая, мягкая и теплая шерстяная или полушерстяная ткань, изделия из которой характеризуются легкостью и очень приятны на ощупь. Исследования доказывают, что при возможности выбора девушки отдают предпочтение именно этой ткани, нежели коже, шелку или обычной шерсти. И неудивительно, ведь кашемировые свитера, за счет перечисленных особых качеств материала, делают образ мужчины менее строгим, но более мягким и теплым. Кроме того, что к кашемиру очень приятно прикоснуться, психологически он также настраивает на более позитивный лад и дарит ощущение уюта и спокойствия от нахождения рядом с человеком.

7. Розовые футболки или рубашки

Сейчас розовый цвет считается исключительно девчачьим. Однако и на мужчинах он смотрится вполне выгодно и часто привлекает заинтересованный женский взгляд, так как демонстрирует некоторую самоуверенность и независимость от общественного мнения. Яркий пример тому — итальянцы, которые сочетают розовые элементы гардероба с более спокойными костюмами. Французские ученые также выяснили, что люди, которые носят розовые вещи, выглядят более счастливыми и позитивными. Только в случае мужской моды речь все же идет не о кислотных малиновых оттенках, а о пастельно- или бледно-розовых. Маленьким, но не менее примечательным для женского взгляда нюансом является подворот рукавов рубашки. Это придает образу некоторую небрежность и неформальность. Только подворачивать рукава все же стоит не как попало, чтобы это не выглядело неопрятно, а более аккуратно, как это показано на фотографии справа.

6. Кожаная куртка

Если и есть в мужском гардеробе вечный, классический и по-настоящему дерзкий предмет, так это кожаная куртка. Изделия из натуральной кожи выглядят очень дорого и поднимают стиль на совершенно новый уровень, придавая своему владельцу ощущение уверенности в себе. Натуральная кожа мягкая и открывает большое поле для экспериментов. Дизайнеры создают самые разные фасоны этого варианта верхней одежды. Подойдя к своему выбору с изрядной долей придирчивости, можно создать образ как опасного и плохого парня, так и шикарного, первоклассного модника. А самое главное достоинство кожаных курток в том, что они вне времени и популярны вне зависимости от стремительно сменяющих друг друга трендов.

5. Стильные часы

В век электронных технологий мы привыкли проверять время исключительно с помощью смартфонов. Между тем мы совсем забыли, что простой и легкий поворот запястья — гораздо более изящный способ узнать, который час. Часы — это чуть ли не единственный аксессуар, который мужчинам стоит носить ежедневно. Со временем можно даже собрать коллекцию и сочетать разные варианты с одеждой, менять ремешки в зависимости от ситуации, чтобы они идеально дополняли ваш образ и стиль жизни. И это действительно важно: как мы уже выяснили по предыдущим пунктам, женщины обращают пристальное внимание на детали, а часы — это как ваша собственная подпись. В конечном счете люди идентифицируют их с вами. Даже фитнес-часы лучше, чем их полное отсутствие. Единственное, к чему не стоит стремиться, это к экстравагантности: бриллианты и золото излишни, девушки признаются, что в этом аксессуаре они больше ценят простоту и утонченность.

4. Спортивная одежда

Так же, как мужчинам нравятся девушки в спортивных костюмах и штанах для йоги, сами они производят такое же благоприятное впечатление, прогуливаясь в спортивном костюме. Первое впечатление заключается в банальном факте того, что большинству, как мужчинам, так и женщинам, нравятся спортивные люди. Во-вторых, те, кто занимается спортом, как правило, уверены в себе, открыты и приятны в общении. Лучше всего в качестве спортивной одежды подходит то, в чем вы сами чувствуете себя максимально комфортно морально и удобно физически. И все-таки, с точки зрения женщин, есть пара замечаний, если мы говорим о том, чтобы выглядеть еще и привлекательно. Правило простое: одежды не должно быть как слишком много, так и слишком мало. То есть несколько футболок, натянутых друг поверх друга, смотрятся так же плохо, как и слишком короткие шорты, больше походящие на трусы.

3. Правильные джинсы

Джинсы — это такой же вечный предмет гардероба, как и кожаная куртка. Любой мужчина, вне зависимости от возраста и типа фигуры, нуждается в паре идеальных джинсов в своем шкафу. Да, найти максимально подходящую и удобную пару зачастую не так просто, однако старания окупятся сполна, это точно. Опираясь на наблюдения и отзывы девушек, можно сделать следующие выводы: классика бессмертна. Не стоит отдавать предпочтение экстремально обтягивающим или, наоборот, слишком просторным джинсам. Также не стоит экспериментировать с цветовой гаммой или чересчур смелыми дизайнерскими решениями. Черные или темно-синие джинсы приталенного, но не утягивающего кроя — самый правильный выбор.

2. Пальто

Сегодня можно увидеть огромное количество фасонов мужского пальто — разной длины, из разных тканей и так далее. Есть модели для деловых людей, активных студентов, для ежедневной носки и особых случаев. Правильно подобранное пальто всегда выглядит стильно и солидно и способно украсить любого мужчину. Если вы сомневаетесь в том, какой фасон подобрать, выбирайте классику или пальто в стиле casual, желательно в сдержанных тонах. Оба они обладают одним важным отличительным качеством — универсальностью. И тот и другой вариант можно удачно комбинировать как с деловыми костюмами, так и с джинсами и кроссовками.

1. Туфли