Загадка о древнем храме, которая заставит вас пораскинуть мозгами

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Представьте, что вам и еще нескольким людям предстоит экспедиция в древний храм. Однако она идет не по плану, и для того, чтобы сбежать из опасного места, вам нужно прибегнуть к помощи логики. Сможете ли вы спастись из разрушающегося храма и вывести оттуда всех своих помощников?

AdMe.ru предлагает вам непростую задачу, которая надолго займет ваш разум.

Вы с группой помощников отправились на поиски древнего затерянного храма. Добравшись до храма, вы нашли секретный переключатель и смогли попасть внутрь.

Вы обошли все ловушки, чудом избежав смерти. В этом вам помогло знание древних символов и подсказки на стенах храма.

Вы со своими помощниками очутились в сердце храма, в комнате, посреди которой стоит алтарь.

Вы изучаете древние наскальные надписи в кромешной тьме, подсвечивая себе факелом, как вдруг 2 из 8 ваших помощников случайно врезаются в алтарь. Алтарь извергает 2 струи зеленого дыма, но все ваши помощники живы и целы. Однако стены начинают трястись, и вам нужно поскорее убираться оттуда.

Вы с помощниками бежите назад и оказываетесь в комнате, в которой уже были раньше. В этой комнате 5 путей: 1 — обратно к алтарю, а 1 из 4 оставшихся — к выходу.

Гигантские песочные часы уже начали свой отсчет: у вас есть чуть меньше часа, чтобы выбраться из храма, или он рухнет вам на головы. Почуяв очередной толчок, вы понимаете, что не хотите здесь больше оставаться. Вы точно помните, что до выхода можно добраться всего за 20 минут. Но никто не помнит путь наружу, и все ваши следы исчезли, так что вам придется найти другой способ сбежать из храма.

Если все 9 человек (включая вас) разделятся на группы, то каждой группе хватит времени добежать до выхода и вернуться обратно, рассказать другим о результате похода и покинуть храм по правильному пути.

Есть проблема: наскальная надпись, которую вы видели раньше, гласит: «Дух короля и королевы вселился в расхитителей храма и загонит их в могилу путем обмана». Вспоминая зеленый дым, который вырвался из алтаря, вы понимаете, что двое из ваших людей отравлены. В любое время один из них или оба могут врать вам, но могут говорить и правду. Вы точно знаете, что вы не заражены, но не знаете, кому из ваших помощников вы можете доверять. А так как они могут иногда врать, а иногда и говорить правду, нет никакого смысла проверять каждого на предмет обмана.

Не волнуйтесь: отравленные люди не смогут физически навредить другим участникам группы, дух повлиял только на их способность общаться. Сможете ли вы найти выход, чтобы спасти свою экспедицию?

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