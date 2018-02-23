Мистическая загадка, раскусить которую сможет далеко не каждый

Хотите разгадать сверхсекретную тайну паранормального мира? Тогда представьте себя агентом Скалли или Малдером и милости просим в нашу статью.

AdMe.ru предлагает вашему вниманию необычную загадку, решить которую по силам немногим.

Вы заходите в комнату с 4 зеркалами. Посмотрите на них внимательно

В каждом зеркале отражается паранормальное существо, но три из них иллюзорны, а одно настоящее, трое существ лгут, и только одно говорит правду. Ваша задача — найти того, кто действительно существует. Прочитайте, что скажет каждое из них, и сделайте правильные выводы.

Скелет говорит:

Привидение говорит:

Вампир говорит:

Ведьма говорит:

В каком же зеркале отражается настоящее существо?

  • Если настоящее существо отражается в зеркале 1, то тогда привидение и ведьма говорят правду, это невозможно.
  • Если настоящее существо отражается в зеркале 2, то тогда скелет и ведьма говорят правду, это невозможно.
  • Если настоящее существо отражается в зеркале 3, то тогда скелет, вампир и ведьма говорят правду, это невозможно.
  • Если настоящее существо отражается в зеркале 4, то тогда все существа, кроме привидения, лгут, что и является правильным ответом.

Ответ: ведьма является настоящей.

Фото на превью depositphotos, depositphotos

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8 Комментарии
  • 23 февраля 2018
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