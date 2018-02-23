Мистическая загадка, раскусить которую сможет далеко не каждый

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Хотите разгадать сверхсекретную тайну паранормального мира? Тогда представьте себя агентом Скалли или Малдером и милости просим в нашу статью.

Вы заходите в комнату с 4 зеркалами. Посмотрите на них внимательно

В каждом зеркале отражается паранормальное существо, но три из них иллюзорны, а одно настоящее, трое существ лгут, и только одно говорит правду. Ваша задача — найти того, кто действительно существует. Прочитайте, что скажет каждое из них, и сделайте правильные выводы.