Мистическая загадка, раскусить которую сможет далеко не каждый
Хотите разгадать сверхсекретную тайну паранормального мира? Тогда представьте себя агентом Скалли или Малдером и милости просим в нашу статью.
AdMe.ru предлагает вашему вниманию необычную загадку, решить которую по силам немногим.
Вы заходите в комнату с 4 зеркалами. Посмотрите на них внимательно
В каждом зеркале отражается паранормальное существо, но три из них иллюзорны, а одно настоящее, трое существ лгут, и только одно говорит правду. Ваша задача — найти того, кто действительно существует. Прочитайте, что скажет каждое из них, и сделайте правильные выводы.
Скелет говорит:
Привидение говорит:
Вампир говорит:
Ведьма говорит:
В каком же зеркале отражается настоящее существо?
- Если настоящее существо отражается в зеркале 1, то тогда привидение и ведьма говорят правду, это невозможно.
- Если настоящее существо отражается в зеркале 2, то тогда скелет и ведьма говорят правду, это невозможно.
- Если настоящее существо отражается в зеркале 3, то тогда скелет, вампир и ведьма говорят правду, это невозможно.
- Если настоящее существо отражается в зеркале 4, то тогда все существа, кроме привидения, лгут, что и является правильным ответом.
Ответ: ведьма является настоящей.
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