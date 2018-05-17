Как сохранить здоровье зубов и отбелить их с помощью еды

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Белизна и здоровье зубов зависят не только от ухода, но и от питания. Можно посещать стоматолога и пользоваться новомодными отбеливающими средствами, но, если вы поклонник определенных продуктов, неидеальная улыбка будет возвращаться вновь и вновь. Стоит уделить внимание рациону с точки зрения его влияния на зубы.

Мы в AdMe.ru сделали подборку еды, которая благоприятно влияет на зубы, а также неожиданно вредной для них. Познакомьтесь с «продуктами-стоматологами» и их противниками.

Продукты — спасатели десен и зубов

Неприятная чувствительность зубов и десен может означать не только то, что в организме не хватает определенных веществ, но и то, что зубам не хватает «внешнего» воздействия и тренировки. К примеру, если вы чаще едите мягкую пищу, грешите фастфудом и газированными напитками, то ослабляете зубы и лишаете их естественного массажа, который дает: Правильное кровообращение

Оптимальное выделение слюны и очищение зубов от налета

Укрепление десен

Чтобы воздействовать на зубы со всех сторон, стоматологи рекомендуют включить в рацион эти продукты: Морковь. Каротин полезен для слизистой рта и десен, укрепит зубную эмаль. Сырая морковь — прекрасный тренажер для зубов, с ее помощью убирается налет, а десны массируются.

Каротин полезен для слизистой рта и десен, укрепит зубную эмаль. Сырая морковь — прекрасный тренажер для зубов, с ее помощью убирается налет, а десны массируются. Рыба. Мы все знаем, что зубам необходим кальций, но фосфор — это также один из важнейших элементов для поддержания здоровья полости рта. (Нужно учитывать, что рыба может вызывать неприятный запах.)

Мы все знаем, что зубам необходим кальций, но фосфор — это также один из важнейших элементов для поддержания здоровья полости рта. (Нужно учитывать, что рыба может вызывать неприятный запах.) Зелень. Один из основных источников кальция, помимо этого, зелень дает и косметический эффект, о нем мы расскажем ниже.

Один из основных источников кальция, помимо этого, зелень дает и косметический эффект, о нем мы расскажем ниже. Яблоки. Считаются самым эффективным фруктом для профилактики проблем с зубами. Отлично массируют десны, убирают зубной налет и освежают дыхание.

Считаются самым эффективным фруктом для профилактики проблем с зубами. Отлично массируют десны, убирают зубной налет и освежают дыхание. Киви. Этот фрукт содержит максимальное количество витамина С, при нехватке которого в организме снижается выработка коллагена и десны начинают кровоточить.

Этот фрукт содержит максимальное количество витамина С, при нехватке которого в организме снижается выработка коллагена и десны начинают кровоточить. Лук. Прекрасный природный антибиотик, который уничтожает вредные бактерии в полости рта.

Прекрасный природный антибиотик, который уничтожает вредные бактерии в полости рта. Цикорий. Его функция — стимуляция кровообращения в ротовой полости.

Его функция — стимуляция кровообращения в ротовой полости. Кунжут. Семена кунжута прекрасно удаляют налет, укрепляют эмаль и богаты кальцием.

Семена кунжута прекрасно удаляют налет, укрепляют эмаль и богаты кальцием. Сыр. Твердые сыры отличаются низким содержанием соли и высоким содержанием кальция и фосфатов. Сыр помогает поддерживать нужный pH-баланс в полости рта, который не допускает размножение бактерий. (Некоторые сорта сыров могут вызывать неприятный запах.)

Твердые сыры отличаются низким содержанием соли и высоким содержанием кальция и фосфатов. Сыр помогает поддерживать нужный pH-баланс в полости рта, который не допускает размножение бактерий. (Некоторые сорта сыров могут вызывать неприятный запах.) Зеленый чай. Катехины, которые содержатся в зеленом чае, убивают бактерии, вызывающие кариес. К тому же зеленый чай прекрасно освежает дыхание. Полезные продукты — это прекрасно, но стоматологи обращают внимание на то, что постоянные перекусы вредят здоровью зубов. Если вы все время что-то жуете, то «кормите» бактерии в полости рта. Хорошее правило — полоскание рта даже после небольшого перекуса.

Зависит ли цвет зубов от еды?

Если цвет зубов не вызывает у вас восторга, помимо проведения отбеливающих процедур стоит исключить или стараться нейтрализовать действие некоторых красящих продуктов.

1. Зубные «маляры»

Чай и кофе. Самое слабое воздействие на цвет зубов — у белого и зеленого чая. Немного нейтрализовать красители поможет лимон или молоко, добавленные в напиток.

Самое слабое воздействие на цвет зубов — у белого и зеленого чая. Немного нейтрализовать красители поможет лимон или молоко, добавленные в напиток. Красное вино. Насыщенный цвет и высокое содержание танинов делают красное вино чемпионом по окрашиванию зубов. После этого напитка лучше прополоскать рот чистой водой, но чистить зубы сразу не надо. Кислота расширяет поры, и чистка принесет больше вреда, чем пользы.

Насыщенный цвет и высокое содержание танинов делают красное вино чемпионом по окрашиванию зубов. После этого напитка лучше прополоскать рот чистой водой, но чистить зубы сразу не надо. Кислота расширяет поры, и чистка принесет больше вреда, чем пользы. Соки. Яркие фруктовые и овощные соки действуют так сильно, потому что содержат кислоту, которая ослабляет зубы и позволяет легче проникать красящим веществам. Если мы едим ягоды или овощи, слюна выделяется сильнее и смывает красящие вещества, в случае с соками так не происходит.

Свекла и черника. Высокая концентрация веществ-хромогенов делает зубы желтыми.

Высокая концентрация веществ-хромогенов делает зубы желтыми. Специи. Особенно куркума и карри способны изменить цвет зубов уже после одного употребления. Они придают желтый или даже красноватый оттенок, от которого не так просто избавиться. Если вы съели блюдо, щедро приправленное специями, выпейте зеленый чай с лимоном для нейтрализации.

Особенно куркума и карри способны изменить цвет зубов уже после одного употребления. Они придают желтый или даже красноватый оттенок, от которого не так просто избавиться. Если вы съели блюдо, щедро приправленное специями, выпейте зеленый чай с лимоном для нейтрализации. Соевый соус и бальзамический уксус. Довольно часто могут оставлять темные пятнышки на зубах.

Довольно часто могут оставлять темные пятнышки на зубах. Цветная газировка. Газированные напитки окрашивают зубы за счет содержания химических красителей, к тому же они способствуют разрушению зубной эмали. Чтобы нейтрализовать действие агрессивных красителей, полощите рот после еды и не забывайте о природных отбеливателях зубов.

2. Натуральные отбеливатели

Груша. Убирает налет и массирует десны, стоит выбирать сорта средней твердости.

Убирает налет и массирует десны, стоит выбирать сорта средней твердости. Тыква. Один из лучших природных отбеливателей, самый сильный эффект будет, если немного запечь овощ в духовке или добавить в сыром натертом виде в салат или смузи.

Один из лучших природных отбеливателей, самый сильный эффект будет, если немного запечь овощ в духовке или добавить в сыром натертом виде в салат или смузи. Клубника. Несмотря на свой яркий цвет, клубника отлично отбеливает. В ее составе есть яблочная кислота, которая эффективно удалит налет с зубов.

Несмотря на свой яркий цвет, клубника отлично отбеливает. В ее составе есть яблочная кислота, которая эффективно удалит налет с зубов. Брокколи. Вещества, которые содержатся в этой капусте, способны удалить темные пятнышки и налет с зубов. Лучше всего употреблять брокколи в сыром виде, мелко нарезая в салаты, или отваривать до полуготовности.

Вещества, которые содержатся в этой капусте, способны удалить темные пятнышки и налет с зубов. Лучше всего употреблять брокколи в сыром виде, мелко нарезая в салаты, или отваривать до полуготовности. Сельдерей. Средство «2 в 1»: помогает зубам справиться с налетом и убивает бактерии в полости рта.

Средство «2 в 1»: помогает зубам справиться с налетом и убивает бактерии в полости рта. Апельсин. Цитрусовые кислоты отлично отбеливают зубы, но в этом случае нужно быть острожными людям, которые страдают чувствительностью зубов и десен.

Цитрусовые кислоты отлично отбеливают зубы, но в этом случае нужно быть острожными людям, которые страдают чувствительностью зубов и десен. Петрушка. Из всех трав петрушка — чемпион по отбеливанию. После еды тщательно разжуйте веточку этой зелени, а потом прополощите рот.

Продукты, которые влияют на запах и микрофлору

Неприятный запах изо рта может быть свидетельством заболеваний, но если со здоровьем все в порядке, то нужно нормализовать микрофлору ротовой полости. Причиной несвежего дыхания может быть регулярное употребление определенных продуктов. К примеру, в процессе переваривания некоторой пищи выделяются серные соединения. Они всасываются в кровь, а затем выводятся из организма легкими. Мы же ощущаем неприятный запах, даже если кажется, что с момента приема пищи прошло много времени. Некоторые продукты, которые, кажется, должны нести приятный аромат, например кофе или конфеты, действуют с точностью до наоборот. Они сушат слизистую рта и способствуют размножению бактерий, выделяющих серу.

1. Еда, вызывающая неприятный запах

Лук и чеснок

Отдельные сорта красного вина

Сыр

Конфеты

Кофе

Кислые продукты

Рыба

2. Быстро нейтрализуют запах

Яблоки

Корица

Вишня

Базилик и шпинат

Арбуз

Зеленый чай

Попробуйте внести изменения в питание — и уже через неделю сможете ощутить перемены в состоянии зубов.