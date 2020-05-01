Мы проверили, можно ли приготовить блюда фастфуда самому, чтобы вкусно и полезно перекусить не выходя из дома

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Многие блюда фастфуда получаются полезнее, если готовить их дома. Из-за дефицита времени поварам приходится работать с полуфабрикатами, а в домашних условиях можно использовать только свежие продукты. Но и работникам заведений общепита есть чем удивлять — от методов маринования картофеля фри и яиц до рецепта блинов без дрожжей и кефира.

Меня зовут Ксения, и я автор AdMe.ru, которому доверили на собственном опыте проверить, что получается, если готовить блюда фастфуда в домашних условиях, без вредных добавок и полуфабрикатов. Ниже итоги моих экспериментов, полезные находки и выводы о том, стоит ли игра свеч. В бонусе — необычный рецепт простого и освежающего коктейля.

Домашние сочные бургеры

Ингредиенты на 4 порции: 400 г свежего мяса индейки (перемолоть в фарш) и упаковка бекона

1 головка красного лука, 2 соленых огурца, 2 крупных помидора

200 г сыра чеддер

4 круглые булочки для бургеров

соль, специи — по вкусу

Я брала за основу рецепт домашних бургеров шеф-повара Фрэнка Прото (Frank Proto), но не все продукты удалось найти в ближайшем магазине. Например, Фрэнк советует брать нарезку сыра мюнстер, а сам фарш делать из грудинки без костей. Но в условиях ограниченного выбора главное — взять свежее мясо и натуральный сыр, который дает вот такую кремовую текстуру при плавлении:

Как готовить: делаем из мяса котлетки определенной формы, как это делает Фрэнк, чтобы мясо равномерно прожарилось. Сначала поджариваем бекон без масла, убираем его и в эту же сковороду выкладываем котлетки плоской стороной вниз. Прямо перед выкладкой их нужно посолить. Не придавливая, обжариваем на сильном огне 3–4 минуты. Режем лук, накрываем им сверху котлету и чуть солим вот так:

Переворачиваем и жарим с другой стороны 2–3 минуты. В это время нарезаем огурец и ломтики помидора. Кладем на котлету 1–2 ломтика сыра и оставляем на сковороде еще на 2–3 минуты — сыр должен расплавиться и накрыть котлету, словно одеяло. Булочку поджариваем отдельно. Бургер собираем как конструктор: на половинку булочки кладем котлету луком вниз, сверху на сыр укладываем 1–2 кусочка жареного бекона, ломтики соленого огурца и помидора, немного лука и накрываем другой половиной булочки. Готово!

Не верьте рекомендациям о том, что лучше запекать бургер целиком в духовке : он утратит вкус, а овощи потеряют яркий цвет, свежесть и форму.

: он утратит вкус, а овощи потеряют яркий цвет, свежесть и форму. Любое масло быстро горит при жарке, поэтому лучше брать животный жир.

Не солите мясной фарш , иначе он получится водянистым. Мясную котлету солят только непосредственно перед обжаркой.

, иначе он получится водянистым. Мясную котлету солят только непосредственно перед обжаркой. Самый насыщенный вкус появится у котлеты через 10 минут после того, как ее сняли со сковороды. Рыбе или птице достаточно 2– 3 минут.

Попробуйте необычные сочетания: говяжья котлета, сыр, брусничное варенье и маринованные огурчики или свиная котлета, сыр, рукола и сладкий сливочный сыр.

Крылышки с хрустящей корочкой и картофель фри

Ингредиенты на 4 порции: 1,5 кг картофеля

масло для жарки

3–4 листа обычной или китайской капусты, немного петрушки

1 кг свежих куриных крыльев

соевый соус, винный соус

400 г муки

красный перец, паприка, черный перец, имбирь, перец чили, орегано и базилик, соль

Блюдо, приготовленное по основному рецепту бренд-шефа KFC, показалось мне пресным, поэтому я украла пару идей из рецепта блогера Куанга Чана (Quang Tran). Картофель фри решила делать по методу шеф-повара Палак Патель (Palak Patel), которая его заранее маринует. Подготовка: картошку нарезаем, моем в холодной воде и кладем в соленую воду (на 1 л 5–6 ст. л. соли) с петрушкой, накрываем листьями капусты, закрываем и убираем в сухое прохладное место на 2–3 дня. Куриные крылья разрезаем вдоль суставов на 3 части, кончики крыла не используем. В 150 мл воды добавляем 1–2 ст. л. масла, столько же черного и красного перца и перца чили, 1 ст. л. имбиря и немного соли. В этой смеси мясо оставляем на ночь в холодильнике. Процесс подготовки маринада выглядит так:

Как готовить: картошку кладем в дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость. Разогреваем масло до 160 ° и помещаем в него картофель на 5 минут. Вынимаем его и кладем на бумажные полотенца, затем подогреваем масло до 190 °С и возвращаем в него картофель на минуту. После выкладываем готовое блюдо на бумажные полотенца, посыпаем солью, травами и подаем.

Одновременно с картошкой можно готовить крылья. В одну посуду наливаем 500 мл воды, в другой смешиваем до однородной смеси муку, 2 ст. л. соли, по 1–2 ст. л. разных специй, добавляем немного орегано и базилика. Разогреваем масло до 160–170 °С. Курицу кладем в мучную смесь и переворачиваем, чтобы посыпка равномерно покрыла мясо, затем опускаем мясо в воду и ждем, когда выйдут все пузыри воздуха. Возвращаем в смесь, снова несколько раз переворачиваем в ней и кладем в масло на 10–15 минут. Готовые крылья выкладываем на бумажные полотенца, ждем пару минут и подаем.

Как понять, что масло разогрелось? Коснитесь его сухой деревянной лопаткой : если температура высокая, вокруг лопатки появятся крошечные пузыри.

: если температура высокая, вокруг лопатки появятся крошечные пузыри. Чем больше картофеля или крылышек вы кладете в кастрюлю с маслом, тем больше масла они впитают, станут жирными. Кроме того, увеличится время приготовления и вероятность того, что мясо плохо пропечется.

Каждый раз, доставая еду из горячего масла, с помощью шумовки убирайте пригоревшие остатки , перед тем как погружать следующую порцию для обжарки.

, перед тем как погружать следующую порцию для обжарки. Жарить лучше в оливковом масле или в подсолнечном с добавлением оливкового.

Домашняя шаурма с тем самым соусом

Ингредиенты на 2 порции: 300 г куриного мяса (лучше взять только филе)

1 головка лука, 5–6 зубчиков чеснока

10–12 помидоров черри, 180 г капусты, свежий огурец, соленый огурчик и лимон

250 мл сметаны и 150 мл ряженки

оливковое масло, соевый соус

сахар, соль и специи: хмели-сунели, паприка, карри, кориандр, черный перец

2 листа лаваша

Подготовка: смешиваем 2 ст. л. соевого соуса, 100 г сметаны и 2 зубчика измельченного чеснока. Кладем в этот маринад курицу, накрываем пищевой пленкой и оставляем на ночь. Соус готовим по рецепту Алексея Морозова, но вместо майонеза я добавила чуть больше сметаны и ряженки, 1 ч. л. оливкового масла и щепотку черного перца. Оставляем в холодильнике на ночь.

Как готовить: курицу я запекала на решетке в духовке в режиме «гриль». Овощи режем только перед заправкой шаурмы и чуть солим, чтобы они пустили сок и потом смогли пропитать мясо. У лаваша отрезаем края. Выкладываем на него начинку: сначала лук, затем мясо, еще чуть-чуть лука, следом капуста, огурцы, помидоры и сверху соус. Заматываем шаурму и на сковороде-гриль чуть поджариваем до хрустящей корочки.

Выбирая маринованные или соленые огурцы, лучше отдать предпочтение тем, которые получились в результате естественного брожения — в их составе нет уксусной кислоты.

Шаурма получится вкуснее, если мясо запечь в фольге или на решетке в духовке в режиме «гриль».

Полезный рамен из лапши быстрого приготовления

Ингредиенты на 2 порции: 2 упаковки лапши быстрого приготовления

2 вареных яйца

куриный бульон (я приготовила из остатков куриных крыльев)

1 луковица, 1 маленькая морковь, 1 зубчик чеснока, зеленый лук

имбирь, соевый соус

рисовое вино и рисовый уксус (по желанию)

80 г кимчи (по желанию) и тофу (можно заменить на поджаренное мясо)

Хороший рамен готовится быстро, отличается насыщенным вкусом и высокой калорийностью. В странах Азии заранее готовят часть ингредиентов, чтобы в нужный момент просто подогреть бульон, заварить лапшу и приправить блюдо добавками и соусом. Итак, как приготовить вкусный «Доширак»? Шаг 1: маринуем яйца, чтобы добавить в блюдо полезного протеина и придать насыщенный вкус. Подготовка: куриные яйца отвариваем и при желании маринуем — кладем в раствор из 1/3 рисового уксуса, 1/3 рисового вина и 1/3 соевого соуса. Убираем на ночь в холодильник. Я еще отдельно мариновала в соевом соусе тофу с черным перцем, потом его поджарила. Затем приступаем к шагу 2 — приготовлению самой лапши.

Как готовить: бульон доводим до кипения, добавляем в него мелко нарезанный лук и кубики моркови, варим на среднем огне 7–10 минут. Одновременно с этим на масле в сковородке поджариваем немного тертого имбиря с чесноком, а в отдельной емкости завариваем сухую лапшу быстрого приготовления без добавок. Готовую лапшу промываем под холодной водой — так она сохранит эластичность и не разбухнет. Последний шаг — это подача. Выкладываем на тарелку рамен: сначала горячее масло с имбирем и лапшу, хорошо перемешиваем, затем наливаем бульон с овощами, добавляем тофу, немного зеленого лука и украшаем половинками маринованных яиц. Я добавила немного кимчи для остроты. Можно обойтись без бульона и сваренную лапшу просто обжарить в масле с имбирем, соевым соусом, чесноком и мясом (похожее блюдо было в фильме «Паразиты»), получится так:

Практически любой рамен вкуснее, если добавить в него яйца всмятку или просто их слегка размешать и добавить в кипящий бульон.

или просто их слегка размешать и добавить в кипящий бульон. Для рамена делают разные типы бульонов: рыбный, мясной или на основе рыбного концентрата и сушеных водорослей. Бывают и необычные сочетания: попробуйте сварить рамен в кокосовом молоке с острым перцем чили и кунжутом или просто нарежьте водоросли нори в бульон перед заваркой лапши.

или просто нарежьте водоросли нори в бульон перед заваркой лапши. Сделать вкус более насыщенным можно, добавив в готовый рамен немного пасты мисо, сливочного сыра или сбрызнув соком лимона.

Блины без дрожжей и кефира за пару минут

Ингредиенты на 4 порции: 3–4 яйца

300 мл молока

150 мл теплой воды

300 г муки

соль, сахар

масло подсолнечное

В основе достаточно простой сербский рецепт блинов. Похожую версию (но без воды) используют блинопеки в заведениях быстрого питания: готовое блюдо нейтрально по вкусу, не жирное и хорошо держит начинку. Готовим тесто: яйца с сахаром перемешать венчиком до однородной массы, добавить молоко. Всыпать порциями половину муки со щепоткой соли, постоянно помешивая. Добавить теплую воду и муку, пока не получится жидкое и немного вязкое тесто. Муки может понадобиться чуть больше — нужно ориентироваться на текстуру теста. Если забыли просеять муку, всю массу пролейте через дуршлаг или сито, а затем перемешайте венчиком: так комочки муки исчезнут. Сразу после замеса можно делать блины.

Печем блины: разогреваем сковороду, капаем немного масла и растираем его по сковороде бумажной салфеткой. Сверху наливаем тесто и жарим блин, через пару минут переворачиваем и жарим с другой стороны. Перед тем как разливать тесто для следующего блинчика, надо протереть сковороду бумажной салфеткой, чуть смоченной в масле. Заодно уберете блинные крошки, которые могут пригореть. Чтобы готовые блины быстро не охлаждались, накрываю их алюминиевой фольгой и теплой сковородой вот так:

Если готовое тесто убираете в холодильник, то в следующий раз перед тем, как печь блины, оставьте его в теплом месте на 15–20 минут и хорошо перемешайте венчиком.

и хорошо перемешайте венчиком. Попробуйте блины с припеком : рассыпаете по сковороде свежую зелень, а затем сверху разливаете тесто и жарите как обычно. Такой блин служит хорошей основной для мясной или рыбной начинки.

: рассыпаете по сковороде свежую зелень, а затем сверху разливаете тесто и жарите как обычно. Такой блин служит хорошей основной для мясной или рыбной начинки. Добавление в тесто небольшого количества чая каркаде, сока свеклы или тархуна — это безопасный натуральный способ перекрасить блинчики в яркие цвета.

Классический густой милкшейк без блендера

Ингредиенты на 1 порцию: 200 мл холодного шоколадного молока

3–4 шарика ванильного мороженого

Не совсем блюдо, но многие покупают его как альтернативу быстрому перекусу на ходу. Этот способ приготовления выручит, если под рукой нет блендера или просто нельзя шуметь, но есть термос или термокружка. Как готовить: в термокружку кладем шарики мороженого друг на друга, оставляя между ними пространство. Наливаем туда же холодное шоколадное молоко, пока самый верхний шарик не погрузится в него целиком. Ждем минуту. Берем длинную ложку и энергично мешаем 10 секунд. Готово! Можно посыпать сверху шоколадной или бисквитной крошкой.

Чем закончился эксперимент

Понравились рецепты бургера и картофеля фри. Жаль, что надо ждать, пока картофель засолится. Попробую готовить его заранее и держать в банке «до востребования». Открыла для себя рецепты повара Фрэнка и его коллеги Палак.

Жаль, что надо ждать, пока картофель засолится. Попробую готовить его заранее и держать в банке «до востребования». Открыла для себя рецепты повара Фрэнка и его коллеги Палак. Крылышки как в KFC проще купить, чем пытаться сделать дома: вряд ли блюдо получится более полезным, а времени и сил на приготовление уйдет много. Больше готовить не буду.

проще купить, чем пытаться сделать дома: вряд ли блюдо получится более полезным, а времени и сил на приготовление уйдет много. Больше готовить не буду. Обычная лапша быстрого приготовления станет только вкуснее, если заварить ее в бульоне с овощами и специями, не используя те добавки, которые лежали упаковке. Мне понравился еще вариант, когда в кипящую воду кидают зеленый лук, пару грибов, сырое яйцо, немного соевого соуса и лапшу. Пару минут — и блюдо готово, ничего вредного.

Маринованные яйца — это находка. Рекомендую, если любите соленое.

Рекомендую, если любите соленое. После эксперимента начала многие продукты резать ножницами: мясо, лук, зелень, капусту, кусочки лаваша, сыр, блины, даже морковь. Увидела это у кореянки Хеён, пока искала рецепты лапши, не знаю, почему до этого пользовалась только ножом.

Бонус: освежающий коктейль из мороженого и колы

Ингредиенты на 2 порции: 330 мл колы

6 небольших шариков мороженого

немного льда

Если вы никогда не пробовали этот напиток, подобное сочетание может показаться странным. Но консистенция напитка, его вид и вкус приятно удивляют. Как готовить: на дно высокого стакана кладем прозрачный лед и 3 шарика мороженого. Затем аккуратно тонкой струйкой вливаем 150 мл колы: масса в стакане начинает пениться и меняться на глазах. Ждем 10 секунд и пьем.