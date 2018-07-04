Как быстро и легко постирать верхнюю одежду, не тратя кучу денег на химчистку

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Если возникло непреодолимое желание постирать верхнюю одежду, лучше делать это в теплое время года. Летом, при высокой температуре, тяжелые зимние вещи быстро сохнут, а их наполнители лучше держат форму. Но только не стоит пренебрегать правилами по уходу за одеждой, о которых мы и расскажем в этой статье.

Мы в AdMe.ru решили навести порядок в шкафах и на собственном опыте разобраться, как не испортить все свои пальто, пуховики и куртки.

1. Пуховик

Чтобы постирать пуховик правильно, нужно знать, из чего состоит его наполнитель — из натурального или синтетического материала. Для этого изучите этикетку. Натуральные наполнители — пух (down), перо (feather), хлопковая вата (cotton), синтетические — холлофайбер (hollow fiber). Изделие с наполнителем из натурального материала безопаснее стирать вручную. Есть 2 способа — вертикальная и горизонтальная стирка. Вертикальная стирка рекомендуется при небольших загрязнениях: Повесьте куртку на вешалку над ванной и смочите ее поверхность водой. Струю из душа нужно направлять по касательной, чтобы по возможности меньше задевать наполнитель. Намыльте пуховик жидким моющим средством (обычные порошки не рекомендуется использовать, от них на ткани остаются разводы), уделите особое внимание областям вдоль молнии и подола, воротнику, манжетам и карманам. Потрите их щеткой. Смойте пену, также направляя струю по касательной.

При горизонтальной стирке: Наберите в ванну или таз теплую воду (до 40 °С). Добавьте в воду жидкое моющее средство и замочите куртку на 10–15 минут. Протрите пуховик щеткой и затем прополощите его в чистой прохладной воде. После стирки оставьте пуховик на некоторое время в ванной, чтобы с него стекла вода. Затем отнесите его в хорошо проветриваемое помещение. Ни в коем случае не держите влажную куртку рядом с нагревательными приборами и не сушите феном. Структура пуха разрушается под воздействием высокой температуры.

2. Куртка на холлофайбере

Куртку на холлофайбере можно стирать как вручную, так и в машинке. Для машинной стирки куртку нужно подготовить: Проверьте карманы, застегните молнии и пуговицы.

Отстегните капюшон или воротник, снимите пояс и выверните куртку наизнанку.

Если на ткани есть пятна, не забудьте обработать их подходящим для нее пятновыводителем.

В барабан машинки вместе с курткой положите несколько специальных шаров для стирки и сушки белья или просто теннисные мячики, чтобы не скатался наполнитель.

Перед запуском стирки нужно выставить следующие настройки: Выберите режим стирки верхней одежды. Если такого нет, подойдет режим деликатной стирки (например, для стирки шелка или шерсти). Выставьте температуру, подходящую для наружной ткани куртки. Для этого смотрите этикетку. Отключите отжим или снизьте число оборотов до минимума.

3. Шерстяное пальто

Для начала нужно проверить этикетку, нет ли на ней пометки «только сухая чистка». Если нет, пальто можно постирать вручную. Горизонтальный способ стирки предпочтительнее. О машинной стирке в данном случае лучше даже не думать. Порядок действий следующий: Наполните ванну или таз водой и добавьте в нее специальное моющее средство для стирки шерсти. Предварительно посмотрите на этикетке, какая дозировка рекомендуется. Поместите пальто в мыльную воду и осторожно расправьте его. Оставьте замачиваться на 5 минут. Слейте мыльную воду и тщательно промойте пальто холодной чистой водой. Можно делать это с помощью душевой лейки. Слейте воду и аккуратно промокните пальто. Отжимать не надо, ткань может растянуться и повредиться. Заверните пальто в полотенце на 2 минуты, чтобы вода впиталась в него. Затем возьмите сухое полотенце и положите на него пальто, аккуратно его разгладив. Оставьте в таком положении пальто сушиться при комнатной температуре, прежде чем повесить его на вешалку.

Пальто из полиэстера или пальто, в составе которого есть и шерсть, и полиэстер, также надежнее постирать вручную. Но стоит помнить о некоторых особенностях: Вода должна быть лишь слегка теплой. Из-за горячей воды будет непросто избавиться от складок.

И моющее средство, и кондиционер должны быть предназначены для стирки шерсти.

Обратите внимание, чтобы в составе отбеливателя не было хлора. От него материал пальто испортится.

4. Изделия из искусственного меха

Изделия из искусственного меха можно стирать, но далеко не все (смотрите указания на ярлыке) и только вручную. Здесь же отметим, что ухаживать за натуральным мехом должным образом может только профессионал. Если вы решили самостоятельно постирать свою шубу или любое другое изделие из искусственного меха, придерживайтесь этих инструкций: Подготовьте мех к стирке. Почистите его пылесосом, после чего пройдитесь по нему смоченной в мыльном растворе щеткой. Промойте шубу чистой прохладной водой и дайте ей высохнуть. На некоторое время оставьте шубу висеть в ванной, после оберните в простыню, чтобы она впитала влагу. Прежде чем расчесать и расправить мех, дождитесь, чтобы он полностью высох. Если мех высох неудачно, например на нем образовались сильные заломы, не спешите паниковать. Для начала дайте ему время выпрямиться — потребуется от пары дней до пары недель. Если чуда не случилось, попробуйте воздействовать на мех паром, после чего расчешите его. Для этой цели хорошо подойдет щетка для животных.

5. Кожаная куртка

Чтобы почистить куртку из натуральной кожи или кожзама, нужно внимательно изучить инструкцию производителя. Обычно на внутреннем ярлыке указывается предпочтительный метод чистки. Есть 2 способа, с помощью которых можно привести кожаную куртку в порядок: Воспользуйтесь специальным чистящим средством для кожи. На загрязненный участок добавьте немного средства и с помощью мягкой ткани разотрите его круговыми движениями, пока оно не впитается в кожу. Сотрите остатки средства чистой тканью.

В теплую воду добавьте немного жидкого моющего средства (если средства будет слишком много, есть риск повредить и обесцветить кожу). Приготовленным раствором смочите губку или мягкое полотенце так, чтобы они были слегка влажными. Протрите поверхность куртки мягкими движениями вверх-вниз. После проделайте то же самое, но уже чистой губкой, чтобы удалить остатки средства. Сухим полотенцем промокните кожу, чтобы на ней не осталось воды. Если вам также нужно постирать подкладку куртки, начните с нижеуказанных действий и только позже займитесь чисткой кожи. Повесьте куртку на плечики и намыльте ее внутреннюю часть. Смойте мыльную пену струей из душа таким образом, чтобы вода минимально контактировала с кожей. Подержите куртку на вешалке, а затем в расправленном состоянии положите ее на полотенце.

Бонус

Изделие, на котором есть различные декоративные элементы (аппликация, вышивка) или тканевые, меховые и другие вставки, лучше отдать в химчистку. Если взяться за чистку такой верхней одежды самостоятельно, шансы испортить ее очень велики. Положитесь на специалистов и будьте уверены, что ваше любимое пальто останется в сохранности.

А как вы ухаживаете за своей верхней одеждой? Делитесь с нами своими секретами в комментариях.