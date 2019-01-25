Почему важно менять уход за кожей в разное время суток, чтобы омолодить ее (Ночной крем не стоит наносить на ночь)

6 4

64

26.3k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Работа и свободное время, сон и занятия спортом, прогулки и отдых — это ваш режим дня. Оказывается, у кожи тоже существует режим и потребности, связанные с ним. Если планировать уход согласно ее биоритмам, он станет гораздо эффективнее и вы быстро увидите изменения в лучшую сторону.

Мы в AdMe.ru изучили, какой путь проходит кожа в течение суток и как помочь ей стать красивой и сияющей.

Раннее утро, 4:00–7:00

Что происходит: В это время организм постепенно просыпается, начинают вырабатываться гормоны, учащается сердцебиение, поднимается температура тела. Кожа переходит от ночной регенерации к процессу защиты от внешнего воздействия. Усиленный выброс кортизола в кровь задерживает жидкость в тканях, тем более что лимфодренажная функция еще спит. Но выброс кортизола имеет и положительный противовоспалительный эффект. Обратите внимание, что высыпания утром становятся меньше. Адреналин сужает сосуды, поэтому примерно 1 час после пробуждения кожа имеет бледный оттенок. За ночь она теряет влагу, поэтому морщины могут быть выражены сильнее, чем в остальное время дня. Что нужно делать: В это время кожа прекрасно отреагирует на увлажнение изнутри — выпейте стакан воды. Сделайте лимфодренажный массаж, тонизируйте ее, можно нанести увлажняющий крем. От чего воздержаться: В это время кожа «защищается», поэтому никакие сильнодействующие, питательные маски и кремы, которые подразумевают проникновение в глубокие подкожные слои, просто не доберутся до «пункта назначения».

Утро, 7:00–12:00

Что происходит: До 8:00 кожа все еще склонна к отекам, в ней понемногу возрастает количество питательных веществ, улучшается кровообращение, пик интенсивности кровообращения приходится на 8:00–10:00. Ближе к 11:00 усиливается работа сальных желез и возрастает активность бактерий. Что нужно делать: Интересный эффект: если вы проснулись и сразу встали, то отеки пройдут быстрее, чем если вы любите поваляться в кровати. Хорошо действуют лимфодренажные упражнения для лица, массаж, фейсбилдинг. Используйте защитные и увлажняющие кремы. При проблемной коже именно в это время оптимально наносить антибактериальные средства, лучше точечно, чтобы не травмировать остальную кожу. От чего воздержаться: Избегайте перепадов температур, умывания горячей водой, распаривания. Утренний поход в сауну не слишком хорошая идея, особенно если кожа склонна к покраснениям, куперозу, шелушению. Кремы с активными компонентами все еще будут бесполезны. Не стоит проводить отшелушивающие процедуры: скрабирование, пилинги, чистку — кожа только «нарастила» оптимальный уровень защиты после ночи. Поэтому и поход к косметологу стоит перенести на более позднее время.

День, 12:00–17:00

Что происходит: Ближе к полудню обменные процессы замедляются, понижается тонус сосудов, кожа может выглядеть более уставшей и обезвоженной. В таком состоянии она находится примерно до 15:00, после чего тонус начинает повышаться, активизируется кровообращение. Что нужно делать: В период с 12:00 до 15:00 кожа очень нуждается во влаге и кислороде, можно воспользоваться термальной водой и тоником. Хорошим решением будет восполнить нехватку жидкости и кислорода естественным путем: выпейте стакан воды и прогуляйтесь на свежем воздухе. В это время минимизируется возможность кровотечения, поэтому можно проводить процедуры, которые в любом случае травмируют кожу, но не так сильно, как могли бы: удаление папиллом и родинок, механическая чистка лица, удаление нежелательных волос. После 15:00 будет эффективным массаж лица, можно использовать питательные кремы. От чего воздержаться: В этот период не стоит выполнять процедуры по активному уходу за кожей, в это время ее лучше оставить в покое. Они не навредят ей, просто будут малоэффективны. Особенно это стоит учитывать при посещении косметолога.

Вечер, 17:00–23:00

Что происходит: В это время в коже снижается защитная функция и она начинает готовиться к регенерации и обновлению, уменьшается чувствительность к внешним раздражителям, повышается болевой порог. После 20:00 возрастает активность бактерий. Что нужно делать: Время с 17:00 до 20:00 — самое лучшее для ухода. Быстро проявляется эффект от пилинга, кремов и масок. На коже появится гораздо меньше раздражений, если в это время вы сделаете эпиляцию, чистку лица и другие процедуры. Это лучшее время для посещения косметолога. Если вы находитесь дома, в это время лучше снять макияж и очистить кожу, так как возросшая бактериальная активность может вызвать воспаления. От чего воздержаться: Не стоит наносить плотные ночные средства после 21:00. Да, они называются ночными, но должны впитаться в кожу перед тем, как в ней начнутся процессы регенерации. Иначе средства забивают поры, провоцируют отеки и заломы.

Ночь, 23:00–4:00

Что происходит: После 23:00 снижается чувствительность кожи к каким-либо процедурам, но ее внутренние процессы восстановления ускоряются — в клетки поступают питательные вещества. Этому помогает выработка мелатонина. Регенерация кожи происходит до 2:00, а потом процессы начинают понемногу замедляться. Что нужно делать: В это время коже просто не нужно мешать, а вот режим сна имеет большое значение. Внутренние процессы будут проходить быстрее, если вы ляжете спать до полуночи с очищенной кожей, ведь если вы нанесли крем до 21:00, его воздействие уже завершится. От чего воздержаться: По возможности стоит отказаться от жидкости, чтобы не провоцировать утренние отеки. Если вы пришли домой поздно, просто очистите лицо от макияжа, крем наносить не нужно. Чтобы не было чувства стянутости кожи, используйте мягкую мицелярную воду.

Как вы относитесь к этой системе ухода? А может быть, интуитивно поступаете именно так?