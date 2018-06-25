Девушка 3 года перестраивала старый автобус, и в результате он выглядит круче любой квартиры

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Джесси Липскин (Jessie Lipskin) не нашла в объявлениях об аренде квартиру, которая бы пришлась ей по душе, и решила сама построить дом мечты. Ее выбор оказался весьма необычным: Джесси прикупила старый автобус 1966 года на eBay (ту самую модель, которую вел герой Киану Ривза в культовом фильме 90-х «Скорость»). Основной причиной покупки стало желание вести экологичный образ жизни, а также не привязываться к определенному месту. Несколько лет ушло на то, чтобы превратить старый автобус в конфетку, как на обложках журналов об интерьере. На результат определенно стоит посмотреть, потому что это самый уютный дом на колесах в истории.

AdMe.ru с удовольствием делится историей о том, что идеальный дом не обязательно искать по свету, его можно построить самому. Смотрим и вдохновляемся на маленькие или большие перемены в собственном жилище.

Так выглядит автобус той же модели и года выпуска, что и тот, который купила Джесси. Однако ее будущий дом был в гораздо более плачевном состоянии. По словам девушки, самой трудной частью превращения был поиск нужных людей, которые помогут с тем родом ремонта, в котором у Джесси не было опыта: хороших сантехников, плотников и электриков.

Процесс был длительным и трудоемким, а еще несколько необычным. Ремонт в доме на колесах сильно отличался от того, как обычно происходит перестройка «стационарного» жилья.

Индикаторы уровня были бесполезны, так как наклон автобуса менялся в зависимости от местоположения. Приходилось постоянно рассчитывать углы. Из-за этого реализация проекта затянулась.

Целых 3 года ушло на реконструкцию автобуса, но результат определенно стоил того. Только посмотрите на чудесный интерьер!

С таким видом из окна просыпаться по утрам совсем не трудно.

В автобусе оборудована небольшая светлая ванная комната с душем и туалетом. Слив в душе соединен с баком для воды, находящимся под автобусом.

Уютная кухня.

Тут даже есть место для мини-библиотеки.

Удобный гардероб.

Светлая гостиная.

Приятные детали интерьера.

А вот и счастливая обладательница дома на колесах. Джесси проделала большую работу и достигла желаемого — получила дом, в котором она может вести так называемый безотходный образ жизни, который не будет наносить вред природе. К тому же она может поменять место жительства в любой момент, стоит только завести автобус и поехать навстречу новым приключениям.