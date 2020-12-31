9 товаров для детей, которые опытные родители никогда не купят своему малышу

Новость о том, что скоро вас в семье будет не двое, а трое, приносит не только радость, но и стресс. Родители нервничают, переживают и теряются среди огромного потока новой информации и всевозможных товаров для малышей. Как понять, что стоит покупать в первую очередь, а что, наоборот, будет пустой тратой денег, лучше всего знают те, кто попробовал продукцию на практике.

Мы в AdMe.ru разузнали у уже опытных родителей, какие детские товары им совсем не пригодились и почему, несмотря на популярность этих вещей, вам точно не стоит выбрасывать на них деньги. А в конце статьи вас ждет неожиданный товар-бонус.

Пеленальный столик

Считается, что за счет невысоких бортиков пеленальный столик помогает зафиксировать ребенка, чтобы он случайно не перевернулся и не упал. По статистике же, из-за неправильно закрепленного столика в год происходит около 5 500 детских травм.

К тому же на практике многие мамы убеждаются, что гораздо удобнее пеленать ребенка на кровати — там больше места и есть где развернуться.

Нет, на самом деле он вам не нужен. Обычный коврик, чтобы пеленать на полу или на комоде, вполне подойдет. © gardenhippy/ reddit

Мы использовали комод — супер. Сэкономили много места, потому что в нем можно было хранить одежду и сменные вещи. © Jenn215 / reddit

Весы для новорожденных

Взвешивание грудничка после каждого кормления заставляет маму постоянно переживать, достаточно ли хорошо ест ее малыш. Этот излишний стресс плохо сказывается на лактации. Если у ребенка полные памперсы и он нормально набирает вес, совершенно не обязательно каждые 2 часа измерять, не поправился ли он или похудел на лишние 20–30 граммов.

Как по мне, то вам не нужны детские весы. Так как вы начнете переживать из-за каждого грамма веса. Если ваш врач порекомендует весы, то это уже, конечно, другая история. Мы, чтобы сделать взвешивание, просто становимся на весы вместе с младенцем на руках. © soulie12 / reddit

О боже, нет. Иначе вы просто станете одержимы. Я знаю это, потому что сама привыкла постоянно взвешивать ребенка, чтобы измерить его точный вес. А сыну уже 8 месяцев. © LilNerdyMama / reddit

Пинетки

Детские декоративные ботиночки, конечно, очень мило смотрятся на крохах. Вот только на практике они бессмысленны. Пинетки постоянно сваливаются с ножек, теряются или попросту пачкаются слюнями — карапузы обожают совать ноги в рот.

Ребенку не нужна обувь. Мне нравилось, когда мой сын был обут в мягкую обувь вроде тапочек, просто чтобы защитить ноги от холода. Но когда было тепло, я оставляла его в одних носочках. © mommy1st_wife2nd / reddit

Вашему малышу обувь пока не нужна. Детям нравится ползать и учиться ходить босиком. Просто купите носочки. © unknown / reddit

Детские столовые приборы

Специальные маленькие пластиковые ложечки для детей удобны в использовании, но необязательны для покупки. В повседневной жизни ребенка можно кормить с обычной чайной ложечки. В отличие от пластика, металлическая ложка не поцарапается.

Мы не пользовались специальными детскими приборами. Купили обычные, самые простые и дешевые. © OntoSomethingWitty / reddit

Мы предпочли металлические детские приборы пластиковым. Они лучше и удобнее в использовании, и со временем материал не портится. Также их гораздо легче чистить. © aerrin / reddit

Манеж

Родители часто используют манежи по ряду причин. Например, чтобы обезопасить ребенка на период времени, когда он остается без тщательного присмотра мамы или папы. Либо же, как вариант, чтобы развлечь малыша в замкнутом контролируемом пространстве, в которое можно поместить много игрушек. Тем не менее, согласно Руководству по безопасности продуктов для детей ЕС, манежи с сетчатыми стенками несут опасность удушения, а голова ребенка может застрять, если манеж рухнет.

Вам не нужен манеж. Если ваша квартира маленькая, то вы все равно никогда не будете слишком далеко от ребенка. Я отлучилась, чтобы отнести кучу белья, и вернулась к ребенку, который рассыпал кошачий корм, но это едва ли не самое худшее, что произошло. © Suepr80 / reddit

Да, у нас был манеж, но, честно говоря, мы бы вполне спокойно обошлись без него. Мы воспользовались им, может, пару раз, потом дочь начала кричать каждый раз, как только мы ее туда садили (даже с множеством забавных игрушек внутри). © InannasPocket / reddit

Подогреватель для салфеток

Грелки для салфеток — это новое модное устройство, которое нагревает салфетки до комфортной температуры, чтобы протирать попку и спинку ребенка. Да, теплые салфетки приятнее холодных, но все же можно вполне обойтись и без них. В лучшем случае вы будете использовать эту штуку всего пару месяцев.

Моему ребенку было все равно, какой температуры салфетки. Если же я чувствовала, что они очень холодные, то старалась нагреть их в руках. У нас был подогреватель для салфеток, но мы его так ни разу и не включили. © Rustblossom / reddit

Никогда не понимала, зачем нужен подогреватель для салфеток. Разве люди вообще греют салфетки перед использованием? Как по мне, это лишнее. Мой ребенок никогда не обращал внимания на то, что салфетки холодные. © jro10 / reddit

Утилизатор использованных подгузников

Утилизатор использованных подгузников — это, по сути, небольшой мусорный бак, который крепится к пеленальному столику. У прибора плотная система блокировки, за счет которой он удерживает неприятный запах. Но многие родители, которые потратили на него деньги, считают, что он вовсе того не стоит. Кроме того, для утилизатора необходимо покупать специальные мусорные пакеты, а это еще одна дополнительная статья расходов.

Это дурацкое пластиковое ведро все время ломалось. Мне кажется, я уже мог идти подрабатывать ремонтником этого утилизатора для подгузников. Всегда ужасно воняет, даже с ароматными вставками. И, кстати, вытаскивать подгузники оттуда не самая приятная вещь. © platetone / reddit

Полностью согласна. Вспомнила, что через месяц использования мы выбросили наш утилизатор подгузников. © fliesonwalls / reddit

Детские наколенники

Мамы хотят максимально обезопасить своего карапуза. Тканевые детские наколенники должны помочь ребенку не стирать и не царапать коленки во время активного ползания. Но если у вас дома не старый поцарапанный паркет, то в дополнительных наколенниках попросту нет надобности.

У них естественные мозоли на коленях. Наколенники не нужны, и они не очень практичны. © cmcg1227 / reddit

Я действительно думала о наколенниках, когда мой сын только начал ползать, потому что у него были сильные царапины от ковра (его кожа очень чувствительна). Но со временем кожа стала жесткой сама по себе, и теперь с его коленями все в порядке, несмотря на маниакальное ползание. © GoooingToTheChapel / reddit

Бонус: пустышка

Тяжело представить малыша, который бы не пользовался пустышкой или соской. Однако при покупке этой вещи выбирайте варианты без длинных шнурков и ленточек. К сожалению, согласно статистике, существует риск получения травм и удушья ребенком. Поэтому отдавайте предпочтение стандартным вариантам соски с короткой ручкой.

Какие товары для детей вы бы никогда не рекомендовали, а какие, наоборот, не раз упрощали вам жизнь? Поделитесь своим опытом.