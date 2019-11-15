9 привычек, которые кажутся хорошими, а на самом деле портят вам жизнь

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Так уж повелось, что одни привычки мы считаем безусловно хорошими, а другие — вредными и опасными. Однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что все не так однозначно. Оказывается, качество нашей жизни во многом определяют ежедневные действия, которые до этого воспринимались как исключительно положительные и безобидные.

Мы в AdMe.ru решили узнать, какие привычки меняют знак с плюса на минус при определенных обстоятельствах.

1. Спать сколько хочется

Почему привычка плохая: Спать сколько угодно так же плохо для организма, как и не высыпаться. Длительный сон на постоянной основе (более 9 часов ежедневно) может привести к депрессии, ухудшить работу мозга, повысить риск заболевания диабетом, поспособствать увеличению веса, вызывать сердечные заболевания, боли в спине, повысить риск развития болезни Альцгеймера и деменции. Как правильно: 7–8 часов более чем достаточно для того, чтобы ваш организм «перезагрузился». А чтобы не было соблазна спать подолгу, соблюдайте простые рекомендации: Вставайте в одно и то же время в будни и по выходным — так будет легче не сбиваться с ритма.

Ложитесь спасть также в одно и то же время, обязательно до полуночи, чтобы не сбивать биоритмы.

Улучшите качество сна: не наедайтесь на ночь, но и голодным спать не ложитесь. Пейте напитки, содержащие кофеин только в первой половине дня.

Создайте оптимальную температуру в спальне перед сном — 16–18 градусов Цельсия.

Уберите подальше все гаджеты, выключите телевизор. Свечение экрана приостанавливает выработку гормона мелатонина, который отвечает за сон.

Составьте список дел на следующий день — не придется гонять в голове мысли об этом, и вы сможете скорее заснуть.

2. Пить много воды

Почему привычка плохая: Водная интоксикация может привести к очень серезным проблемам со здоровьем: почечной недостаточности, отеку легких или головного мозга. Здоровые почки способны перерабатывать не более 1 л воды в час. Так что, если выпить несколько литров воды за короткий срок, можно создать опасную для жизни ситуацию. Даже если выпитое количество воды не станет критическим, избыток жидкости создаст нагрузку на весь организм. Как правильно: Все сложно, ведь пить мало воды — это опасно, а много — вредно. К счастью, есть оптимальные рекомендации в зависимости от вашего веса (точную таблицу смотрите здесь). Не забывайте, что в указанное количество входит не только вода в чистом виде, но и чай, кофе, супы, соки. Выпивайте стакан воды сразу, как проснетесь. Это запускает пищеварительную систему, способствует быстрому пробуждению.

Попробуйте выпивать стакан воды при появлении чувства голода: наш организм часто путает жажду и голод.

Пейте больше воды, если чувствуете усталость, так как она является одним из признаков обезвоживания. Пить лучше маленькими глотками, чтобы не нагружать почки.

Пейте воду комнатной температуры. Употребление холодной воды может вызвать головную боль и спазм сосудов. А еще вредно пить холодную воду после употребления жирной пищи: жир, который поступит в желудок, будет плохо перевариваться.

3. Чистить зубы каждый раз после еды

Почему привычка плохая: После еды кислотность в ротовой полости увеличена, поэтому чистка зубов приводит к деминерализации зубов и провоцирует быструю эрозию эмали. Чистя зубы после завтрака, вы помогаете кислоте добраться до дентина. Как правильно: Чистите зубы дважды в день, утром и вечером, на протяжении 2–3 минут.

Подождите после еды хотя бы 30 минут, чтобы чистка зубов не навредила. Если не терпится достать остатки пищи сразу после еды, воспользуйтесь ирригатором.

Отложите чистку лучше на час и даже больше, если вы употребляли в пищу продукты с повышенной кислотностью: свежевыжатые соки, острое, соленое, колбасные изделия, кофеин, газированные напитки, фастфуд.

4. Сдерживать чих и чихать, прикрывая рот ладонью

Почему привычка плохая: Во время каждого чиха поток воздуха вылетает со скоростью 120 м/с под большим давлением. Оставшись внутри, вся эта мощь обрушится на внутренние органы. Врачи утверждают: зажимать нос и рот во время чихания нельзя, так как это может травмировать мягкие ткани носоглотки и трахеи, вызвать разрыв сосудов в глазах. Кроме того, аномальное скопление воздуха в средних отделах грудной полости может привести к перфорации барабанной перепонки или эмфиземе легких. Конечно, все эти страшно неприятные вещи произойдут не с каждым, кто чихнет «в себя», но раз прецеденты были и врачи предупреждают, то зачем рисковать, верно? Что касается чихания в ладонь, то это «лучший» способ заразить всех вокруг. Если вы не прикрывали рот, то капли разнесутся на расстояние до 2–3 м. А если прикрылись — они осядут на руке, и тогда микробы с ваших ладоней будут оставаться на дверных ручках, поручнях, кнопках лифта — всем, до чего вы дотронетесь. Как правильно: Согласно этикету, чихать, не прикрывшись, неприлично. Защекотало в носу? Скорее тянитесь за салфеткой или платочком — ими и прикроетесь, когда чихнете.

Нет салфетки или не успеете ее достать? Чихайте в рукав или сгиб локтя. Это лучше, чем вариант, при котором ваша ладонь станет рассадником инфекций.

5. Выполнять все обещания

Почему привычка плохая: Сразу определимся: быть верным своему слову — это хорошо и правильно. Но не всегда все бывает так, как мы предполагаем: обстоятельства меняются, и иногда выполнить обещанное просто невозможно или очень проблематично. Однако человек, чувствуя ответственность и опасаясь конфликта, не отказывается от своего обещания и действует себе в ущерб. Как правильно: Если вы понимаете, что выполнение обещанного вам не по силам или вовсе невозможно, не стоит играть в супергероя: вашей жертвы никто не оценит. «Умру, но сделаю», скорее всего, кончится надрывом, выгоранием, потраченным впустую временем. Сделайте выбор и будьте честны. Не можете выполнить обещанное, изменили свои намерения? Признайтесь, что поторопились с обещанием, и, если требуется, аргументируйте свой отказ.

Не давайте долгосрочных или заведомо невыполнимых обещаний.

6. Всегда говорить «да»

Почему привычка плохая: Считается, что всегда говорить «да» — значит быть открытым миру, не упускать возможостей и с благодарностью принимать подарки судьбы. Однако постоянное соглашательство и постоянное отрицание — вещи одного порядка. Это однобоко и часто противоречит вашим интересам. Как правильно: Делайте то, что хотите, и не делайте того, чего делать не желаете. Действовать нужно не по принципу «я отвечаю только „да/ нет“», а по обстоятельствам и не в ущерб себе. Правильно расставляйте приоритеты и думайте о том, что хорошо для вас. Научитесь говорить нет, не испытывая при этом чувства вины. Только потому, что вы знаете, как решить проблему, вы не обязаны ее решать. Даже если вы действительно могли бы помочь, но не хотите этого, вы имеете на это полное право.

Поймите для себя, что вы говорите нет просьбе, а не человеку. Посмотрите собеседнику в глаза, искренне улыбнитесь и объясните, почему вы отказываете.

Если сомневаетесь, используйте метод «быстрой перемотки вперед». Представьте, что вы уже согласились и отказали в просьбе. Рассмотрите оба варианта и представьте, как вы выполняете просьбу. Прислушайтесь к своим ощущениям. Приносит ли это вам радость? Важно ли это для вас или вы просто теряете время? Метод отдалит вас от нынешней ситуации, чтобы вы могли объективно оценить обстановку и принять решение.

7. Стараться все время делать полезные дела

Почему привычка плохая: Стремление приносить пользу каждую минуту приводит к тому, что человек перестает замечать разницу между желанием вообще ничего не делать, ленью, и расслаблением, которое необходимо организму. Время, посвященное себе, начинает восприниматься как украденное у семьи или у карьеры. Проведя день в постели за просмотром любимого сериала, мы порой испытываем стыд и разочарование и в попытках загладить свою вину на следующий день перемываем весь дом сверху до низу, задерживаемся на работе или готовим сложносочиненный ужин. Знакомо? Как правильно: Есть время для важных дел, когда нужно быть эффективным и полезным, а есть — для расслабления и отдыха. И отдых этот не менее значим, чем время, посвященное делам. Работайте над собой. Для полноценного отдыха необходимо ваше сознательное желание расслабиться и восстановить силы.

Подумайте об отдыхе как о намеренной заботе о себе. Если чувствуете вину за ничегонеделание, вспомните, что вы восстанавливаете то, что истощено, и вам просто необходимы часы или иногда дни, свободные от работы и всевозможных обязательств.

Научитесь воспринимать отдых как неотъемлемую часть жизни. Если вам поначалу будет сложно, можете даже добавить время на релакс в ежедневник, сделав его частью плана по достижению большой цели. Но лучше всего истощенному и перегруженному разуму поможет отдых спонтанный, по мере необходимости.

Создайте ежедневные, еженедельные и ежемесячные ритуалы, которые помогут вам расслабиться. Например, каждый вечер на 30 минут выключайте телефон, телевизор или любое другое отвелекающее электронное устройство и посвящайте это время себе: читайте книги, медитируйте, мечтайте.

8. Вести чрезмерно экономный образ жизни

Почему привычка плохая: Не позволять себе того, чего хочется, так же опасно, как и совершать импульсивные покупки. Часто, решив копить или экономить, люди вносят радикальные изменения в свой образ жизни, перестают отдыхать и тратить деньги на маленькие радости. Это портит настроение, злит, и вот уже вчерашнее желание сэкономить сменяется желаением бросить все эти расчеты и сделать так, как хочется. Как правильно: Планировать средства на непредвиденные расходы и развлечения. И необязательно они должны быть «важными» и «полезными» вроде ремонта авто или покупки витаминов. Ежемесячно пересматривайте свой бюджет, вносите в него поправки.

Оставьте резерв на непредвиденные желания и обстоятельства — 5–10 % от общего бюджета.

9. Анализировать каждый шаг в прошлом

Почему привычка плохая: Можно проанализировать качество проделанной работы, правильность принятого решения, недавний поступок. Но иногда нужно уметь просто отпускать ситуацию, пока анализ не перешел в самоедство. Постоянная рефлексия мешает нам наслаждаться моментом. Мысли о прошлом так же, как и чрезмерный анализ, мешают жить настоящим и планировать будущее. Как правильно: Жить настоящим — и это не просто слова, а образ мышления. Постарайтесь анализировать только те действия, которые необходимо скорректировать.

Прекратите себя жалеть и прокручивать сценарии того, как следовало поступить и ответить. Мы постоянно «зависаем» на собственных ожиданиях, обдумывая прошлое и боясь за будущее.

Сделайте сознательное усилие — прочувствуйте момент и оставайтесь в нем. Ощутите вкусы, запахи, посмотрите, во что вы одеты, почувствуйте, дует ли ветер. Иногда, чтобы почувствовать себя счастливым, вообще не нужно ничего делать — достаточно просто наблюдать за тем, что происходит вокруг, и осознать себя частью этого. А в вашей жизни бывало, что привычка, маскировавшаяся под хорошую, оказывалась вредной? Расскажите нам в комментариях.