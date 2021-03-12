9 ошибок, которые пора перестать совершать, чтобы не пришлось раскошеливаться на новую плиту

Кухонная плита в среднем служит около 13–15 лет. Не каждый кулинарный помощник доживает до такого почтенного возраста. А все потому, что мы едва ли задумываемся о том, как нужно ухаживать за плитой. Из-за некоторых распространенных ошибок даже коронные блюда получаются не столь аппетитными, а прибор все более уверенно смотрит в сторону свалки.

AdMe.ru беспокоится о вашей плите, поэтому выяснил, чем мы чаще всего грешим при использовании этого незаменимого прибора.

Открываем дверцу духовки во время работы, чтобы проверить, готово ли блюдо

Очень трудно устоять и не открыть дверцу духовки, особенно если из кухни слышен ну очень аппетитный аромат. Тем не менее так поступать не стоит: таким образом мы выпускаем горячий воздух из духового шкафа, а попадает туда уже более холодный воздух. Пища готовится при определенной температуре, поэтому нагревательному элементу придется работать на полную мощность. В перспективе это приведет к более быстрому его изнашиванию, а пища будет готовиться дольше. В случае с выпечкой такая ошибка и вовсе может быть фатальной: торт потеряет воздушность. Чтобы держать процесс готовки под контролем, достаточно включить подсветку.

Забываем чистить плиту

Если чистить плиту нерегулярно, то через некоторое время при готовке может ощущаться запах гари. Остатки пищи мешают работе нагревательного элемента, из-за чего блюда будут готовиться медленнее, а срок службы плиты начнет постепенно сокращаться. Кроме того, неубранные вовремя частички жира и остатки пищи легко воспламеняются. Чтобы избежать этих неприятных последствий, верхнюю поверхность прибора нужно чистить довольно часто. Четких критериев нет: можно удалять загрязнения с варочной поверхности сразу после готовки, можно делать это реже. Главное, нужно проводить чистку хотя бы раз в месяц. Также следует чистить и решетки газовой плиты и конфорки. Духовку нужно очищать от остатков пищи и нагара раз в 3 месяца, а ее дверцу — раз в неделю.

Кладем фольгу на дно духовки

Кажется, что идея положить фольгу на дно духовки — гениальный способ облегчить себе жизнь и чистить прибор реже. Но кусок фольги фактически препятствует правильной циркуляции воздуха. Пища нагревается неравномерно, а это, в свою очередь, может губительно сказаться на нагревательном элементе. Чтобы баловать себя и близких вкусностями как можно дольше, лучше не полениться и вовремя убрать загрязнения.

Слишком рано загружаем продукты в духовку

Информация о том, что духовку нужно предварительно прогреть перед использованием, есть в инструкции. Но, откровенно говоря, мы либо не читаем ее, либо забываем (или ленимся) включить духовку заблаговременно. Это не лучшим образом влияет на прибор. Ведь без блюда духовка прогреется быстрее. Если же в духовке будет стоять блюдо, она будет греться до нужной температуры медленнее. Таким образом, нагревательный элемент будет работать дольше необходимого. К тому же блюду потребуется больше времени, ведь оно начнет готовиться при более низкой температуре. Впрочем, в предварительном прогреве устройства нуждается не вся еда. Это необходимо только тем продуктам, которым с начала приготовления нужна определенная температура. В их числе мясо, овощи, блюда из яиц, хлеб и выпечка.

Чистим плиту, пока она теплая

Считается, что теплую духовку или плиту проще почистить. Возможно, это действительно так. Вот только экономия времени и сил того не стоит: в процессе можно вызвать искру. Особенно если попытаться натереть плиту до блеска. Поэтому лучше дождаться, пока она остынет. Средства по уходу за плитой стоит подбирать очень тщательно. Важно, чтобы они не были абразивными, ведь они могут поцарапать элементы устройства.

Полагаемся на функцию самоочистки

Функция самоочистки кажется очень полезной, однако у нее есть подводные камни. Чистка происходит при очень высоких температурах (от 500 °C и выше). Во многих новых духовках нагревательные элементы скрыты. Это улучшает процесс готовки, и упавшие кусочки пищи не начинают дымить. Но это же может сыграть с вами злую шутку: таким нагревательным элементам сложнее остывать, предохранители могут не выдержать, из-за чего панель управления может выйти из строя.

Не включаем вытяжку

Вытяжка есть на многих кухнях, но как часто мы ее включаем? Между тем готовить без нее — это не лучшая идея по двум причинам. Во-первых, выделяемые при готовке вредные вещества (углекислый газ и другие) остаются в воздухе и перемещаются по квартире. Во-вторых, у мельчайших капель жира больше шансов испачкать плиту, а также другие поверхности.

Готовим несколько блюд одновременно

Приготовить сразу несколько блюд в духовке — звучит соблазнительно, ведь можно сэкономить немало времени. Но если духовка будет заполнена продуктами до отказа, то горячий воздух внутри не сможет циркулировать и равномерно прогревать блюда. Производительность духовки снижается, а время готовки существенно увеличивается.

Не следим за состоянием конфорок

Газовые и электрические конфорки необходимо чистить регулярно. Частички пищи, попадающие в них, мешают потоку газа, и конфорка работает уже не столь эффективно. Также это может создать пожароопасную ситуацию. Чем чаще вы прочищаете горелки, тем дольше и лучше будет работать плита. Если у вас газовая плита, не забывайте проверять, насколько ровно стоит крышка. Если она смещена, конфорка может перестать включаться или работать более шумно. Чтобы избежать этого, после чистки убедитесь, что крышка горелки расположена правильно.