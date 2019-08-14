9 цветов волос, которые станут трендами осени и омолодят без похода к косметологу

13 17 42 11k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Когда женщина меняет цвет волос, она отчасти меняет свою жизнь. Многие оттенки помогают невероятно освежить образ, подчеркнуть выразительные черты лица и даже визуально сбросить несколько лет, не прибегая к услугам косметологов и пластических хирургов.

Мы в AdMe.ru нашли 9 актуальных цветов, которые уже произвели фурор в индустрии красоты и подойдут каждой представительнице прекрасного пола.

1. Пряный имбирь

В список актуальных цветов снова попал приятный оттенок рыжего — пряный имбирь. Примечательно, что это касается как жарко-медного подтона, как у Джессики Честейн, так и холодного, близкого к красному (только посмотрите, как он отлично смотрится на длинных волосах Зендаи).

2. Чай с молоком

Нежный цвет, получивший название «чай с молоком», — это бежевый оттенок, который нельзя однозначно отнести к теплому или холодному. Окрашивание в такой тон пришло к нам из Азии. Оттенок чая с молоком слегка разбавляет натуральный цвет и добавляет красивый перелив.

3. Клубничный блонд

Следующий на очереди — клубничный блонд. Это не рыжий, не светлый оттенок и уж точно не розовый. Данный цвет находится где-то между этими тонами и подойдет всем без исключения, поскольку теплые тона всегда омолаживают и освежают образ.

4. Цвет волос в тон одежде

«В этом сезоне подбирать цвет волос под одежду — новый черный», — сказал один из самых известных парикмахеров-стилистов в мире Сэм Макнайт. Конечно, ежедневное стойкое окрашивание не выдержат даже самые здоровые волосы. Однако никто не мешает сделать ход конем и купить новое платье в тон прическе или подкрашивать локоны с помощью макияжа для волос.

5. Живой коралл

Притягательный коралловый цвет также стал одним из самых популярных оттенков для окрашивания волос в этом году. Он представляет собой оранжево-розовый оттенок с теплым золотистым переливом. Эта гамма заряжает позитивом, напоминает о красоте природы и радует глаз.

6. Насыщенный черный

Роковые брюнетки, ликуйте: в моду возвращается насыщенный черный цвет! Но главным условием окрашивания в этот тон является хороший уход, который обеспечит волосам зеркальный блеск. Еще больше шика брюнеткам добавят игривые пряди различных, даже самых смелых оттенков.

7. Платиновый блонд

Светло-пепельный блонд, или, как его еще называют, платиновый, продолжает отстаивать позиции одного из ключевых трендов в окрашивании. Чтобы сделать этот цвет более глубоким и насыщенным, все больше стилистов прибегают к таким техникам, как балаяж, шатуш и омбре.

8. Кремовый блонд

Кремовый блонд давно находится на пике популярности, поскольку данный цвет добавляет образу легкости и воздушности. Это теплый оттенок блонда, который особенно эффектно смотрится на девушках с легким загаром. Кроме того, с локонами такого цвета лицо становится визуально моложе на 5–10 лет: светлые тона обладают способностью притягивать к себе внимание, отвлекая от кожи.

9. Абрикос

Этот цвет можно описать как «поцелуй солнца». Он отлично подойдет романтичным натурам, добавит облику легкости, свежести и летнего настроения. Такой тон прекрасно смотрится как на длинных, так и на коротких волосах.

А вы готовы к переменам? Какой из этих цветов вы бы хотели увидеть на своих волосах?