7 уловок, благодаря которым вы не узнаете азиатских девушек без макияжа

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Вероятно, вы уже знакомы с видео, в которых девушки азиатской внешности снимают с себя сложный макияж, и их манипуляции наверняка вызвали у вас несколько вопросов. Например, зачем они приклеивают какую-то ленту к шее, как делают свои глаза такими большими и что же такое эти девушки наносят себе на нос, если часть его приходится буквально отковыривать?

AdMe.ru проанализировал увиденное и обнаружил, что большинство мастериц преображения используют несколько типичных уловок, которые помогают им создавать новое лицо без вмешательства хирургов.

Звезда косплея Промис Таманг (Promise Tamang) не осталась в стороне от этого тренда и решила испытать его на себе. Впечатляет, не правда ли? Девушка даже записала видео, где она подробно показала, как именно создается такой макияж. Ну а мы решили рассказать вам о нескольких хитростях, благодаря которым можно преобразиться так, что вас не узнают даже родные.

Осветляющий праймер и тональные средства

В Китае, Японии и некоторых других азиатских странах женщины по-прежнему стремятся отбелить свою кожу, точно так же, как это было принято много веков назад. Дамы избегают загара, пользуются специальными осветляющими кремами и выбирают очень светлые тональные средства. В настоящее время такие продукты нередко выпускают в форме аэрозоля, который можно нанести на все открытые части тела, чтобы они не контрастировали по цвету с лицом. С очень светлым тоном девушки уже выглядят по-другому, но это только начало преображения.

Лента для подтяжки лица

Оказывается, изменить форму лица возможно буквально за несколько секунд — достаточно лишь прилепить специальную ленту на нужные места и скрыть ее при помощи тональных средств (и нередко собственных волос). Производители маскировочных лент уверяют, что их продукты сделаны из гипоаллергенного материала, который к тому же позволяет коже дышать. Кажется, что использовать такую ленту очень просто, но все же, прежде чем у вас получится правильно ее прилепить и придать своему лицу популярную V-образную форму, придется некоторое время попрактиковаться. Кое-кто экономит и пользуется для тех же целей обычным прозрачным скотчем, но, пожалуй, это не самая лучшая идея.

Воск для моделирования носа

Слегка изменить форму носа можно при помощи контуринга, но похоже, что в наше время его уже недостаточно. Азиатские красавицы решили эту проблему при помощи гримировального воска — этот продукт обычно используется для создания реалистичных шрамов и других эффектов для киносъемок, косплея или Хеллоуина. При должной сноровке из этого воска можно вылепить себе своего рода «протез» и затонировать его при помощи макияжа так, чтобы он не слишком выделялся на фоне кожи. Главное, чтобы этот фальшивый нос не отвалился в самый неподходящий момент.

Контактные линзы, создающие эффект больших глаз

Чтобы превратить глаза скромных размеров в большие, достаточно хорошо владеть искусством макияжа. Но, помимо этого, многие азиатские бьюти-блогеры пользуются особыми контактными линзами с увеличенной радужкой — примерно такими, какие вы видите на этом фото.

Стикер для создания двойного века

Не секрет, что у многих жителей Азии встречается такая особенность, как эпикантус — складка у внутреннего угла глаза, из-за которой подвижное веко почти не видно. Некоторые люди предпочитают избавиться от этой особенности с помощью пластической хирургии, другие не считают ее недостатком (собственно, она им и не является). Но так или иначе пользуются популярностью приспособления для «разделения» века — специальные ленты, которые наклеивают в нужном месте, а затем вдавливают в кожу века, формируя таким образом складку. Звучит жутковато, но, по словам тех, кто пользуется такими лентами, эта манипуляция не приносит дискомфорта.

Тушь с удлиняющими волокнами

Накладными ресницами пользуются женщины по всему миру, но у них имеются и другие возможности. Например, тушь с удлиняющими волокнами, которая так популярна у азиатских девушек. С ее помощью можно «нарастить» очень длинные ресницы — чем больше слоев, тем длиннее они будут. Но есть одно «но» — часто такие ресницы получаются похожими на паучьи лапки. Впрочем, слипшиеся ресницы (как это ни странно) в последнее время как раз в тренде.

Фильтры и приложения

Но косметикой и другими бьюти-приспособлениями дело не ограничивается. Завершающий этап преображения — это обработка фото или видео в редакторе или мобильном приложении. Мы опробовали одно из таких приложений и были впечатлены его возможностями, а заодно узнали, почему некоторые девушки так похожи на кукол. Лицо в форме сердца, маленький рот, огромные глаза и гладкая кожа — все это можно сделать буквально за пару минут.