7 бытовых действий, к которым все привыкли, а от них, оказывается, только один вред

Многие наши домашние привычки уже настолько автоматизированы, что мы даже не замечаем, как ежедневно совершаем одни и те же неграмотные действия. Оказывается, например, что принимать душ или делать уборку в спальне нужно по особым правилам. Не зная этого, мы сталкиваемся с беспорядком у себя дома, а иногда усложняем процесс уборки.

Редакция AdMe.ru разобралась во всех этих тонкостях и теперь рассказывает, какие привычные нам бытовые обычаи на самом деле неправильны и даже вредны. А в конце статьи вас ждет бонус — примечательные особенности посудомоечных машин, о которых знают далеко не все.

1. Оставлять душевые занавески незадернутыми

Если оставить мокрую занавеску для душа скомканной на одном конце ванны, на ней может образоваться плесень. Чтобы этого не допустить, каждый раз, приняв душ, полностью закрывайте занавеску, позволяя ей должным образом высохнуть.

2. Использовать духовку в качестве хранилища

Духовка должна использоваться только для приготовления пищи. Хранение посуды там опасно. Всегда есть риск забыть, что внутри что-то находится, и включить духовку. Это может привести к порче домашней утвари и даже возгоранию.

3. Долго принимать душ

Вода, текущая в ванной в течение долгого времени, особенно если она горячая, создает влажную среду, в которой образуется плесень. Во избежание этого необходимо принимать душ не более 15 минут. После него всегда лучше открывать окна и не закрывать ванную комнату, чтобы помещение проветривалось.

4. Избегать коробок

Мы привыкли к тому, что все вещи должны лежать в шкафах и на полках, а от коробок мы стараемся избавляться. Но в шкаф невозможно уместить все. Из-за этого в доме часто не хватает места, а одежда скапливаются. Однако всевозможные коробки и корзины решат эту проблему. В них можно хранить мелкие предметы, бумаги, что-то из одежды и т. д. При этом, если у вас остаются пустые коробки из-под техники, обуви, игрушек, подарков, украшений и пр., это тоже приводит к беспорядку. Их можно использовать для хранения чего-то либо выбросить, если класть в них нечего.

5. Игнорировать вмятины на ковре

Тяжелая мебель оставляет некрасивые следы на ковре. Их появление можно предотвратить, если использовать специальные подставки и регулярно передвигать ее и пылесосить. Также есть методы избавления от уже появившихся вмятин. Можно использовать популярный способ с кубиками льда. Другой способ высушить следы на ковре — намочить их и направить на них теплый воздух из фена. Еще эксперты предлагают в течение 30–60 секунд прогладить вмятину через мокрую тряпку или салфетку утюгом на средней температуре.

6. Снимать постельное белье перед уборкой в спальне

Эксперты советуют не снимать постельное белье, если вы собираетесь делать уборку в спальне. В противном случае вся пыль попадет на голый матрас, который затем вы накроете чистой простыней.

7. Спускать воду в унитазе с поднятой крышкой

Всегда опускайте крышку унитаза, прежде чем спустить воду. При смыве с открытой крышкой мелкие капли воды могут попасть на сиденье и другие предметы туалетной комнаты, оставив на них микробы. Чтобы свести к минимуму необходимость прикасаться к унитазу, приобретите автоматическую крышку с медленным закрытием.

Бонус: посудомойка не только моет посуду

Часто мы эксплуатируем стиральную машину или тратим собственные силы и время, перемывая множество мелких вещей. Оказывается, со многим справится посудомойка. В ней можно мыть игрушки, абажуры, расчески, мелкие предметы одежды и даже вещи из домашнего обихода и инструменты (например, детали пылесоса и садовые инструменты). Посудомоечная машина не только поможет снять излишнюю нагрузку с себя и со стиралки, но и заменит микроволновку. В посудомойке можно также разогревать еду, если поставить ее на режим сушки.