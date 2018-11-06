Как защитить себя и своих близких от телефонных мошенников

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Смартфоны стали неотъемлемой частью нашей жизни. Почти каждый день в продажу поступают модели с новыми функциями. Однако и у мошенников постоянно появляются новые возможности выманивать деньги у честных граждан.

Редакция AdMe.ru выяснила, какими основными способами обмана пользуются современные злоумышленники.

Скрытый номер

Иногда номер скрывают в служебных целях. Например, некоторые компании такси или частные больницы используют скрытые номера, чтобы звонить клиентам. Этим могут воспользоваться и мошенники. Одна из схем обмана такова: к жертве подходит человек (обычно молодая девушка), говорит, что на его телефоне закончились деньги, и просит позвонить. Когда он звонит, номер телефона жертвы записывается. Дальше могут начаться звонки со скрытого номера. Пожилым людям обычно звонят из «больницы» и говорят, что результаты последних анализов оказались неудовлетворительными (например, по недосмотру медсестры пропустили запущенную стадию рака) и нужно срочно делать дорогостоящую операцию, а поскольку времени мало, а денег нужно много, врач сам готов приехать и забрать предоплату. Также жертве могут позвонить из «полиции» и сказать, что кто-то из ее родственников (сын, дочь) сбил пешехода, но есть возможность дать взятку и спасти близкого человека от суда и тюрьмы. Как этого избежать? Не отвечать на звонки со скрытых номеров.

Установить программу, которая распознает скрытые номера. Однако стоит помнить, что подобные программы либо платные, либо имеют плохие оценки, а если в списке контактов номера нет, то это вряд ли что-то даст.

Подключить у оператора услугу, которая позволяет всегда распознавать входящие номера. Данная услуга также является платной.

Знакомый номер, но незнакомый человек

Новый тренд от телефонных мошенников — подмена номера. Есть специальные сим-карты, которые позволяют не только подставить чужой номер вместо своего, но и изменить тональность голоса. Пока что это очень дорого, но через пару лет технология может распространиться среди злоумышленников. И чем раньше о ней узнают добропорядочные граждане, тем сложнее будет их обмануть. Как этого избежать? Если у вас возникли какие-то подозрения касательно входящего вызова, нужно сразу положить трубку и перезвонить: даже если кто-то может подделать номер, чтобы позвонить тому или иному человеку, в обратную сторону это не работает.

Бесплатное обследование

Мошенники могут позвонить и начать задавать вопросы про здоровье, а затем пригласить на бесплатное диагностическое обследование в клинику, причем вас попросят обязательно взять с собой паспорт. В клинике, конечно, выяснится, что у вас серьезная болезнь и лечить ее нужно как можно скорее. Если нет денег, то предлагают взять кредит. Чаще всего жертвами подобных мошенников становятся пожилые люди. Как этого избежать? Спросить, откуда звонящий знает этот номер. Звонки от компаний, которым вы не оставляли своих контактов, незаконны и могут повлечь за собой наказание в виде штрафа.

Узнать точное название учреждения, из которого звонят, спросить, есть ли у них веб-сайт. Если вам начнут рассказывать, что они недавно открылись и в интернете пока информации нет, стоит сразу закончить разговор.

Если вы все же решите пойти на обследование, не берите с собой паспорт или банковские карты.

Звонки от потенциальных покупателей

Эта схема обмана часто используется для людей, которые хотят продать автомобиль или другую дорогую технику и оставляют свои контакты на сайтах частных объявлений. Потенциальной жертве звонит «покупатель» и просит сообщить Ф. И. О. и данные карты, чтобы внести предоплату. Он пытается выманить полные данные, включая CVC-код. Обычно люди не клюют на эту удочку, поэтому через некоторое время жертве может позвонить «сотрудник банка». Он сообщает озадаченному человеку, что на его счет поступила крупная сумма денег и нужно проверить личность пользователя. Тогда человек с большой долей вероятности все рассказывает. Данные карты получены, «покупатель» исчезает. Как этого избежать? Не сообщать личную информацию по телефону. ПИН-коды и CVC-код нельзя говорить даже сотруднику банка. Если кто-то просит вас сообщить эти данные, то это наверняка мошенники.

Не оставлять свой личный номер на сайтах объявлений. Для подобных операций лучше приобрести отдельную сим-карту.

Вирус в смартфоне

С этой проблемой чаще всего сталкиваются пользователи Android. Обычно заражение смартфона вирусом происходит через установку приложений. После того как в смартфоне появился вирус, мошенники получают полный доступ ко всем его функциям: к интернету, камере и приложениям, в том числе и банковским. Затем они могут разослать абонентам из вашего списка контактов сообщения, в которых содержится ссылка с тем же вирусом. Как этого избежать? Установить антивирус и регулярно проводить диагностику смартфона.

Не скачивать приложения и не устанавливать нелицензионные прошивки на сторонних сайтах. Использовать только Google Play или App Store, но даже там быть осторожным. Обязательно смотреть на количество скачиваний, оценку и отзывы.

Не переходить по ссылкам, которые присылают в сообщениях.

Не создавать шаблоны в банковских приложениях и не записывать номер карты в смартфон.

Взлом страниц в социальных сетях

В последние годы страницы в соцсети «ВКонтакте» регулярно взламывают. Мошенники могут опубликовать на странице пост с информацией о болезни или аварии, в которую попала семья хозяина страницы, и сборах на срочную операцию. К рассказу прилагаются сканы с именами, подробной информацией об аварии, указываются стоимость предстоящей операции и счет, на который нужно перечислить деньги. Затем все это отправляется друзьям в личных сообщениях с просьбой скинуть хоть сколько-нибудь денег. Иногда никаких постов может и не быть, а мошенник, взломавший страницу, просто просит пару тысяч в долг. В последние годы таких мошенников блокируют довольно быстро, однако восстановление страницы может занять время. Как этого избежать? Использовать сложные пароли, при этом для каждого сервиса следует придумать свой уникальный пароль.

Регулярно менять пароли.

Если вам приходит сообщение от друга с просьбой помочь деньгами, стоит связаться с ним в другой социальной сети или мессенджере или позвонить. Если выяснится, что страницу взломали, следует сразу же послать жалобу администраторам сайта.