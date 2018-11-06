Как защитить себя и своих близких от телефонных мошенников
Смартфоны стали неотъемлемой частью нашей жизни. Почти каждый день в продажу поступают модели с новыми функциями. Однако и у мошенников постоянно появляются новые возможности выманивать деньги у честных граждан.
Редакция AdMe.ru выяснила, какими основными способами обмана пользуются современные злоумышленники.
Скрытый номер
Иногда номер скрывают в служебных целях. Например, некоторые компании такси или частные больницы используют скрытые номера, чтобы звонить клиентам. Этим могут воспользоваться и мошенники.
Одна из схем обмана такова: к жертве подходит человек (обычно молодая девушка), говорит, что на его телефоне закончились деньги, и просит позвонить. Когда он звонит, номер телефона жертвы записывается. Дальше могут начаться звонки со скрытого номера. Пожилым людям обычно звонят из «больницы» и говорят, что результаты последних анализов оказались неудовлетворительными (например, по недосмотру медсестры пропустили запущенную стадию рака) и нужно срочно делать дорогостоящую операцию, а поскольку времени мало, а денег нужно много, врач сам готов приехать и забрать предоплату. Также жертве могут позвонить из «полиции» и сказать, что кто-то из ее родственников (сын, дочь) сбил пешехода, но есть возможность дать взятку и спасти близкого человека от суда и тюрьмы.
Как этого избежать?
- Не отвечать на звонки со скрытых номеров.
- Установить программу, которая распознает скрытые номера. Однако стоит помнить, что подобные программы либо платные, либо имеют плохие оценки, а если в списке контактов номера нет, то это вряд ли что-то даст.
- Подключить у оператора услугу, которая позволяет всегда распознавать входящие номера. Данная услуга также является платной.
Знакомый номер, но незнакомый человек
Новый тренд от телефонных мошенников — подмена номера. Есть специальные сим-карты, которые позволяют не только подставить чужой номер вместо своего, но и изменить тональность голоса. Пока что это очень дорого, но через пару лет технология может распространиться среди злоумышленников. И чем раньше о ней узнают добропорядочные граждане, тем сложнее будет их обмануть.
Как этого избежать?
- Если у вас возникли какие-то подозрения касательно входящего вызова, нужно сразу положить трубку и перезвонить: даже если кто-то может подделать номер, чтобы позвонить тому или иному человеку, в обратную сторону это не работает.
Бесплатное обследование
Мошенники могут позвонить и начать задавать вопросы про здоровье, а затем пригласить на бесплатное диагностическое обследование в клинику, причем вас попросят обязательно взять с собой паспорт. В клинике, конечно, выяснится, что у вас серьезная болезнь и лечить ее нужно как можно скорее. Если нет денег, то предлагают взять кредит.
Чаще всего жертвами подобных мошенников становятся пожилые люди.
Как этого избежать?
- Спросить, откуда звонящий знает этот номер. Звонки от компаний, которым вы не оставляли своих контактов, незаконны и могут повлечь за собой наказание в виде штрафа.
- Узнать точное название учреждения, из которого звонят, спросить, есть ли у них веб-сайт. Если вам начнут рассказывать, что они недавно открылись и в интернете пока информации нет, стоит сразу закончить разговор.
- Если вы все же решите пойти на обследование, не берите с собой паспорт или банковские карты.
Звонки от потенциальных покупателей
Эта схема обмана часто используется для людей, которые хотят продать автомобиль или другую дорогую технику и оставляют свои контакты на сайтах частных объявлений.
Потенциальной жертве звонит «покупатель» и просит сообщить Ф. И. О. и данные карты, чтобы внести предоплату. Он пытается выманить полные данные, включая CVC-код. Обычно люди не клюют на эту удочку, поэтому через некоторое время жертве может позвонить «сотрудник банка». Он сообщает озадаченному человеку, что на его счет поступила крупная сумма денег и нужно проверить личность пользователя. Тогда человек с большой долей вероятности все рассказывает. Данные карты получены, «покупатель» исчезает.
Как этого избежать?
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Не сообщать личную информацию по телефону. ПИН-коды и CVC-код нельзя говорить даже сотруднику банка. Если кто-то просит вас сообщить эти данные, то это наверняка мошенники.
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Не оставлять свой личный номер на сайтах объявлений. Для подобных операций лучше приобрести отдельную сим-карту.
Вирус в смартфоне
С этой проблемой чаще всего сталкиваются пользователи Android. Обычно заражение смартфона вирусом происходит через установку приложений. После того как в смартфоне появился вирус, мошенники получают полный доступ ко всем его функциям: к интернету, камере и приложениям, в том числе и банковским. Затем они могут разослать абонентам из вашего списка контактов сообщения, в которых содержится ссылка с тем же вирусом.
Как этого избежать?
- Установить антивирус и регулярно проводить диагностику смартфона.
- Не скачивать приложения и не устанавливать нелицензионные прошивки на сторонних сайтах. Использовать только Google Play или App Store, но даже там быть осторожным. Обязательно смотреть на количество скачиваний, оценку и отзывы.
- Не переходить по ссылкам, которые присылают в сообщениях.
- Не создавать шаблоны в банковских приложениях и не записывать номер карты в смартфон.
Взлом страниц в социальных сетях
В последние годы страницы в соцсети «ВКонтакте» регулярно взламывают. Мошенники могут опубликовать на странице пост с информацией о болезни или аварии, в которую попала семья хозяина страницы, и сборах на срочную операцию. К рассказу прилагаются сканы с именами, подробной информацией об аварии, указываются стоимость предстоящей операции и счет, на который нужно перечислить деньги. Затем все это отправляется друзьям в личных сообщениях с просьбой скинуть хоть сколько-нибудь денег. Иногда никаких постов может и не быть, а мошенник, взломавший страницу, просто просит пару тысяч в долг.
В последние годы таких мошенников блокируют довольно быстро, однако восстановление страницы может занять время.
Как этого избежать?
- Использовать сложные пароли, при этом для каждого сервиса следует придумать свой уникальный пароль.
- Регулярно менять пароли.
- Если вам приходит сообщение от друга с просьбой помочь деньгами, стоит связаться с ним в другой социальной сети или мессенджере или позвонить. Если выяснится, что страницу взломали, следует сразу же послать жалобу администраторам сайта.
Обязательно расскажите об этих схемах обмана своим родственникам и друзьям. Особенно важна эта информация для пожилых людей: это самая уязвимая группа для мошенников.