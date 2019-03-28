6 категорий товаров в Duty Free, от покупки которых лучше отказаться

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Для многих туристов и путешественников зона Duty Free — это неотъемлемая часть самого отпуска. Для кого-то — повод основательно отовариться, для других — приятно скоротать время до вылета, прогуливаясь вдоль ярких витрин. Однако и вторые порой не в силах устоять перед соблазном покупки, которая не всегда оказывается выгодной и нужной.

AdMe.ru совершил онлайн-путешествие по Duty Free мировых аэропортов и выяснил, каких покупок в них стоит избегать, чтобы действительно сэкономить.

1. Электроника

Как известно, товары в Duty Free не облагаются некоторыми видами акцизов, пошлин и НДС. Однако это существенно сказывается не на всех товарах, а лишь на алкоголе и табачных изделиях. Сэкономить, к примеру, на покупке электроники в большинстве аэропортов не получится. Забывчивых путешественников, решивших приобрести перед полетом новые наушники вместо оставленных дома, ждут разочарование и лишние траты. Например, недорогая модель внутриканальных наушников Sony, которая на официальном сайте продается за $ 10, в Duty Free в Москве стоит $ 22, а в аэропорту Сеула — $ 17. Относительно выгодными ценами на электронику отличаются лишь единицы мировых аэропортов, например, Duty Free в Дубае.

2. Косметика и парфюмерия

Косметику и парфюмерию имеет смысл покупать, если вы охотитесь за какой-то бьюти-новинкой и ждать, когда она дойдет до магазинов вашего города, не хочется. В остальных случаях лучше сверить цены на нужный вам продукт на сайте косметических магазинов и конкретного Duty Free. Как показывает исследование, проведенное в Duty Free британских аэропортов, мужской парфюм дешевле покупать в онлайн-магазинах, а с женским есть возможность сэкономить в Duty Free. В качестве примера можно рассмотреть флакон популярного J’Adore бренда Dior. На официальном сайте стоимость 100 мл — $ 130, в Нью-Йорке — $ 127, а в лондонском аэропорту — $ 117. Но если учесть скидочные карты и дни акций в сетевых магазинах, то, скорее всего, окажется, что покупку в аэропорту можно отложить.

3. Чемоданы

Когда в разгар путешествия с вашим чемоданом что-то случилось, возникает соблазн заменить его именно в аэропорту. Однако, кроме невыгодной стоимости, вас ожидает повторная очередь, чтобы сдать новый чемодан в багаж и доплатить за него. Так, средний по размеру чемодан бренда Samsonite, который на официальном сайте стоит $ 527, в аэропорту Сеула заявлен с большой разницей — $ 699.

4. Сувениры

Если вы забыли купить друзьям и семье сувениры, в Duty Free вы поплатитесь за свою забывчивость в прямом смысле этого слова. Сувенирная продукция во всех магазинах Duty Free — самая дорогостоящая категория товаров. Наценки на них превышают стоимость тех же товаров в популярных туристических местах. К тому же шансов найти что-то необычное не так много.

5. Подушки и повязки на глаза

В числе наиболее популярных товаров в Duty Free — надувные подушки под шею и повязки на глаза, защищающие от дневного света. При длительных перелетах они выручают пассажиров, хоть и незначительно, но повышая комфорт на время сна. Как и любой магазин, монополист Duty Free стремится обернуть эту ситуацию в свою пользу, как результат — приличные наценки на обычные товары. Поэтому лучше об этих покупках позаботиться заранее.

6. Шоколад и конфеты

Планируя привести из новой страны местный шоколад, лучше запастить им в крупных магазинах. В Duty Free эта категория товаров имеет, конечно, свои преимущества в виде качества и красивой упаковки. Но вот цена и ограниченный ассортимент могут вас разочаровать. Впрочем, это касается и популярных во всем мире сладостей. В качестве примера можно сравнить стоимость батончика шоколада Toblerone в разных аэровокзалах. Так, в аэропорту Дубая 400-граммовый шоколад стоит $ 24, в Нью-Йорке — $ 12, а в Москве — $ 14.

Как сэкономить в Duty Free

Перед путешествием сравните цены в местных магазинах и на сайте Duty Free аэропорта, в который отправитесь.

Составьте список необходимых покупок, чтобы не набрать с ярких полок Duty Free ненужных товаров.

Выбирайте товары, которые производятся в конкретной стране или выпускаются специально для сети Duty Free. Это возможность купить редкий товар, который в большинстве случаев будет дешевле.

Товары из Duty Free можно брать в салон самолета. Вес покупок у большинства авиакомпаний обычно идет в дополнение к норме ручной клади, но бывают и ограничения, например в лоукостерах. Поэтому перед путешествием лучше навести справки на сайте авиакомпании.

Интересно узнать о вашем опыте покупок в Duty Free. Что бы вы добавили к составленному нами списку?