5 средств, которые борются с морщинами не хуже «уколов красоты»

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Пластика, ботокс, «уколы красоты» — на что только не пойдешь ради сохранения и поддержания молодости. А тем, кто не готов к подобным мерам, мир предоставил на выбор внушительный арсенал омолаживающих косметических средств. И даже с эффектом ботокса.

AdMe.ru составил список крутых препаратов с мощным антивозрастным действием, которые можно использовать как отдельно, так и в составе кремов и сывороток. Перед покупкой любого средства уточните у косметолога, можно ли и нужно ли вам его использовать, а перед применением протестируйте его сначала на небольшом участке кожи. Ну что, поехали!

1. Аргирелин (Argireline, Acetyl)

Аргирелин является пептидом, то есть легко проникает в кожу и запускает в ней определенные процессы. Его называют конкурентом ботокса из-за схожести действия и эффекта. Пептид расслабляет лицевые мышцы, но не блокирует их. Аргирелин нетоксичен, выводится из организма и обладает накопительным действием. Средства с высоким содержанием пептида действуют моментально.

2. Змеиный пептид

Змеиным этот пептид называют из-за схожести с действием змеиного яда. Подобно яду и, кстати, аргирелину, он расслабляет мышцы, снимает их спазмы и, как следствие, разглаживает мелкие и средние морщины. На основе данного пептида создали большое количество кремов с эффектом ботокса.

3. Матриксил (Matrixyl)

Матриксил, или Palmitoyl pentapeptide-4, также является пептидом. Заставляет кожу обновляться и производить собственный коллаген и гиалуроновую кислоту. Косметика с этим пептидом помогает обратить вспять признаки старения. Купить его можно как отдельно, так и в составе кремов и сывороток.

4. Экстракт слизи улиток

Косметика с улиточной слизью обладает регенерирующим действием, разглаживает кожу, увлажняет ее, немного отбеливает, убирает следы от акне. Также уменьшает глубину мимических морщин, помогает заживить повреждения.

5. Антиоксиданты

Пробовали ли вы что-нибудь из этого списка? Делитесь своим опытом в комментариях.