5 средств, которые борются с морщинами не хуже «уколов красоты»
Пластика, ботокс, «уколы красоты» — на что только не пойдешь ради сохранения и поддержания молодости. А тем, кто не готов к подобным мерам, мир предоставил на выбор внушительный арсенал омолаживающих косметических средств. И даже с эффектом ботокса.
AdMe.ru составил список крутых препаратов с мощным антивозрастным действием, которые можно использовать как отдельно, так и в составе кремов и сывороток. Перед покупкой любого средства уточните у косметолога, можно ли и нужно ли вам его использовать, а перед применением протестируйте его сначала на небольшом участке кожи. Ну что, поехали!
1. Аргирелин (Argireline, Acetyl)
Аргирелин является пептидом, то есть легко проникает в кожу и запускает в ней определенные процессы. Его называют конкурентом ботокса из-за схожести действия и эффекта. Пептид расслабляет лицевые мышцы, но не блокирует их. Аргирелин нетоксичен, выводится из организма и обладает накопительным действием. Средства с высоким содержанием пептида действуют моментально.
2. Змеиный пептид
Змеиным этот пептид называют из-за схожести с действием змеиного яда. Подобно яду и, кстати, аргирелину, он расслабляет мышцы, снимает их спазмы и, как следствие, разглаживает мелкие и средние морщины. На основе данного пептида создали большое количество кремов с эффектом ботокса.
3. Матриксил (Matrixyl)
Матриксил, или Palmitoyl pentapeptide-4, также является пептидом. Заставляет кожу обновляться и производить собственный коллаген и гиалуроновую кислоту. Косметика с этим пептидом помогает обратить вспять признаки старения. Купить его можно как отдельно, так и в составе кремов и сывороток.
4. Экстракт слизи улиток
Косметика с улиточной слизью обладает регенерирующим действием, разглаживает кожу, увлажняет ее, немного отбеливает, убирает следы от акне. Также уменьшает глубину мимических морщин, помогает заживить повреждения.
5. Антиоксиданты
Антиоксиданты еще называют консервантами, поскольку они замедляют процессы старения. Чем больше антиоксидантов в составе косметических средств, тем лучше, так как они усиливают эффект друг друга. Вот список наиболее действенных:
- токоферол (витамин Е): способствует регенерации, обладает лифтинг-эффектом и легким осветляющим действием;
- витамин С: выравнивает цвет лица, снимает воспаление, участвует в синтезе коллагена;
- ретинол (витамин А): направлен на выработку коллагена и обновление кожи. Он борется с увяданием кожи и морщинами;
- экстракт виноградных косточек: мощный антиоксидант, помогает выработать коллаген и эластин;
- экстракт граната: помогает замедлить фотостарение;
- экстракт зеленого чая: восстанавливает поврежденные клетки, снимает воспаление;
- цинк: усиливает выработку коллагена, борется с увяданием кожи.
Пробовали ли вы что-нибудь из этого списка? Делитесь своим опытом в комментариях.
Фото на превью aliexpress.com