5 способов больше никогда не возвращаться к вредным привычкам

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Мы не хотим вас пугать, конечно же, но статистика беспощадна. По данным Всемирной организации здравоохранения, курение ежегодно уносит около 7 млн жизней. В этой статье мы хотим рассказать, как избавиться не только от употребления никотина, но и от всех тех привычек, которые отравляют вам жизнь. А если вам интересно, какая страна самая курящая, то дочитайте статью до конца.

AdMe. ru заботится о своих читателях и хочет, чтобы вы как можно легче и быстрее избавились от того, что наносит вред не только вам, но и тем, кого вы любите.

1. Для начала определитесь с конкретной целью

Цель должна быть краткой и по существу. Никаких неясностей. Вместо «Я хотел бы вести здоровый образ жизни» четко и точно распишите, что для вас в этот «образ жизни» входит, а главное — что именно вы можете сделать и в какие сроки. Например, если вы определились, что хотите бросить курить: Напишите себе, за какой срок вы это сделаете.

Определитесь, как именно вы это сделаете: будете ли использовать таблетки, психотерапию, запасетесь леденцами против курения, в конце концов?

Разбейте цель на этапы. Например, сегодня вы выкуриваете свою последнюю сигарету, следующую неделю стараетесь избегать мест, где курят, а если будет очень сложно, то запишетесь на прием к психологу.

2. Проанализируйте, что именно вас провоцирует

Подумайте, какая ситуация для вас является наиболее искушающей, и постарайтесь ее избегать хотя бы в самом начале. Например, вы решили навсегда расстаться с алкоголем, но знаете, что посещение концертов раньше без этого у вас никогда не происходило. Что ж, вместо очередной вечеринки сходите в кино с попкорном. Либо если вы решили перейти на здоровое питание, то постарайтесь избегать закусочных в первые недели, чтобы минимизировать шансы на срыв.

3. Запаситесь терпением и единомышленниками

Очень сложно начинать что-то новое, особенно если дело касается избавления от вредных привычек. Мало того что есть опасения, будто ничего не выйдет, так еще и страшно перед тем, что выйдет! Ведь это совсем новая жизнь, и непонятно, что в ней делать. Плюс вездесущие скептики, которые не верят в вас и этим только усугубляют тревогу. Долой таких сомневающихся, не обращайте внимания. Чаще всего это именно зависть и ничего более. А чтобы чувствовать себя увереннее, найдите человека, который, как и вы, избавляется от какой-либо зависимости, вредной привычки, старого образа жизни. В социальных сетях много групп, где люди готовы поддержать друг друга и советом, и личным примером.

4. Не стесняйтесь обращаться за помощью

Если чувствуете, что борьба с вредными привычками становится все сложнее и радость жизни исчезла вместе с вредной едой, сигаретами или алкоголем, самое время подключить профессионалов. При сложностях с диетой помогут диетолог, профессиональный тренер или врач. Если проблемы с никотиновой или алкогольной зависимостью, тогда можно обратиться к грамотному психологу или психотерапевту. Главное, избавьтесь от предубеждений, что этим вы расписываетесь в собственной слабости. Наоборот, вы быстро и эффективно избавляетесь от того, что вашу жизь отравляет.

5. Никаких поблажек и оправданий

Если прошла неделя, как вы бросили курить, то даже 3 затяжки смогут отбросить вас далеко назад, то же самое касается и остальных пагубных привычек. Каждый раз напоминайте себе, для чего вы это делаете и какой длинный путь уже пройден. Зачем же обесценивать собственные решения и цели? Отвлекитесь на что угодно, дайте себе время преодолеть искушение и похвалите себя за железную выдержку. Вы — молодец!

6. Прочувствуйте успех

Поздравляем! Вы выдержали и уже можете пожинать плоды своих трудов: теперь у вас стройное и здоровое тело, не обремененное пагубными привычками. Ваши близкие вами гордятся, и жить стало намного проще. Конечно же, другие проблемы никуда не делись, но вы приобрели опыт преодоления себя и теперь можете вести тот образ жизни, о котором мечтали. Это невероятный повод для радости и уверенности в себе. Так держать!

Бонус: какая страна самая курящая?

И, наконец, обещанная информация о самой курящей стране. По ежегодному потреблению табачных сигарет на душу населения сомнительную победу одерживает Китай.

А у вас есть своя история, как вы избавились от вредных привычек? Поделитесь с нами: может, для кого-то именно она станет тем самым знаком, чтобы исправить свою жизнь к лучшему?