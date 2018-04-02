5 признаков, по которым можно распознать опасную посылку до того, как вы ее откроете

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Все мы знаем, что делать, если увидели в общественном месте странный пакет или коробку. Но опасные предметы могут появиться прямо на пороге — в виде посылки или письма. Мы искренне надеемся, что вы не столкнетесь с подобным, но лучше знать наперед, как распознать опасную бандероль и что делать в таком случае.

AdMe.ru собрал признаки посылки, которая может быть опасной. Если вы видите один или несколько из них, не трогайте и не открывайте пакет, сразу звоните в полицию.

1. Вы не ожидали посылку

Если вы не ожидаете доставки какого-либо товара, посылки от дальних родственников или конверта с промопродукцией, это первый сигнал повысить бдительность. Конечно, это может быть неожиданный сюрприз, ошибка или обычная рассылка, но тогда все сомнения отпадут, едва вы увидите знакомые названия или имена. В противном случае лучше не рисковать и не приступать к распаковке сию же минуту. И если сомневаетесь, что человек, чье имя написано на конверте, мог что-то вам отправить — позвоните и уточните до открытия посылки.

2. Неправильное оформление

Все знают, что каждое почтовое отправление оформляется по определенному образцу. Если обратный адрес отсутствует или он выглядит странно, посылка подписана от руки и с множеством ошибок, не указан адресат — не торопитесь открывать такую посылку. К тому же обратите внимание на соответствие между марками и обратным адресом — если они не совпадают, это должно вас насторожить. Еще один признак — очень большое количество штампов и почтовых марок или же их полное отсутствие.

3. Странный внешний вид

Бывает, что при транспортировке посылка может повредиться. Но коробки странной формы — вряд ли вина работников почты. Необычная упаковка, которая перемотана обычным скотчем, тоже не внушает доверия. Самодельные конверты, следы клея, маслянистые или обесцвеченные пятна — это то, на что точно стоит обратить внимание. Такие посылки лучше не брать в руки, и не пытайтесь разобраться со всеми этими странностями самостоятельно.

4. Необычные пометки

Если на посылке или конверте есть пометка «Лично» или «Конфиденциально», то передать вам такое отправление должен работник почты или курьер по документу и под роспись. Если же вы достали такую посылку из ящика, нашли под дверью или забрали у незнакомого человека без всяких уведомлений и документов, то вероятность того, что здесь что-то не так, крайне велика.

5. Подозрительные характеристики

Нормальная посылка не должна иметь странный запах или торчащие провода, быть гораздо тяжелее, чем кажется на вид, или слишком мягкой. Все это, как и тикающие звуки, порошковообразное содержимое, — явные звоночки того, что это не просто подарок от дальнего родственника.

Что делать, если вам пришла подозрительная посылка?

Во-первых, не паниковать . Спокойствие и трезвый ум помогут вам гораздо больше, чем эмоции. Позвоните в полицию, службу спасения или обратитесь к охране ближайшего офиса, кафе или магазина.

. Спокойствие и трезвый ум помогут вам гораздо больше, чем эмоции. Позвоните в полицию, службу спасения или обратитесь к охране ближайшего офиса, кафе или магазина. Не вскрывайте посылку и постарайтесь как можно меньше ее трясти.

и постарайтесь как можно меньше ее трясти. Положите на плоскую поверхность. Если есть возможность вынести на открытое пространство — выносите. Отойдите на максимально возможное расстояние , но так, чтобы вы могли видеть, что происходит (прохожие или дети могут задеть посылку, поэтому оставлять ее без присмотра нежелательно).

, но так, чтобы вы могли видеть, что происходит (прохожие или дети могут задеть посылку, поэтому оставлять ее без присмотра нежелательно). Если вынести нет возможности — берите телефон, документы и выходите из помещения до прибытия спасателей .

. Расскажите службе спасения все, что вам известно , а также подробно опишите все действия, что вы производили с посылкой.

, а также подробно опишите все действия, что вы производили с посылкой. Во избежание распространения веществ, которые могли находиться на посылке, вымойте руки и лицо с мылом, постирайте одежду, в которой находились.

Конечно, поднимать панику из-за слегка помятого конверта не стоит, но знать меры предосторожности и заботиться о себе и своей безопасности — первостепенная задача. Знаете другие признаки опасных посылок и писем? Делитесь информацией в комментариях.