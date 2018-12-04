43 ссылки, по которым можно найти удаленную работу

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Удаленная работа сейчас весьма популярна, и это понятно: многие профессии позволяют трудиться, наслаждаясь домашним уютом, без ущерба для результата. Если вы тоже хотите попробовать свои силы в любимом деле, работая из любой точки мира, вам пригодится наша нынешняя подборка.

Мы в AdMe.ru собрали список ресурсов, где можно найти вакансии, которые не требуют привязки к офису.

Ресурсы, где можно найти вакансии в разных областях

  • Work At Home — множество удаленных вакансий в самых разных сферах, в основном SMM и тексты;
  • Weblancer.net — большая биржа фрилансеров, которые предоставляют услуги от инжиниринга до репетиторства;
  • Freelance.ru — одна из старейших русскоязычных бирж фриланса, где можно найти как заказчика, так и исполнителя;
  • FL.ru — этот проект тоже работает сравнительно долго, его особенность в том, что для наилучшего результата нужен PRO-аккаунт;
  • Freelancehunt.com — большинство заказчиков здесь ищет программистов и дизайнеров, но есть интересные вакансии и в других сферах, например в юриспруденции;
  • FreelanceJob.ru — биржа для специалистов в разных областях;
  • pchel.net — здесь публикуются как разовые проекты, так и вакансии с постоянной занятостью;
  • rabota.ua — биржа фриланса для жителей Украины;
  • Freelance.ua — еще один проект для тех, кто хочет удаленно работать в Украине;
  • Дистанция. Фриланс, удаленная работа — много работы в разных областях, у проекта есть страницы в социальных сетях, где тоже удобно отслеживать вакансии в нужной сфере;
  • Клуб фрилансеров. Фриланс — это круто! — группа «ВКонтакте», где регулярно публикуются вакансии, в основном для дизайнеров и специалистов по SMM;
  • True JOB — много вакансий, в том числе не удаленных, не только в России, но и за рубежом;
  • Охотники за головами — вакансии для специалистов разных профилей;
  • Happy New Job! — база резюме и вакансий для фрилансеров;
  • Вакансии от друзей — работа в основном в Москве, но встречается и удаленная;
  • Работа по душе — вакансии для москвичей и петербуржцев, есть и удаленка;
  • Вакансии & Резюме — разноплановые вакансии из всех регионов России, можно публиковать свои резюме;
  • Ваша работа и наша забота — место встречи работодателей и специалистов в разных сферах;
  • Удаленная работа: вакансии и фриланс — удаленные и офисные вакансии, в основном ищут специалистов, которые работают с текстами или в продажах, но есть объявления и для представителей других профессий.

Специалистам в сфере IT

  • Ulance — удаленная работа в сфере digital: от программирования до маркетинга;
  • ITFreelance.by — поиск работы в сфере IT, в том числе удаленной;
  • IT Recruitment — вакансии для программистов, особенно много для разработчиков, в том числе и с релокацией;
  • Работа IT  работа для специалистов IT и соискателей, которые могут на нее претендовать;
  • SAP вакансии в СНГ — ищут SAP-специалистов как на удаленку, так и в офис;
  • 1clancer.ru — задания и вакансии для специалистов по 1С;
  • Devhuman.com — проекты для фрилансеров в сфере IT;
  • Freelansim.ru — много разовых заданий для программистов.

Тем, кто работает с текстами

  • Advego.ru — одна из крупнейших бирж для копирайтеров. Здесь можно как найти подходящий заказ, так и продать уже готовый текст. Отдельно стоит упомянуть высокую конкуренцию среди исполнителей — результат популярности биржи;
  • Etxt.ru — много работы для копирайтеров, рерайтеров и переводчиков по разным ставкам. Подойдет для тех, кто только пробует свои силы;
  • Text.ru — сюда стоит приходить с хорошим портфолио текстов, тогда есть шанс получить хорошо оплачиваемый проект;
  • Txt.ru — на этом сайте тоже ищут опытных исполнителей, которые смогут держать планку качества;
  • Copylancer.ru — магазин статей на разные темы, в основном требуются несложные тексты по невысокой цене;
  • Textsale.ru — большая биржа копирайтеров, есть магазин готовых текстов.

Дизайнерам

Тем, кто ищет работу в других сферах

А вы бы хотели работать удаленно?

Фото на превью ADME.RU

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