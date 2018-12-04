43 ссылки, по которым можно найти удаленную работу
Удаленная работа сейчас весьма популярна, и это понятно: многие профессии позволяют трудиться, наслаждаясь домашним уютом, без ущерба для результата. Если вы тоже хотите попробовать свои силы в любимом деле, работая из любой точки мира, вам пригодится наша нынешняя подборка.
Мы в AdMe.ru собрали список ресурсов, где можно найти вакансии, которые не требуют привязки к офису.
Ресурсы, где можно найти вакансии в разных областях
- Work At Home — множество удаленных вакансий в самых разных сферах, в основном SMM и тексты;
- Weblancer.net — большая биржа фрилансеров, которые предоставляют услуги от инжиниринга до репетиторства;
- Freelance.ru — одна из старейших русскоязычных бирж фриланса, где можно найти как заказчика, так и исполнителя;
- FL.ru — этот проект тоже работает сравнительно долго, его особенность в том, что для наилучшего результата нужен PRO-аккаунт;
- Freelancehunt.com — большинство заказчиков здесь ищет программистов и дизайнеров, но есть интересные вакансии и в других сферах, например в юриспруденции;
- FreelanceJob.ru — биржа для специалистов в разных областях;
- pchel.net — здесь публикуются как разовые проекты, так и вакансии с постоянной занятостью;
- rabota.ua — биржа фриланса для жителей Украины;
- Freelance.ua — еще один проект для тех, кто хочет удаленно работать в Украине;
- Дистанция. Фриланс, удаленная работа — много работы в разных областях, у проекта есть страницы в социальных сетях, где тоже удобно отслеживать вакансии в нужной сфере;
- Клуб фрилансеров. Фриланс — это круто! — группа «ВКонтакте», где регулярно публикуются вакансии, в основном для дизайнеров и специалистов по SMM;
- True JOB — много вакансий, в том числе не удаленных, не только в России, но и за рубежом;
- Охотники за головами — вакансии для специалистов разных профилей;
- Happy New Job! — база резюме и вакансий для фрилансеров;
- Вакансии от друзей — работа в основном в Москве, но встречается и удаленная;
- Работа по душе — вакансии для москвичей и петербуржцев, есть и удаленка;
- Вакансии & Резюме — разноплановые вакансии из всех регионов России, можно публиковать свои резюме;
- Ваша работа и наша забота — место встречи работодателей и специалистов в разных сферах;
- Удаленная работа: вакансии и фриланс — удаленные и офисные вакансии, в основном ищут специалистов, которые работают с текстами или в продажах, но есть объявления и для представителей других профессий.
Специалистам в сфере IT
- Ulance — удаленная работа в сфере digital: от программирования до маркетинга;
- ITFreelance.by — поиск работы в сфере IT, в том числе удаленной;
- Вакансии от Digital HR — для специалистов в сфере IT и Digital;
- Программисты — много вакансий, причем не только из России;
- IT Recruitment — вакансии для программистов, особенно много для разработчиков, в том числе и с релокацией;
- Работа IT — работа для специалистов IT и соискателей, которые могут на нее претендовать;
- SAP вакансии в СНГ — ищут SAP-специалистов как на удаленку, так и в офис;
- 1clancer.ru — задания и вакансии для специалистов по 1С;
- Devhuman.com — проекты для фрилансеров в сфере IT;
- Freelansim.ru — много разовых заданий для программистов.
Тем, кто работает с текстами
- Advego.ru — одна из крупнейших бирж для копирайтеров. Здесь можно как найти подходящий заказ, так и продать уже готовый текст. Отдельно стоит упомянуть высокую конкуренцию среди исполнителей — результат популярности биржи;
- Etxt.ru — много работы для копирайтеров, рерайтеров и переводчиков по разным ставкам. Подойдет для тех, кто только пробует свои силы;
- Text.ru — сюда стоит приходить с хорошим портфолио текстов, тогда есть шанс получить хорошо оплачиваемый проект;
- Txt.ru — на этом сайте тоже ищут опытных исполнителей, которые смогут держать планку качества;
- Copylancer.ru — магазин статей на разные темы, в основном требуются несложные тексты по невысокой цене;
- Textsale.ru — большая биржа копирайтеров, есть магазин готовых текстов.
Дизайнерам
- Ulance — удобная биржа проектов для дизайнеров;
- Ищу дизайнера — много вакансий из разных городов;
- Есть работа для художников и дизайнеров в Москве! — есть и разовые проекты, и постоянная работа, как удаленная, так и в офисе.
Тем, кто ищет работу в других сферах
- Вся творческая работа (вакансии) Россия — работа, связанная с организацией мероприятий по всей России, есть отдельные подгруппы для разных регионов;
- Ищем подрядчика или кадры по SEO, Контекстной рекламе, SMM — вакансии и для новичков, и для опытных специалистов;
- Работа PR и маркетинг — удаленно и в офисе, по всей России;
- Работа в сфере искусства — здесь публикуются как вакансии, так и анонсы мастер-классов и других профильных мероприятий;
- Сценаристы, режиссеры — работа, связанная с кинопроизводством.
А вы бы хотели работать удаленно?
Фото на превью ADME.RU