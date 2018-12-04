43 ссылки, по которым можно найти удаленную работу

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Удаленная работа сейчас весьма популярна, и это понятно: многие профессии позволяют трудиться, наслаждаясь домашним уютом, без ущерба для результата. Если вы тоже хотите попробовать свои силы в любимом деле, работая из любой точки мира, вам пригодится наша нынешняя подборка.

Мы в AdMe.ru собрали список ресурсов, где можно найти вакансии, которые не требуют привязки к офису.

Ресурсы, где можно найти вакансии в разных областях

Специалистам в сфере IT

Тем, кто работает с текстами

Advego.ru — одна из крупнейших бирж для копирайтеров. Здесь можно как найти подходящий заказ, так и продать уже готовый текст. Отдельно стоит упомянуть высокую конкуренцию среди исполнителей — результат популярности биржи;

Etxt.ru — много работы для копирайтеров, рерайтеров и переводчиков по разным ставкам. Подойдет для тех, кто только пробует свои силы;

Text.ru — сюда стоит приходить с хорошим портфолио текстов, тогда есть шанс получить хорошо оплачиваемый проект;

Txt.ru — на этом сайте тоже ищут опытных исполнителей, которые смогут держать планку качества;

Copylancer.ru — магазин статей на разные темы, в основном требуются несложные тексты по невысокой цене;

Textsale.ru — большая биржа копирайтеров, есть магазин готовых текстов.

Дизайнерам

Тем, кто ищет работу в других сферах

А вы бы хотели работать удаленно?