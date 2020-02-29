3 простых шага японской системы Kakebo, с которой денег хватает и на жизнь, и на путешествия

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Если вы чувствуете, что денег постоянно не хватает, возможно, вам просто не хватает грамотной оптимизации расходов. Одну из таких систем оптимизации придумали в Японии. Она полюбилась японцам за простоту и эффективность, и их опыт уже много лет с удовольствием перенимают во всем мире.

Мы в AdMe.ru решили подробно узнать об инструменте, который поможет легко привести дела в порядок, понять, куда утекают средства и как это исправить, больше откладывать и инвестировать.

Что такое Kakebo

Ka-ke-bo — это 3 иероглифа, вместе они означают «книга домашней экономии». Систему придумала более 100 лет назад редактор и владелица журнала «Друг женщины» Матоко Хани. Она направлена на увеличение накоплений при помощи небольших, но регулярных шагов. Суть сводится к ведению простых наглядных таблиц, которые помогают увидеть, как вы распределяете средства, есть ли в бюджете финансовые дыры, куда незаметно утекают деньги. Ведение бюджета таким образом очень дисциплинирует, избавляет от вредных привычек и помогает быстрее достичь целей, которые вы себе поставили.

Шаг № 1: Главные принципы

В первую очередь нужно завести 2 блокнота. 1. Большой — для планирования доходов, расходов, накоплений. 2. Маленький, который вы всегда носите с собой, чтобы записывать ежедневные расходы. В большой записываем: Доходы: зарплата, дополнительные средства, подарки, возврат долга и пр. Вносите записи в определенный день, а непредвиденные доходы дополняйте в течение месяца, например ручкой другого цвета.

зарплата, дополнительные средства, подарки, возврат долга и пр. Вносите записи в определенный день, а непредвиденные доходы дополняйте в течение месяца, например ручкой другого цвета. Расходы обязательные и заранее известные: квартплата, ипотека, сотовая связь, обучение, крупные покупки.

квартплата, ипотека, сотовая связь, обучение, крупные покупки. Накопления: сумма, которую вы планируете отложить в текущем месяце. Рекомендованная сумма — не менее 10 % от общего дохода.

сумма, которую вы планируете отложить в текущем месяце. Рекомендованная сумма — не менее 10 % от общего дохода. «На жизнь»: сумма, которая осталась после вычета основных расходов и накоплений. Это может быть таблица на месяц или отдельные страницы в блокноте для каждой категории. Можно использовать приложение для смартфона, но записи вручную считаются более наглядными и удобными.

Шаг № 2: 4 категории расходов «на жизнь»

В маленький блокнот предлагается записывать повседневные расходы, которые нужно поделить на 4 категории: быт (питание, одежда, бытовые мелочи, расходы на детей);

культура (посещение музеев, выставок, самообразование, книги, тренинги);

отдых и развлечения (рестораны, клубы, билеты, поездки, встречи с друзьями);

форс-мажор (обычно это непредвиденные траты, например лечение, ремонт). Разделите эти деньги на 4 части, исходя из примерных планов. Запишите суммы. Затем каждый день или раз в неделю записывайте все расходы, разделяя их по категориям. Удобно делать это, собирая чеки.

Шаг № 3: Как откладываем деньги помимо запланированных накоплений

Используя систему или отдельные ее принципы, можно выработать новые привычки и отложить деньги, даже если кажется, что откладывать уже нечего. Забирайте в копилку: Сдачу при покупке от круглой суммы. Например, вы потратили в магазине 458 рублей. Отложите 42 рубля в копилку, как будто вы потратили 500.

Если вы чаще пользуетесь картой, чем наличкой, другой принцип округления можно использовать и там. Например, на карте 40 340 рублей. На накопительный счет перечислите 340 рублей.

Размен крупной суммы. Например, вы разменяли 1 000 рублей. 100 из них отложите.

Возвращенный долг в размере 100 %. Если вы одолжили деньги и смогли без них обходиться, значит, можно отложить их все.

Всю мелочь, которая находится у вас в кармане в конце дня, откладывайте. Даже маленькая ежедневная сумма способна вырасти за месяц до приемлемой, которую можно инвестировать.

Деньги, которые собираетесь потратить, поделите на 4 недели. Все, что остается от 7-дневного бюджета, в конце недели переносите в накопления.

Придумайте для себя штрафы. Вместо того чтобы расстраиваться из-за нарушения своих правил, например пропуска тренировки, ссоры, невыполнения планов, просто заплатите себе в копилку. А затем эти деньги направьте на инвестиции.

Откладывайте несрочные покупки на месяц. Если через 30 дней вам все еще хочется купить эту вещь, значит, она вам действительно нужна. Если же нет, отложите всю сумму, которая была предназначена для покупки, или ее часть.

Как помогает система

Одними записями Kakebo не ограничивается. Ее основные плюсы — в наглядности, но самое главное — это ваш анализ. Уже по итогам первого месяца вы можете сделать выводы: выполнен ли ваш план за прошедший месяц по расходам и накоплениям;

куда вы тратили деньги и в каких объемах. Вы увидите, какая сфера отнимает больше всего финансов, как это скорректировать. А может, вы, наоборот, слишком мало себе позволяете и долю расходов можно увеличить;

возможно, вы потратили меньше запланированного — и освободившуюся сумму можно пустить на сбережения.

А вам нравится такая система? Попробуете применить?