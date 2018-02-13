26 человек, которые взяли и круто изменили свою жизнь

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Самое сложное в серьезных изменениях — это сделать первый шаг. Но как только вы его сделаете, путь уже не будет казаться таким трудным. Тем более если под рукой будут вдохновляющие примеры людей, которые этот путь уже прошли.

AdMe.ru собрал окрыляющие фото, на которых показана жизнь после крутых перемен к лучшему.

Изменения за 365 дней

«9 месяцев назад мой отец весил 154 кг, имел диабет 2-го типа и пережил операцию на сердце. Теперь он снизил вес до 107 кг и не собирается на этом останавливаться»

«Уже взрослым я решил стать художником. Это —мой прогресс за 8 недель обучения у профессионала»

«Я попал в больницу из-за лишнего веса и решил изменить свою жизнь!»

Удивительно, как могут изменить вас брокколи, курица и грибы

«Я прекратил принимать метамфетамин почти год назад. Удивительно, как много может измениться за такой короткий срок»

Вот как выглядит потеря 50 кг

«Когда я вышла замуж, я поняла, что мне нужно измениться ради лучшего будущего. Почти 2 года спустя я это сделала!»

«Моя мама сидела в тюрьме 7 лет и вышла в октябре прошлого года. С тех пор она работает на двух работах, а сегодня купила себе автомобиль. Я горжусь ею»

«Прогресс моей жены за 10 месяцев после рождения нашей дочери»

До и после года работы над собой

Обрезал дреды, которые носил 11 лет

От 112 до 64 кг за 10 месяцев

Прогресс за 2,5 года

3 года без наркотиков

«Спасибо всем моим близким за поддержку. Без них я бы не смогла так измениться»

«Я был заправщиком в 1999-м, а в 2017-м я — финансовый менеджер. Никогда не отказывайтесь от мечты!»

«Уже больше 2 лет прошло с тех пор, как я вылечилась от анорексии»

Трансформация за 365 дней

«У меня была анорексия, но теперь я наконец-то здорова и счастлива»

«Мне 23 года. Сегодня я наконец-то сняла брекеты»

«Моя жизнь без анорексии»

Операция на челюсти, до и после

«Вот как потеря веса в 30 кг отразилась на моем лице»

Каждая полоска — это год без героина

«6 месяцев трезвости после того, как попала в реанимацию из-за передозировки»

А какие самые большие изменения происходили в вашей жизни? Может, кто-то из ваших близких взял и повернул свою судьбу на 180 градусов? Оставляйте свои истории в комментариях.