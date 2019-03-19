20+ недорогих масел, которые улучшат состояние волос, кожи и ногтей не хуже разрекламированных косметических средств
Эфирные масла зачастую ассоциируются с ароматерапией, романтическими вечерами или путешествиями по Востоку. Если копнуть глубже, можно обнаружить: в капельке таких масел содержится целый букет витаминов и микроэлементов. Поэтому красавицы во все времена включали их в регулярный уход. К тому же стоят они дешевле, чем салонные процедуры или средства от раскрученных косметических брендов.
Мы в AdMe.ru перечитали множество литературы об эфирных и косметических маслах и составили для вас небольшую подборку с их свойствами.
Масла для кожи
Их можно использовать для ухода за любым типом кожи - даже для жирной можно подобрать подходящее. Польза масел очевидна: они сохраняют естественную влагу в кожном покрове и помогают противостоять вредному воздействию окружающей среды.
Важный нюанс: масла бывают эфирными и косметическими.
- Эфирные - концентрированная субстанция, их нужно использовать в сочетании с косметическими маслами, средствами по уходу и так далее.
- Косметические (или базовые) масла можно использовать самостоятельно, не сочетая с другими ингредиентами.
- Масло лаванды обеззараживает кожу и снимает воспаление благодаря антибактериальным свойствам. Кроме того, снижает выработку кожного сала и успешно борется с акне.
- Масло чайного дерева уменьшает зуд и раздражение. А если добавлять несколько капель в солнцезащитный крем в течение 30 дней, кожа станет менее жирной.
- Гипоаллергенное масло жожоба способствует регенерации клеток и увлажняет. По составу напоминает себум, поэтому не забивает поры.
- В конопляном масле содержатся омега-3 и омега-6 жирные кислоты. Масло может лечить кожные заболевания (например атопический дерматит). Подходит почти для всех типов кожи, им можно даже смывать макияж.
- Миндальное масло обладает антивозрастным эффектом, улучшает цвет кожи, устраняет темные круги под глазами, сужает поры и уменьшает шелушение.
- Масло семян граната помогает коже вырабатывать эластин и коллаген, сохраняя ее молодость. Является хорошим антиоксидантом, препятствует фотостарению.
- Льняное масло тоже борется с признаками старения, уничтожая свободные радикалы. Оно разглаживает кожу, заживляет ранки, микротрещины и даже избавляет от воспалительных заболеваний.
- Облепиховое масло обновляет клетки кожи и минимизирует воздействие ультрафиолета.
- Масло абрикосовых косточек богато витамином Е, олеиновой и линолевой кислотами. Улучшает состояние сухой кожи, устраняет шелушение и дает омолаживающий эффект.
- Аргановое масло делает кожу увлажненной, защищает от солнечных лучей и лечит прыщи. Оно подходит даже для борьбы с растяжками, поскольку делает кожу эластичной.
Масла для волос
Ухаживать за волосами с помощью масел можно по-разному. Маски, обертывания, масляные массажи, несмываемый уход - процедуры на все случаи жизни. Частота нанесения варьируется: восстанавливающие маски и обертывания делают не чаще раза в неделю (а то и раз в месяц). Для достижения лучшего эффекта замотайте голову полотенцем и держите масло не менее часа.
А вот несмываемый уход можно наносить едва ли не каждый день. Для него, кстати, подходит масло жожоба: оно не оставляет жирной пленки, не утяжеляет волосы, при этом защищает их от сухости и позитивно влияет на секущиеся кончики.
- Горчичное масло - обязательное средство для желающих в короткий срок отрастить длинные волосы. Оно стимулирует кровоток и ускоряет обмен веществ. Используйте с особой осторожностью: компоненты масла агрессивны и при длительном воздействии могут вызвать ожог кожи головы.
- Репейное масло содержит витамины A, B, C, E, K и минералы. Оно увлажняет волосы и защищает от неблагоприятных климатических факторов, является антиоксидантом, а также дает укрепляющий эффект.
- Масло макадамии, богатое жирными кислотами и калием, глубоко проникает в волосы, делает их более сильными и блестящими. Вьющиеся волосы после него становятся послушнее.
- Касторовое масло часто используется как натуральный кондиционер для волос. Оно увлажняет сухие и поврежденные волосы и уничтожает себорею.
- Масло хвоща увеличивает скорость роста волос, оздоравливает тонкие и ослабленные волосы и борется с перхотью.
- Масло кедрового дерева тормозит процесс выпадения волос, регулирует активность сальных желез, а также обладает противогрибковым и антимикробным свойствами.
- Масло перечной мяты улучшает циркуляцию крови в коже головы и пробуждает спящие волосяные фолликулы. При применении может ощущаться легкий холодок.
- Масло лемонграсса эффективно против перхоти. Результаты можно наблюдать уже через неделю ежедневного использования. Кстати, масло лимона тоже способно устранять перхоть.
- Масло розмарина оказывает противовоспалительное действие, предотвращает возникновение преждевременной седины и ускоряет рост волос. Причем у масла нет побочных эффектов в виде зуда. Регулярное использование делает волосы более густыми.
- В масле шалфея содержится линалилацетат, который укрепляет волосы, делает их менее ломкими и активизирует рост.
Масла для ногтей
Эффект от применения масел можно увидеть уже после первых процедур. Особенно хорошо это заметно в случае с ногтями. Перед тем как наносить масло, руки стоит распарить, чтобы полезные вещества проникли максимально глубоко.
Масло воздействует как на кутикулу, так и на ногтевую пластину. Обычно средство держат около 15–20 минут, после чего смывают ватным диском; можно делать ванночки. Другой вариант - надеть специальные перчатки и оставить масло на ногтях до утра.
- В 1 ст. л. масла виноградных косточек содержится суточная доза витамина Е, а также жирные кислоты и дубильные вещества. Масло размягчает кутикулу и замедляет ее рост, придает ногтям здоровый блеск.
- Оливковое масло способствует укреплению ногтей и подходит для каждодневного использования. Обладает антиоксидантным свойством.
- Масло семян моркови богато витаминами А и Е и бета-каротинами. Успешно борется с грибком ногтей.
- Масло кипарисового дерева известно своим противовоспалительным свойством. Если кутикула потрескалась, это масло поможет ей быстрее зажить.
- Масло мирры защищает кутикулу от сухости, увлажняет ногти и способствует их росту. Также является антиоксидантом.
- Масло ладана - хороший иммуностимулятор. Оно предотвращает шелушение кутикулы, защищает ее от инфекций и ускоряет рост ногтей.
- Благодаря антибактериальному и противогрибковому свойствам, масло герани защищает ногти и укрепляет их.
- Масло ромашки поможет, если ногти слоятся и облупляются. Оно используется при лечении вросшего ногтя, а также обладает отбеливающим и ранозаживляющим эффектом.
- Масло эвкалипта, усиливая приток крови, стимулирует рост ногтей, увлажняет их поверхность и кутикулу, устраняет грибковые и другие заболевания.
- После использования масла семян брокколи ногти станут более увлажненными, а кутикула приобретет здоровый вид. Средство защищает кожу и ногти от воздействия ультрафиолета.
Противопоказания
У эфирных и базовых масел есть противопоказания. Например, масло кипариса не рекомендуется тем, кто страдает от гипертонии и ишемической болезни сердца. А лавандовое не стоит сочетать с лекарствами, которые содержат йод или железо. Ряд эфирных масел (апельсина, тимьяна и другие) повышает чувствительность кожи к ультрафиолету: использовать их перед выходом на улицу нельзя.
Эфирные и базовые масла являются потенциальными аллергенами в силу своей летучей природы. Перед применением проведите тест на аллергию: нанесите 1–2 капли масла на локтевой сгиб и понаблюдайте за реакцией. Если через 8 часов не наблюдаете покраснения, покалывания и других неприятных ощущений, маслом можно пользоваться.
Какими эфирными маслами вы пользуетесь? Поделитесь эффективным и крутым рецептом.
Фото на превью Lizzie Loves / YouTube