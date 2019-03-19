20+ недорогих масел, которые улучшат состояние волос, кожи и ногтей не хуже разрекламированных косметических средств

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Эфирные масла зачастую ассоциируются с ароматерапией, романтическими вечерами или путешествиями по Востоку. Если копнуть глубже, можно обнаружить: в капельке таких масел содержится целый букет витаминов и микроэлементов. Поэтому красавицы во все времена включали их в регулярный уход. К тому же стоят они дешевле, чем салонные процедуры или средства от раскрученных косметических брендов.

Мы в AdMe.ru перечитали множество литературы об эфирных и косметических маслах и составили для вас небольшую подборку с их свойствами.

Масла для кожи

Их можно использовать для ухода за любым типом кожи - даже для жирной можно подобрать подходящее. Польза масел очевидна: они сохраняют естественную влагу в кожном покрове и помогают противостоять вредному воздействию окружающей среды. Важный нюанс: масла бывают эфирными и косметическими. Эфирные - концентрированная субстанция, их нужно использовать в сочетании с косметическими маслами, средствами по уходу и так далее.

Косметические (или базовые) масла можно использовать самостоятельно, не сочетая с другими ингредиентами.

Масло лаванды обеззараживает кожу и снимает воспаление благодаря антибактериальным свойствам. Кроме того, снижает выработку кожного сала и успешно борется с акне.

обеззараживает кожу и снимает воспаление благодаря антибактериальным свойствам. Кроме того, снижает выработку кожного сала и успешно борется с акне. Масло чайного дерева уменьшает зуд и раздражение. А если добавлять несколько капель в солнцезащитный крем в течение 30 дней, кожа станет менее жирной.

уменьшает зуд и раздражение. А если добавлять несколько капель в солнцезащитный крем в течение 30 дней, кожа станет менее жирной. Гипоаллергенное масло жожоба способствует регенерации клеток и увлажняет. По составу напоминает себум, поэтому не забивает поры.

способствует регенерации клеток и увлажняет. По составу напоминает себум, поэтому не забивает поры. В конопляном масле содержатся омега-3 и омега-6 жирные кислоты. Масло может лечить кожные заболевания (например атопический дерматит). Подходит почти для всех типов кожи, им можно даже смывать макияж.

содержатся омега-3 и омега-6 жирные кислоты. Масло может лечить кожные заболевания (например атопический дерматит). Подходит почти для всех типов кожи, им можно даже смывать макияж. Миндальное масло обладает антивозрастным эффектом, улучшает цвет кожи, устраняет темные круги под глазами, сужает поры и уменьшает шелушение.

Масло семян граната помогает коже вырабатывать эластин и коллаген, сохраняя ее молодость. Является хорошим антиоксидантом, препятствует фотостарению.

помогает коже вырабатывать эластин и коллаген, сохраняя ее молодость. Является хорошим антиоксидантом, препятствует фотостарению. Льняное масло тоже борется с признаками старения, уничтожая свободные радикалы. Оно разглаживает кожу, заживляет ранки, микротрещины и даже избавляет от воспалительных заболеваний.

тоже борется с признаками старения, уничтожая свободные радикалы. Оно разглаживает кожу, заживляет ранки, микротрещины и даже избавляет от воспалительных заболеваний. Облепиховое масло обновляет клетки кожи и минимизирует воздействие ультрафиолета.

обновляет клетки кожи и минимизирует воздействие ультрафиолета. Масло абрикосовых косточек богато витамином Е, олеиновой и линолевой кислотами. Улучшает состояние сухой кожи, устраняет шелушение и дает омолаживающий эффект.

богато витамином Е, олеиновой и линолевой кислотами. Улучшает состояние сухой кожи, устраняет шелушение и дает омолаживающий эффект. Аргановое масло делает кожу увлажненной, защищает от солнечных лучей и лечит прыщи. Оно подходит даже для борьбы с растяжками, поскольку делает кожу эластичной.

Масла для волос

Ухаживать за волосами с помощью масел можно по-разному. Маски, обертывания, масляные массажи, несмываемый уход - процедуры на все случаи жизни. Частота нанесения варьируется: восстанавливающие маски и обертывания делают не чаще раза в неделю (а то и раз в месяц). Для достижения лучшего эффекта замотайте голову полотенцем и держите масло не менее часа. А вот несмываемый уход можно наносить едва ли не каждый день. Для него, кстати, подходит масло жожоба: оно не оставляет жирной пленки, не утяжеляет волосы, при этом защищает их от сухости и позитивно влияет на секущиеся кончики.

Горчичное масло - обязательное средство для желающих в короткий срок отрастить длинные волосы. Оно стимулирует кровоток и ускоряет обмен веществ. Используйте с особой осторожностью: компоненты масла агрессивны и при длительном воздействии могут вызвать ожог кожи головы.

- обязательное средство для желающих в короткий срок отрастить длинные волосы. Оно стимулирует кровоток и ускоряет обмен веществ. Используйте с особой осторожностью: компоненты масла агрессивны и при длительном воздействии могут вызвать ожог кожи головы. Репейное масло содержит витамины A, B, C, E, K и минералы. Оно увлажняет волосы и защищает от неблагоприятных климатических факторов, является антиоксидантом, а также дает укрепляющий эффект.

содержит витамины A, B, C, E, K и минералы. Оно увлажняет волосы и защищает от неблагоприятных климатических факторов, является антиоксидантом, а также дает укрепляющий эффект. Масло макадамии , богатое жирными кислотами и калием, глубоко проникает в волосы, делает их более сильными и блестящими. Вьющиеся волосы после него становятся послушнее.

, богатое жирными кислотами и калием, глубоко проникает в волосы, делает их более сильными и блестящими. Вьющиеся волосы после него становятся послушнее. Касторовое масло часто используется как натуральный кондиционер для волос. Оно увлажняет сухие и поврежденные волосы и уничтожает себорею.

часто используется как натуральный кондиционер для волос. Оно увлажняет сухие и поврежденные волосы и уничтожает себорею. Масло хвоща увеличивает скорость роста волос, оздоравливает тонкие и ослабленные волосы и борется с перхотью.

Масло кедрового дерева тормозит процесс выпадения волос, регулирует активность сальных желез, а также обладает противогрибковым и антимикробным свойствами.

тормозит процесс выпадения волос, регулирует активность сальных желез, а также обладает противогрибковым и антимикробным свойствами. Масло перечной мяты улучшает циркуляцию крови в коже головы и пробуждает спящие волосяные фолликулы. При применении может ощущаться легкий холодок.

улучшает циркуляцию крови в коже головы и пробуждает спящие волосяные фолликулы. При применении может ощущаться легкий холодок. Масло лемонграсса эффективно против перхоти. Результаты можно наблюдать уже через неделю ежедневного использования. Кстати, масло лимона тоже способно устранять перхоть.

эффективно против перхоти. Результаты можно наблюдать уже через неделю ежедневного использования. Кстати, масло лимона тоже способно устранять перхоть. Масло розмарина оказывает противовоспалительное действие, предотвращает возникновение преждевременной седины и ускоряет рост волос. Причем у масла нет побочных эффектов в виде зуда. Регулярное использование делает волосы более густыми.

оказывает противовоспалительное действие, предотвращает возникновение преждевременной седины и ускоряет рост волос. Причем у масла нет побочных эффектов в виде зуда. Регулярное использование делает волосы более густыми. В масле шалфея содержится линалилацетат, который укрепляет волосы, делает их менее ломкими и активизирует рост.

Масла для ногтей

Эффект от применения масел можно увидеть уже после первых процедур. Особенно хорошо это заметно в случае с ногтями. Перед тем как наносить масло, руки стоит распарить, чтобы полезные вещества проникли максимально глубоко. Масло воздействует как на кутикулу, так и на ногтевую пластину. Обычно средство держат около 15–20 минут, после чего смывают ватным диском; можно делать ванночки. Другой вариант - надеть специальные перчатки и оставить масло на ногтях до утра.

В 1 ст. л. масла виноградных косточек содержится суточная доза витамина Е, а также жирные кислоты и дубильные вещества. Масло размягчает кутикулу и замедляет ее рост, придает ногтям здоровый блеск.

содержится суточная доза витамина Е, а также жирные кислоты и дубильные вещества. Масло размягчает кутикулу и замедляет ее рост, придает ногтям здоровый блеск. Оливковое масло способствует укреплению ногтей и подходит для каждодневного использования. Обладает антиоксидантным свойством.

способствует укреплению ногтей и подходит для каждодневного использования. Обладает антиоксидантным свойством. Масло семян моркови богато витаминами А и Е и бета-каротинами. Успешно борется с грибком ногтей.

богато витаминами А и Е и бета-каротинами. Успешно борется с грибком ногтей. Масло кипарисового дерева известно своим противовоспалительным свойством. Если кутикула потрескалась, это масло поможет ей быстрее зажить.

известно своим противовоспалительным свойством. Если кутикула потрескалась, это масло поможет ей быстрее зажить. Масло мирры защищает кутикулу от сухости, увлажняет ногти и способствует их росту. Также является антиоксидантом.

Масло ладана - хороший иммуностимулятор. Оно предотвращает шелушение кутикулы, защищает ее от инфекций и ускоряет рост ногтей.

- хороший иммуностимулятор. Оно предотвращает шелушение кутикулы, защищает ее от инфекций и ускоряет рост ногтей. Благодаря антибактериальному и противогрибковому свойствам, масло герани защищает ногти и укрепляет их.

защищает ногти и укрепляет их. Масло ромашки поможет, если ногти слоятся и облупляются. Оно используется при лечении вросшего ногтя, а также обладает отбеливающим и ранозаживляющим эффектом.

поможет, если ногти слоятся и облупляются. Оно используется при лечении вросшего ногтя, а также обладает отбеливающим и ранозаживляющим эффектом. Масло эвкалипта , усиливая приток крови, стимулирует рост ногтей, увлажняет их поверхность и кутикулу, устраняет грибковые и другие заболевания.

, усиливая приток крови, стимулирует рост ногтей, увлажняет их поверхность и кутикулу, устраняет грибковые и другие заболевания. После использования масла семян брокколи ногти станут более увлажненными, а кутикула приобретет здоровый вид. Средство защищает кожу и ногти от воздействия ультрафиолета.

Противопоказания

У эфирных и базовых масел есть противопоказания. Например, масло кипариса не рекомендуется тем, кто страдает от гипертонии и ишемической болезни сердца. А лавандовое не стоит сочетать с лекарствами, которые содержат йод или железо. Ряд эфирных масел (апельсина, тимьяна и другие) повышает чувствительность кожи к ультрафиолету: использовать их перед выходом на улицу нельзя. Эфирные и базовые масла являются потенциальными аллергенами в силу своей летучей природы. Перед применением проведите тест на аллергию: нанесите 1–2 капли масла на локтевой сгиб и понаблюдайте за реакцией. Если через 8 часов не наблюдаете покраснения, покалывания и других неприятных ощущений, маслом можно пользоваться.

Какими эфирными маслами вы пользуетесь? Поделитесь эффективным и крутым рецептом.