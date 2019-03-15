20 вредных мифов о еде, из-за которых мы проигрываем бой с лишними килограммами

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Грэм Томлинсон (Graeme Tomlinson) — фитнес-шеф-повар. Он ведет блог о здоровой потере веса и рассказывает о том, чего точно на пути к идеальному телу делать не стоит. Например, доверять популярным диетам, о которых Томлинсон подробно рассказывает в своем твиттере. Ну а на его YouTube-канале вы найдете здоровые рецепты и видео с тренировками, которые действительно работают.

Мы в AdMe.ru продолжаем следить за соцсетями Грэма, и в том числе за его инстаграмом. И вот новая порция полезностей от фитнес-шефа.

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Мы согласны с тем, что слишком эмоционально относиться к еде не стоит и отказывать себе в любимых вкусностях, строго ограничивая потребление калорий, — тоже так себе вариант. А что по этому поводу думаете вы?