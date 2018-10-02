20 простых привычек, которые защитят ваш банковский счет от мошенников не хуже ПИН-кода

В последнее время из-за повышенных мер технической безопасности мошенники все чаще делают ставку на личное общение, стараясь выведать информацию у владельца карты по телефону. Это явление, близкое к фишингу, получило схожее название — «вишинг» (vishing, от voice phishing).

Суть его в том, что преступники под разными предлогами (проверка банком, соцопрос, отклик на объявление, доставка товара и т. п.) пытаются получить в ходе телефонного разговора данные о кредитке и секретный код. Не поддавайтесь на обман: никакие вопросы из сферы финансов по телефону не решаются!