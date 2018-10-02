20 простых привычек, которые защитят ваш банковский счет от мошенников не хуже ПИН-кода
Сегодня все больше людей отдают предпочтение безналичному расчету, но и преступники, практикующие махинации с банковскими картами, активны как никогда. Впрочем, и держатели карт в той или иной степени проявляют осторожность при проведении платежных операций. Большинство знает назубок основные правила финансового поведения: ПИН-код прятать, CVV никому не называть, банкомат перед использованием осматривать. Однако мошенники выдумывают все новые и новые уловки, и в этих условиях нужно знать куда более изощренные методы сбережения своих средств, чем привычные меры безопасности.
AdMe.ru нашел несколько неочевидных правил обращения с банковскими картами и счетами, которые помогут защитить накопления даже от самых продвинутых мошенников.
При манипуляциях с банкоматом
- Совет прикрывать клавиатуру ладонью по-прежнему актуален. Но для большей безопасности во время ввода цифр коснитесь пальцами не 4, а 6–7 клавиш, по-настоящему нажимая на нужные и имитируя нажатие в остальных случаях. Так преступнику будет сложнее определить PIN-код, даже если он запишет ваши действия на камеру.
- Остерегайтесь любых «помощников» у банкомата. Мошенник может заранее поколдовать над картоприемником, чтобы помешать извлечению карты. А затем посоветует владельцу «решить проблему», введя ПИН-код. Когда тот потеряет надежду и уйдет в банк, мошенник достанет карту и опустошит ее при помощи выведанного таким способом ПИН-кода.
- Старайтесь использовать банкоматы, расположенные в банковских офисах. Они находятся под круглосуточным наблюдением, незаметно установить на них какие-либо дополнительные устройства для кражи средств или информации с карты крайне трудно.
В магазине
- Не доставайте карту заранее (например в очереди на оплату) и не держите ее долго в руках. Мошенник под видом увлеченного своим смартфоном покупателя может за пару секунд сфотографировать обе стороны пластика и даже скопировать данные магнитной полосы.
- Заклейте чем-нибудь CVV-код на обороте карты (подойдут и стикер, и изолента, и непрозрачный скотч), чтобы никто посторонний не мог его разглядеть.
- CVV-код можно и вовсе стереть с карты, чтобы в случае кражи или утери максимально усложнить ее использование. Иногда это чревато некоторыми проблемами (могут возникнуть сложности с приемом карты, особенно за рубежом), но тем, кто не очень активно пользуется физическим носителем, совет может оказаться полезным.
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Используйте для хранения банковских карт специальные экранированные чехлы и кошельки, предотвращающие несанкционированное дистанционное считывание данных с карт.
При интернет-банкинге и онлайн-операциях
- Не входите в интернет-банк с чужих компьютеров или незащищенных сетей. Если же выбора нет, по завершении сессии не забудьте выйти из системы и очистить кеш.
- При совершении платежей всегда внимательно читайте адрес в строке браузера: малейшее несовпадение с доменом банка почти наверняка означает, что вы находитесь на фишинговом (мошенническом) сайте.
- Проверяйте сертификат безопасности используемого ресурса: при его наличии в адресной строке видна иконка замка, а сама строка подсвечивается зеленым цветом. Кликнув на замочек, вы увидите, кому выдан сертификат.
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При онлайн-шопинге отдавайте предпочтение проверенным площадкам, так как сегодня мошенникам проще создать собственный вполне реалистичный интернет-магазин, чем взламывать систему оплаты на чужом. Насторожитесь, если товар обещают выслать только по предоплате, а из вариантов оплаты предлагают исключительно безналичный расчет.
- Установите и своевременно обновляйте антивирус на своем компьютере. Используйте современные версии браузера и почтовых программ и регулярно (оптимально — раз в 3 месяца) меняйте пароли, выбирая для них небанальные комбинации из цифр и букв разных регистров.
При изменении настроек счета и карты
- Установите разумные лимиты на платежные операции, чтобы весомые покупки нельзя было совершить одним касанием, без введения ПИН-кода.
- Операции CNP (card not present), то есть операции в интернете, лучше совсем отключить и каждый раз ненадолго активировать в момент оплаты.
- Как вариант, для интернет-шопинга можно оформить специальную виртуальную карту и переводить на нее требуемые на ту или иную покупку суммы. Так основной объем средств останется в безопасности, если в момент транзакции доступ к карте получат мошенники.
- Не пренебрегайте оповещениями по SMS: подтверждением входа, паролями для каждой операции и уведомлениями о поступлении и списании средств. Даже если карту украдут, без SMS с паролем зайти в интернет-банк у мошенников не получится. А если и получится, вы мгновенно узнаете о первой же трате и успеете оперативно заблокировать карту.
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В число актуальных рисков также входит двойное списание средств со счета. Поскольку современные карты предельно упрощают и сокращают процедуру оплаты, нечистоплотные (или просто неопытные) продавцы могут провести оплату одного товара дважды. Проконтролировать этот момент также можно при помощи отчета о списании по SMS.
При общении с банком и сотовыми операторами
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В последнее время из-за повышенных мер технической безопасности мошенники все чаще делают ставку на личное общение, стараясь выведать информацию у владельца карты по телефону. Это явление, близкое к фишингу, получило схожее название — «вишинг» (vishing, от voice phishing).
Суть его в том, что преступники под разными предлогами (проверка банком, соцопрос, отклик на объявление, доставка товара и т. п.) пытаются получить в ходе телефонного разговора данные о кредитке и секретный код. Не поддавайтесь на обман: никакие вопросы из сферы финансов по телефону не решаются!
- Поскольку для проведения ряда операций по карте также используется телефон, о нем следует особо позаботиться. В частности, удостоверьтесь в том, что задействованная SIM-карта оформлена на вас лично и не подлежит замене по доверенности, чтобы мошенники не могли переоформить ее на себя или сделать дубликат с целью перехвата SMS от банка.
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В некоторых банках предлагают выпуск пластиковых карт с фотографией владельца — не пренебрегайте такой возможностью. И тогда минимум один способ потратить ваши деньги (расплатиться ворованной картой в магазине) для мошенников будет закрыт.
Конечно, наша задача — действовать на опережение, но на случай, если преступники окажутся хитрее, есть еще один общий совет — регулярно контролировать состояние своего счета. Это позволит вовремя заметить любые странные транзакции и оперативно среагировать на мошенничество.
А какие способы защиты денег на карте практикуете лично вы?
Фото на превью Depositphotos