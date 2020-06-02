20+ людей, которые из любой тряпки могут создать хоть платье для приема у королевы
По статистике, в магазинах подержанных вещей люди чаще всего покупают одежду — доля ее продаж составляет 31,8 %. Но если вы хоть раз бывали в секонд-хендах, то знаете, что найти что-то своего размера — настоящая удача. Ну а героини нашей статьи не боятся покупать безразмерные вещи, ведь они без проблем могут их ушить или даже полностью переделать. С помощью нитки с иголкой они творят настоящие чудеса.
AdMe.ru обожает наблюдать за тем, как старая и давно вышедшая из моды одежда получает вторую жизнь в умелых руках.
«Не знаю, зачем кто-то сшил такое бесформенное платье, но я купила его и полностью переделала»
«Не каждую вещь из секонд-хенда нужно полностью перешивать: иногда достаточно лишь подогнать ее под себя»
«Обновила свое старое макси-платье»
«Вместо того чтобы покупать дешевую модную одежду массового производства, я нахожу что-то оригинальное в секонд-хендах и, если нужно, перешиваю под себя»
«Я купила эту огромную рубашку, потому что мне понравился рисунок на рукавах. Я немного над ней поработала, и теперь у меня 2 классных кроп-топа»
«Я перешила этот гигантский наряд в симпатичный костюм, о котором давно мечтала»
«Переделала пижаму в платье»
«Еще одно безразмерное платье из 80-х приобрело вторую жизнь. Я сделала из него комбинезон, жаль только, что не удалось сохранить оригинальную молнию»
«Сначала я планировала перешить эту громадину в платье, но допустила пару ошибок, и теперь у меня есть бархатный топ»
«Превратила свои старые джинсы в юбку-карандаш»
«Я решила надеть на свадьбу мамино платье, но попросила свою подругу-швею немного его изменить»
«Мужская рубашка превратилась в топ»
«Благодаря обучающим роликам на YouTube я превратила мужскую рубашку из секонд-хенда в классное платье»
«Я „спасла“ старые штаны мужа и переделала их в комбинезончик для сына»
«Я обожаю покупать одежду больших размеров, так как ее можно перешить во что угодно. Например, это безразмерное платье за $ 12 я превратила в юбку»
«Купила это платье из-за классного принта и придала ему современный вид»
«Подарила платью вторую жизнь»
«Я взяла эту старую спецовку и превратила ее в милый комбинезон»
«Я учусь шить всего лишь 3-й день, и у меня пока нет даже ножниц для ткани. Но мне так хотелось переделать эту мешковатую кофту, что меня это не остановило»
«Из старого платья в новое»
«Вот что я сделала из этой классной рубашки из 100%-го египетского хлопка»
«Заказала это платье через интернет, а оно пришло с такими дефектами на ткани, что его невозможно было носить. В общем, я сшила из него совершенно новое платье»
А когда вы в последний раз дарили старым вещам новую жизнь? Покажите, что у вас получилось.