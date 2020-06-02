20+ людей, которые из любой тряпки могут создать хоть платье для приема у королевы

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По статистике, в магазинах подержанных вещей люди чаще всего покупают одежду — доля ее продаж составляет 31,8 %. Но если вы хоть раз бывали в секонд-хендах, то знаете, что найти что-то своего размера — настоящая удача. Ну а героини нашей статьи не боятся покупать безразмерные вещи, ведь они без проблем могут их ушить или даже полностью переделать. С помощью нитки с иголкой они творят настоящие чудеса.

AdMe.ru обожает наблюдать за тем, как старая и давно вышедшая из моды одежда получает вторую жизнь в умелых руках.

«Не знаю, зачем кто-то сшил такое бесформенное платье, но я купила его и полностью переделала»

«Не каждую вещь из секонд-хенда нужно полностью перешивать: иногда достаточно лишь подогнать ее под себя»

«Обновила свое старое макси-платье»

«Вместо того чтобы покупать дешевую модную одежду массового производства, я нахожу что-то оригинальное в секонд-хендах и, если нужно, перешиваю под себя»

«Я купила эту огромную рубашку, потому что мне понравился рисунок на рукавах. Я немного над ней поработала, и теперь у меня 2 классных кроп-топа»

«Я перешила этот гигантский наряд в симпатичный костюм, о котором давно мечтала»

«Переделала пижаму в платье»

«Еще одно безразмерное платье из 80-х приобрело вторую жизнь. Я сделала из него комбинезон, жаль только, что не удалось сохранить оригинальную молнию»

«Сначала я планировала перешить эту громадину в платье, но допустила пару ошибок, и теперь у меня есть бархатный топ»

«Превратила свои старые джинсы в юбку-карандаш»

«Я решила надеть на свадьбу мамино платье, но попросила свою подругу-швею немного его изменить»

«Мужская рубашка превратилась в топ»

«Благодаря обучающим роликам на YouTube я превратила мужскую рубашку из секонд-хенда в классное платье»

«Я „спасла“ старые штаны мужа и переделала их в комбинезончик для сына»

«Я обожаю покупать одежду больших размеров, так как ее можно перешить во что угодно. Например, это безразмерное платье за $ 12 я превратила в юбку»

«Купила это платье из-за классного принта и придала ему современный вид»

«Подарила платью вторую жизнь»

«Я взяла эту старую спецовку и превратила ее в милый комбинезон»

«Я учусь шить всего лишь 3-й день, и у меня пока нет даже ножниц для ткани. Но мне так хотелось переделать эту мешковатую кофту, что меня это не остановило»

«Из старого платья в новое»

«Вот что я сделала из этой классной рубашки из 100%-го египетского хлопка»

«Заказала это платье через интернет, а оно пришло с такими дефектами на ткани, что его невозможно было носить. В общем, я сшила из него совершенно новое платье»