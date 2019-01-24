20+ идей дизайна, которые вы сможете использовать в доме вашей мечты

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Существует огромное количество креативных способов превратить даже самое скромное жилище в дом своей мечты: от создания скрытых проходов в секретные комнаты до превращения заднего двора в сказочный оазис. Наверняка любой из нас хотел бы, чтобы дом выглядел как декорации к фильмам. В данной статье вы найдете множество идей по созданию собственного уютного гнездышка.

AdMe.ru нашел самые интересные и вдохновляющие варианты того, как обустроить дом мечты.

1. Все, что вы представляете, может стать реальностью, поэтому, возможно, пришло время для гамака над лестницей

2. Для самых креативных — домашний офис, похожий на секретное убежище с библиотекой в потолке

3. А для любителей пляжного отдыха — Мальдивы на заднем дворе

4. Аквариум вместо перил — интересная сюрреалистичная идея

5. Такие космические стены можно сделать своими руками

6. Используйте пространство под лестницей, чтобы создать уютный дом для вашего пушистого друга

7. Вдохновившись Нарнией, можно построить скрытый проход, ведущий в секретную комнату

8. S-образная форма лавочек в ванной для удобного принятия душа

9. Превратите туалет в комнату иллюзий с помощью пола с 3D-рисунком

10. Камин как объект искусства

11. Журнальный столик из прозрачных призм для гостиной мечты

12. Гостиная скейтбордистов

13. Старый велосипед может стать вашей новой раковиной

14. Хранилище под лестницей также может служить местом для игры в прятки

15. Или, может быть, кровать «все в одном» — это лучшая идея для дома мечты?

16. Превратите угол в уютное гнездышко для чтения сказок, в котором каждый ребенок хотел бы поиграть

17. Преобразите свою комнату, нарисовав оптическую иллюзию

18. Украсьте комнату ночником в виде настоящего грозового облака

19. Спальня со стеклянным дном, которая делает вас на шаг ближе к отпуску

20. Журнальный столик с аквариумом привнесет в гостиную элемент экзотики

21. Витражные окна или дверь раскрасят квартиру яркими цветами

22. Игровая комната на дереве внутри дома

23. Или настоящий корабль в детской

Бонус: посмотрите, как превратить потолок или всю комнату в волшебный мир, светящийся в темноте