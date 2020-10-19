20+ человек, которые делают украшения из всего, до чего дотянутся

Красивое и элегантное не всегда должно стоить немыслимых денег. Порой достаточно всего лишь немного любви и увлеченности своим делом, чтобы на свет появилось изысканное украшение. И это с легкостью доказывают герои нашей подборки, которые умудряются создавать шедевры в буквальном смысле из того, что под руку подвернется.

И пока мы в AdMe.ru обшариваем свои столы на предмет ненужных вещиц, из которых может получиться что-нибудь эдакое, вы можете взглянуть на подборку и сохранить пару идей в копилку.

«Я сделала кольцо c туманностью»

Мне это нужно. Я хочу этого. Моя прелесть... © nikkiberlinetta / Reddit

«Сделала сережки из раковин моллюска»

«Моя попытка сделать своими руками подвеску-крючок из стекла и проволоки»

«Я уже много писала про то, как делать сферы с цветами. Теперь решила рассказать о плоских кулонах»

Это просто волшебство какое-то. Чудо, как красиво. Нежные, необычные кулоны. Носила бы с удовольствием. © shutkivstoronu / Pikabu

«Я сделал кольцо из каменной крошки и щебня. Хотел узнать мнение людей, которые знакомы с минералогией, выглядит ли оно хотя бы немного реалистичным?»

«Сделала себе серьги в честь своих бывших питомцев»

«Вырезаю кулоны и талисманы из косточек авокадо. Это мои самые последние работы»

Ничего себе! Вы, наверное, едите много авокадо. Ха-ха-ха, слава богу, что я такой не один — тоже пробую свои силы в этом ремесле. © trynabebetterthaniam / Reddit

«Получилось что-то новое и свежее. Обожаю эти керамические находки»

«Превратила серьги без пары в браслет с подвесками-шармами»

Я постоянно теряю серьги, а оставшиеся жалко выбрасывать. Возьму вашу идею на вооружение. © weatherlyTX / Reddit

«Использовал фиксаторы со старых гитарных струн, чтобы сделать браслет. Обычно я отправляю струны обратно производителю, чтобы он их переработал»

Я играл в панк-группе, когда мне было 16 лет, и рвал по крайней мере 1 струну на каждом концерте, который у нас был. Какое-то время я носил их, просто накручивая на запястье. Это более приятный способ, но то был, конечно, панковский вариант. Очень хорошая идея, я использую ее в следующий раз, когда мне придется восстанавливать свою гитару. © RefuseReduceRecycle / Reddit

«Четырехлистный клевер и хрустальная подвеска из бутылочного стекла»

«Сделала для подруги резинки из отреза старинной ткани и бретелек от старого бюстгальтера. Надеюсь, ей понравятся!»

Мило. Отличная идея для повторного использования старых бретелек бюстгальтера. Я долго искала что-то подобное. © 1tiredmommy / Reddit

«Немного увлеклась. Сделала такие вот брелки из сломанных часов»

О боже, это так умно! Я использовала для этого деревянные корпуса, но они ломались. © cantankerous_alexa / Reddit

«Сделал украшения на Хеллоуин, используя перегоревшие лампочки»

Какая потрясающая идея! Так креативно и круто! © starteInFauxFur / Reddit

«Кулон-осьминог из меди, кварца и гранатов. До фигища присосок, ровно 514 штук»

«Если учитывать, что некоторые участки приходилось переделывать, то 514 — это не окончательная цифра».

«Мне всегда было жалко выбрасывать осколки от красивой посуды»

«Как их использовать, придумать я не могла. А когда стала интересоваться техникой Тиффани, поняла, что теперь найду этим осколкам применение».

«Заказы прошлой недели — все вырезано вручную из старых монет. Выпиливал ручной дрелью и лобзиком, никакого электричества!»

«Делаю украшения на все случаи жизни из деталей старинных вещей возрастом от 40 до 100 лет»

«Я сделала резинку, используя ткань от старой футболки и несколько оставшихся шнурков»

«Бусины из старых журналов! Я использую какой-то старый прозрачный лак для ногтей вместо модного спецраствора»

«Впервые попробовал сделать кулон. Я использовал прозрачную смолу и старый журнал об НЛО — вышло здорово»

«Браслеты из рыболовной лески, которую я нашла на рифах»