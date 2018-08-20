17 кулинарных хитростей, которые сэкономят ваше время и нервы (Разморозка мяса за 5 минут особенно впечатляет)

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Почти у каждого на кухне бывают мелкие, но досадные затруднения. Осколок яичной скорлупы, упавший в белок; кусок говядины, который вы хотели пожарить, но забыли достать заранее из морозилки; смятый ножом крем на торте — все это, конечно, можно исправить, но настроение уже все равно испорчено. В этой статье мы собрали советы, которые помогут избежать этих и многих других проблем во время готовки.

Мы в AdMe.ru приветствуем любые хитрости, позволяющие сэкономить время и сделать жизнь легче и приятнее. Поэтому мы хотим поделиться с вами новой порцией советов из серии «хозяйке на заметку».

1. Идеальная яичница-глазунья

Когда разбили яйцо на сковороду, сделайте надрез по белку вдоль линии желтка. Белок распределится равномерно. Накрываем крышкой — и получаем идеальную глазунью с прожаренным белком и жидким желтком.

2. Идеальное маринование

Опытные кулинары советуют мариновать мясо и рыбу в пакетах: так маринад будет покрывать продукты более равномерно. Если есть вакууматор — он может ускорить процесс. Если нет, его легко заменить пластиковой соломинкой, с помощью которой можно вытянуть воздух из пакета.

3. Жареная курочка как в KFC

Чтобы панировка для куриных крылышек выглядела как в KFC, в сухари можно добавить немного овсянки.

4. Как зафиксировать разделочную доску

Чтобы разделочная доска не скользила по столу, кулинары советуют положить под нее мокрую тряпочку или накрутить на руку пищевую пленку в несколько слоев, снять получившееся колечко и положить по одному такому под каждый угол доски.

5. Поджаренная картошка с корочкой без масла

Бывалые кулинары советуют следующий метод: Отварить картофель до полуготовности и порезать кусочками нужного размера.

В отдельной посуде смешать немного пшеничной муки, соли, перца и измельченного чеснока.

Картофель сложить в ту же посуду, закрыть крышкой и потрясти таким образом, чтобы он оказался равномерно покрыт смесью.

Запечь в духовке.

6. Овсяная каша на завтрак без варки

Если с вечера залить овсянку молоком и убрать в холодильник, то наутро у вас будет готовая каша, которую можно просто разогреть или же съесть холодной.

7. Что нужно помнить про ножи

Опытные кулинары подтверждают: чем острее нож, тем он безопаснее. Уделяется больше внимания положению пальцев и продукта.

К острому ножу не надо прикладывать усилий, поэтому уменьшается риск того, что он соскочит. Для того чтобы нож всегда оставался острым, нельзя резать им по стеклянным доскам, тарелкам и, самое главное, по соли. Это приводит в негодность режущую кромку.

8. Пенка в капучино без специальных приспособлений

Чтобы взбить молоко для капучино, необязательно иметь кофе-машину с соответствующей функцией. Вот два простых способа.

Нужно налить молоко в баночку с закрывающейся крышкой, например из-под джема, и хорошенько взболтать (содержимое увеличится в объеме почти вдвое, это стоит учитывать). Получившуюся пенку следует стабилизировать в микроволновой печи — достаточно 30 секунд. Пена станет плотнее, и ее можно будет перенести в стакан с кофе при помощи ложки.

Молоко можно подогреть в микроволновке и взбить с помощью френч-пресса.

9. Разморозка стейка без микроволновки за 5 минут

Для разморозки стейка толщиной 1 см за 5 минут потребуются: две металлические кастрюли;

вода. Нужно перевернуть одну из кастрюль и на ее дно положить стейк. Вторую кастрюлю следует поставить сверху на стейк и налить в нее воду. Через 5 минут стейк разморозится. Этому трюку есть простое объяснение. Металл прекрасно проводит тепло (в том числе из окружающего воздуха), поэтому, даже если просто положить кусок мяса на алюминиевую плоскость, он будет размораживаться быстрее. Вторая кастрюля (утяжеленная водой) увеличивает площадь соприкосновения мяса с теплой поверхностью, что в итоге ускоряет процесс.

10. Как быстро размягчить сливочное масло

Положите кусок масла нужного вам размера между 2 отрезами бумаги для выпечки и раскатайте скалкой до толщины примерно 1 см. Такой метод подойдет, если требуется мягкое, но не растопленное масло — например для выпечки.

Кусочек масла нужно положить в чашку или пиалу и поставить в микроволновую печь вместе со стаканом холодной воды. 30 секунд на максимальной мощности — и масло можно будет намазывать на хлеб.

11. Как охладить масло, если вы его перегрели

Для выпечки зачастую нужно размягченное, но не растопленное масло, а с микроволновой печью довольно легко «перестараться». В этом случае нужно взять чашку со льдом и вылить в нее масло. Моментально загустевшую масляную массу нужно быстро перемешать ложечкой, вынуть и убрать в другое место до того момента, пока лед не растает и не добавит ей воды.

12. Убрать горечь из огурцов

За горечь в огурцах «отвечает» вещество кукурбитацин, которое обычно содержится в стеблях, но при стрессовых для растения условиях (при жаре и недостатке воды) может образоваться и в кожуре. Чтобы избавиться от него, нужно обрезать огурец с двух концов. Отрезанной «попкой» следует потереть срез. Пойдет белая пена, и продолжать нужно, пока она не закончится. После чего следует повторить с другого конца и сполоснуть огурец.

13. Паста карбонара без сливок

Для приготовления спагетти карбонара не нужны сливки. Вот рецепт от опытного кулинара из Москвы. Отварить пасту и обжарить панчетту (грудинку / бекон).

Закинуть пасту на сковороду, добавить немного воды, в которой варились макароны, выключить огонь и добавить яичные желтки из расчета 2 шт. на одного человека.

Очень быстро вмешать яйцо в пасту, чтобы оно не успело свернуться, а, соединившись с водой из-под макарон, образовало нежную кремовую фактуру.

Не забыть про зелень и твердый тертый сыр сверху.

14. Меренги в микроволновке

Оставшиеся после приготовления карбонары белки также можно пустить в дело. Например, сделать быстрые меренги в микроволновке. Безе, получаемое таким способом, получится не очень красивым, но зато не нужно будет внимательно следить за температурой, как это требуется в классическом способе. На 1 белок идет около 200 г сахарной пудры. Белки нужно взбить до крепкой устойчивой пены, затем продолжить, добавляя порциями сахарную пудру. В конце должна получиться устойчивая кремообразная масса, хорошо держащая форму, — взбивать до так называемых жестких пиков. Из полученной массы можно ложкой сформировать меренги на бумажном полотенце или в одноразовых формах для кексов. Время выпечки в микроволновке в среднем около 1 минуты, но лучше поэкспериментировать с первыми партиями (многое зависит от модели печи). Готовой меренге нужно дать минуту остыть, чтобы белок «встал».

15. Насадка на миксер

Если вы взбиваете что-то в открытой миске, можно использовать одноразовую тарелку, чтобы спасти кухню от брызг.

16. Естественный усилитель вкуса

В теплой воде смешайте равное количество соли и сахара так, чтобы, попробовав получившуюся жидкость на вкус, вы не могли однозначно сказать, соленая она или сладкая. Таким раствором можно шприцевать курицу перед запеканием или заливать рис.

17. Зубная нить для нарезки продуктов

Для нарезки мягких продуктов, которые очень легко смять ножом (моцарелла, рулеты, кремовые или просто очень большие торты и прочее), удобно использовать зубную нить без запаха.

А какие полезные хитрости экономят ваши силы и нервы на кухне?