17 человек, которые победили вредные привычки, и теперь их просто не узнать

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В интернете можно найти тысячи советов и статей о том, как быстро сбросить вес, избавиться от никатиновой или алкогольной зависимости. Но лишь немногие находят в себе душевные силы и мотивацию, чтобы изменить свое тело и приоритеты, а вместе с ним и жизнь в целом. В этой статье мы собрали именно такие вдохновляющие примеры людей, которые побороли вредные привычки.

AdMe.ru собрал 17 примеров того, как может изменить свою внешность человек, обладающий железной силой воли.

«На фото слева я вешу 136 кг, а справа — 68 кг. Привет, талия, я снова вижу тебя!»

«Это был сложный путь, но я его преодолела и сбросила уже около 77 кг»

«Я половина той женщины, которой была год назад, еще и на 45 кг легче»

«Я потеряла 68 кг за 15 месяцев, зато смогла снова видеть свои скулы в зеркале!»

На двоих эта пара скинула 58 кг

Год без наркотиков и алкоголя сделали свое дело: минус 30 кг

2 года упорной работы над собой

Папа и сын суммарно потеряли 97 кг

Разница в 34 кг между левой и правой фотографиями

666 дней без алкоголя и минус 45 кг лишнего веса

Минус 68 кг за 2 года

«Я усердно работала, чтобы добиться этого результата. Наблюдать, как я постепенно „таю“, было круто и немного странно»

«Избавился от лишних 32 кг за 2 года. Я был в депрессии, уставшим разведенным отцом 3 детей и прошел долгий путь от толстяка до бодибилдера»

«Я мама троих детей, и недавно я привела себя в форму»

«Я перестала употреблять алкоголь, вышла из депрессии и стала весить на 34 кг меньше»

«Похудел на 64 кг и стараюсь постоянно напоминать себе, что я не просто число на весах»