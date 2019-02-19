15 способов спасти блюдо, на которое вы уже махнули рукой

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Наверняка каждому кулинару знакома ситуация: шикарный рецепт, куча сил, времени и хороших продуктов, а в результате — испорченное блюдо. Но, оказывается, не все гастрономические шедевры, которые мы считаем неудавшимися, стоит списывать со счетов. Некоторые хитрости могут спасти практически любое блюдо. Убедитесь сами.

Mы в AdMe.ru считаем, что с огромным кулинарным опытом, которое накопило человечество, непоправимых ошибок на кухне практически нет. Эти 15 советов — лучшее тому подтверждение.

1. Если торт или кекс развалился

Если торт рассыпается, можно измельчить куски коржей и подать их вместе со взбитыми сливками и фруктами в чашке-креманке. Такой десерт по вкусу не уступает торту и при этом выглядит гораздо свежее и интереснее.

2. Если подгорели овощи

Подгоревшие при жарке на сковороде овощи не стоит выбрасывать, их можно подать в качестве гарнира. В средиземноморской кухне обугленные овощи — классический гарнир, который хорош с оливковым маслом. Лучший вариант для такой закуски — мягкие овощи: баклажаны, кабачки, цукини и помидоры.

3. Если пирог не пропекся

У пирога, который сверху уже хорошо подрумянился, а внутри никак не пропечется, можно смазать верхушку молоком и накрыть пергаментной бумагой. На дно духовки поставьте металлическую емкость с водой. Если вы готовили бисквит и обнаружили, что внутри он сыроват, поместите его в микроволновку на 5 минут: это поможет ему дойти.

4. Вы купили слишком жилистое мясо

Иногда в магазине нам попадается чересчур жилистое мясо. Даже после приготовления оно получается жестким, его трудно жевать. Но и такой продукт можно сделать мягким и нежным: С помощью фруктов. Нарежьте на дольки любой фрукт: грушу, манго, яблоко или ананас. При готовке проложите мясо кусочками фруктов. Они отдадут сок, и мясо станет гораздо нежнее.

С помощью лимона. Нужно выдержать 30 минут мясо в лимонном соке, так оно станет гораздо мягче. Этого же эффекта можно добиться, если использовать уксус, только замочить мясо надо будет на целую ночь.

С помощью колы. Погрузите мясо на 10 минут в емкость с кока-колой. После этого достаньте, слегка просушите и поджарьте с добавлением черного перца. Этот способ подходит и для достаточно толстых кусочков.

5. Когда крем получился слишком жидким

Заварные кремы могут получиться жидкими по нескольким причинам. Если крем мало варился, доведите его до готовности. Если в креме много жидкости, достаточно добавить муки (воспользуйтесь ситом, чтобы не было комочков). Если вы добавили в блюдо растопленное сливочное масло, поставьте крем в холодильник и во время застывания несколько раз перемешайте.

6. Как улучшить вкус салатной заправки, соуса

Как бы удачно ни были подобраны компоненты салата, если в заправке не соблюден баланс, доминирующий ингредиент перебьет основной вкус блюда. Потому заправку нужно всегда пробовать сначала отдельно от блюда и при необходимости корректировать состав. Слишком сладкий соус. Можно исправить, усилив пикантную или соленую нотку. Например, используя соль, анчоусы, каперсы, соевый соус или мисо. Просто убедитесь, что дополнительный компонент сочетается с другими ингредиентами блюда.

Слишком кислый соус. Можно исправить при помощи ингредиента с кремовой текстурой. Тахини и арахисовое масло хорошо работают в сочетании с соевым соусом и мисо, авокадо — с травяными смесями, хлебная закваска отлично гармонирует с маслом и уксусом.

Пересоленный соус. Здесь поможет сладкая добавка. В числе лучших вариантов — мед, кленовый сироп или патока. Сахар оставьте на крайний случай.

7. Как спасти подгоревший пирог

Спасти пирог со слегка подгоревшей корочкой поможет металлическое ситечко или дуршлаг. Когда пирог немного остынет, подгоревшие края можно снять легкими движениями дуршлага. Если при этом испортится форма блюда, превратите его в торт, покрыв глазурью или сливками.

8. Что делать с переваренным мясом

Вернуть сочность переваренному куску мяса можно следующим образом. Нарежьте филе тонкими ломтиками и выложите его на тарелку, посыпьте луком и помидорами и добавьте немного растительного масла, лимонного сока и уксуса. Подождите немного, и скоро мясо снова станет сочным.

9. Слишком жесткое жареное или запеченное мясо

Слишком жесткое жареное или запеченное мясо можно использовать для приготовления бефстроганова или потушить в горшочке с овощами, нарезав мясо небольшими кусочками. В качестве начинки для пирога его достаточно будет пропустить через мясорубку. Еще один вариант — нарезать очень тонкими ломтиками и использовать для сложных сэндвичей с сыром и соусами.

10. При жарке рыба разваливается

Для решения этой проблемы нужно отделить рыбное филе от костей и подать его к столу со сливочным соусом. Чтобы предотвратить разваливание рыбы в следующий раз, при жарке сбрызните кусочки рыбы соком лимона, когда будете их переворачивать. Мягкую тушку лучше всего обжарить в кляре.

11. Если вы пересолили рыбные блюда

Если вы пересолили вареную рыбу, нужно оставить ее в кипятке на 10–15 минут, а жареную можно потушить с добавлением сметаны или томатной пасты.

12. Если подгорели мясо или рыба

Некоторые специи, такие как тмин и карри, отлично нейтрализуют характерный запах гари. Также помогут смягчить вкус сливочное масло и сметана. Некоторые блюда, например говяжьи ребрышки, предусматривают угольно-черную корочку, отличным дополнением к ним будет соус барбекю.

13. Курица получилась слишком сухой

При приготовлении блюд из курицы очень легко пересушить мясо. Выйти из ситуации поможет соус, состоящий из бульона, вина и зелени, его легко приготовить на сковороде. Варите соус до тех пор, пока он не загустеет, потом нарежьте мясо и выложите его в соус. Вкусное блюдо готово.

14. Вы переварили или пережарили овощи

Пережаренные и переваренные овощи можно порубить и перемешать с отварными макаронами. Если вам нужно что-то необычное, смешайте их с бульоном и орехами в блендере. Эту блюдо можно есть с пастой или просто намазав на кусочек хлеба.

15. Получился пересушенный корж

Сделать сочным слишком сухой бисквит или любой другой корж можно, пропитав его так, чтобы текстура стала мягкой и влажной. Для этого подходят разные варианты пропитки, используйте их на свой вкус: сладкий сироп, кофе, коньяк или вишневый ликер.