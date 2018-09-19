15+ ошибок, которые допускают девушки при умывании (Гель против акне может вызывать еще больше прыщей)

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В детстве даже девочки не хотят умываться утром и вечером и делают это только тогда, когда заставляет мама. Повзрослев, они понимают, что смыть макияж после долгого дня — это один из способов расслабиться и снять напряжение. Можно сказать, что уход за кожей начинается с умывания, но, как оказалось, небрежность в этом деле может навредить нам и вызвать преждевременное старение кожи и появление прыщей.

Мы в AdMe.ru узнали о тонкостях ежедневного умывания и с удивлением обнаружили, что многие из нас делают это неправильно. В данной статье наши читатели найдут профессиональные советы и рекомендации косметологов и дерматологов.

Основные правила

Чтобы действительно очистить вашу кожу, начните с рук. Тщательно вымойте их мылом, чтобы удалить грязь и жир, а не нести все это в ваше средство для умывания и на лицо.

Многие девушки совершают одну из двух распространенных ошибок: удаляют макияж специальным средством, но затем не умывают лицо, или же, напротив, используют средство для умывания, не удалив перед этим косметику. Мицеллярная вода удаляет с кожи не только макияж, но и естественный защитный жировой слой. Поэтому, после того как протрете ею лицо, снова увлажните его водой. В хороших средствах для умывания есть много полезных компонентов для эффективного очищения и увлажнения кожи. Однако только гель или пенка не смогут полностью удалить и косметику, и грязь, что приведет к забитым порам, из-за которых появятся воспаления.

Руками или спонжем?

Скажите «нет» многоразовым спонжам: даже если вы моете их каждый вечер, в них будут размножаться бактерии, которые не сделают ничего полезного для вашей кожи.

Многие дерматологи советуют умываться руками, чтобы меньше травмировать кожу, ведь микротрещины и чрезмерное трение могут привести к преждевременному появлению морщинок. Меринда Джой, работающая со многими голливудскими звездами, рекомендует делать это так: круговыми массажными движениями наносите средство для умывания на увлажненную кожу, не сильно давя на лицо. Не забывайте, что наша кожа покрыта тоненькими волосками, и круговые движения как раз помогут средству проникнуть в поры под ними.

Для дополнительного отшелушивания эксперты советуют использовать не спонжи, а одноразовые тканевые салфетки или тряпочки для мытья посуды (в наше время без труда можно купить дешевые наборы таких изделий). Мягкими движениями удалите остатки средства с лица, после чего полотенце или тряпку отправьте в стирку, а одноразовую салфетку выбросите.

Какое средство выбрать

Не стоит умываться средствами, которые сильно пенятся (не путать с пенками для умывания). Этот эффект дают агрессивные сульфаты — вы не очищаете кожу, а разрушаете липидный барьер и нарушаете pH-баланс. Обычно такие гели отмывают лицо в прямом смысле до скрипа. Но это лишь иллюзия очищения. Подобные средства только усугубляют розацеа, воспаления и старение кожи.

Забудьте о скрабах, даже натуральных (из кофе, соды, овсянки). Для хорошего отшелушивания используйте мягкую салфетку.

Подберите средство для умывания, подходящее для вашего типа кожи. Для сухой кожи подойдут лосьоны и молочко. Для жирной и комбинированной — гели и пенки. Для зрелой и чувствительной — пенки. Постарайтесь найти средство, в составе которого нет алкоголя, но есть глицерин и ниацинамид. Если ваша кожа склонна к акне, ищите в составе салициловую кислоту, гликолевую кислоту, бензоилпероксид. Но если у вас жирная кожа, не пользуйтесь такими средствами каждый день. Такую кожу тоже можно пересушить косметическими средствами, и тогда она начнет выделять еще больше жиров, тем самым усугубляя ситуацию с акне.

Вода и полотенце

Идеальный вариант для умывания — вода комнатной температуры. Слишком холодная вода заставит ваши поры сужаться, а горячая вода из-под крана сушит кожу.

Не стоит слишком сильно тереть кожу полотенцем, лучше просто промокнуть им лицо, а затем немного подождать до полного высыхания. Кстати, если у вас проблемная кожа, косметологи рекомендуют стирать полотенце после каждого использования.

Чтобы все полезные компоненты средства подействовали, мойте лицо массажными движениями 40–60 секунд.

Кожа вокруг глаз

Кожа вокруг глаз тоньше, поэтому она сильнее всего подвержена возрастным изменениям. Не трите ее во время умывания и не скрабируйте. Даже увлажняющие кремы наносите с осторожностью — лучше использовать специальные средства для век.

Аккуратно удаляйте макияж с глаз. Косметологи рекомендуют мягко проводить ватным диском от внешнего края к внутреннему, сначала обрабатывая верхнее веко, а затем нижнее.

Дальнейшее увлажнение

После того как вы удалили макияж, умыли и высушили лицо, обязательно нанесите на кожу средство для увлажнения: тоник, сыворотку, крем.

Если вы пользуетесь несколькими средствами, сначала нанесите тоник: он нормализует pH вашей кожи. Кстати, косметолог Алена Коледа советует наносить его пальцами, поскольку ватный диск впитает в себя добрую часть продукта.

Нежное умывание

Один бьюти-канал поделился видео, где подробно показан процесс умывания, которым пользуются многие девушки в Корее. Главный совет звучит так: обращайтесь со своим лицом, как будто это ваш ребенок. То есть давление на кожу должно быть минимальным. Вот как выглядит нежный способ умывания: Увлажните лицо водой.

Выдавите нужное количество средства и вспеньте его, но не на лице, а на руках. Если вы пользуетесь пенкой, делать это нет необходимости.

Очень аккуратно и нежно нанесите средство на все лицо.

Делайте массажные движения мизинцами: ими вы не сможете сильно нажимать и травмировать кожу. Кроме того, мизинцы помогут пройтись по лицу более детально.

Смойте средство, но не трите лицо мокрыми руками. Вместо этого набирайте воду в руки и аккуратно, маленькими порциями, обливайте лицо.

Не промакивайте лицо полотенцем. Вместо этого следует вытереть руки и немного помассировать лицо.

Пока лицо влажное, нанесите тоник или термальную воду.

Не забываете ли вы умываться по вечерам? Какими средствами для кожи вы пользуетесь?