15+ ошибок, которые допускают девушки при умывании (Гель против акне может вызывать еще больше прыщей)
В детстве даже девочки не хотят умываться утром и вечером и делают это только тогда, когда заставляет мама. Повзрослев, они понимают, что смыть макияж после долгого дня — это один из способов расслабиться и снять напряжение. Можно сказать, что уход за кожей начинается с умывания, но, как оказалось, небрежность в этом деле может навредить нам и вызвать преждевременное старение кожи и появление прыщей.
Мы в AdMe.ru узнали о тонкостях ежедневного умывания и с удивлением обнаружили, что многие из нас делают это неправильно. В данной статье наши читатели найдут профессиональные советы и рекомендации косметологов и дерматологов.
Основные правила
- Чтобы действительно очистить вашу кожу, начните с рук. Тщательно вымойте их мылом, чтобы удалить грязь и жир, а не нести все это в ваше средство для умывания и на лицо.
- Многие девушки совершают одну из двух распространенных ошибок: удаляют макияж специальным средством, но затем не умывают лицо, или же, напротив, используют средство для умывания, не удалив перед этим косметику.
Мицеллярная вода удаляет с кожи не только макияж, но и естественный защитный жировой слой. Поэтому, после того как протрете ею лицо, снова увлажните его водой.
В хороших средствах для умывания есть много полезных компонентов для эффективного очищения и увлажнения кожи. Однако только гель или пенка не смогут полностью удалить и косметику, и грязь, что приведет к забитым порам, из-за которых появятся воспаления.
Руками или спонжем?
- Скажите «нет» многоразовым спонжам: даже если вы моете их каждый вечер, в них будут размножаться бактерии, которые не сделают ничего полезного для вашей кожи.
- Многие дерматологи советуют умываться руками, чтобы меньше травмировать кожу, ведь микротрещины и чрезмерное трение могут привести к преждевременному появлению морщинок. Меринда Джой, работающая со многими голливудскими звездами, рекомендует делать это так: круговыми массажными движениями наносите средство для умывания на увлажненную кожу, не сильно давя на лицо. Не забывайте, что наша кожа покрыта тоненькими волосками, и круговые движения как раз помогут средству проникнуть в поры под ними.
- Для дополнительного отшелушивания эксперты советуют использовать не спонжи, а одноразовые тканевые салфетки или тряпочки для мытья посуды (в наше время без труда можно купить дешевые наборы таких изделий). Мягкими движениями удалите остатки средства с лица, после чего полотенце или тряпку отправьте в стирку, а одноразовую салфетку выбросите.
Какое средство выбрать
- Не стоит умываться средствами, которые сильно пенятся (не путать с пенками для умывания). Этот эффект дают агрессивные сульфаты — вы не очищаете кожу, а разрушаете липидный барьер и нарушаете pH-баланс. Обычно такие гели отмывают лицо в прямом смысле до скрипа. Но это лишь иллюзия очищения. Подобные средства только усугубляют розацеа, воспаления и старение кожи.
- Забудьте о скрабах, даже натуральных (из кофе, соды, овсянки). Для хорошего отшелушивания используйте мягкую салфетку.
- Подберите средство для умывания, подходящее для вашего типа кожи.
Для сухой кожи подойдут лосьоны и молочко.
Для жирной и комбинированной — гели и пенки.
Для зрелой и чувствительной — пенки.
Постарайтесь найти средство, в составе которого нет алкоголя, но есть глицерин и ниацинамид. Если ваша кожа склонна к акне, ищите в составе салициловую кислоту, гликолевую кислоту, бензоилпероксид. Но если у вас жирная кожа, не пользуйтесь такими средствами каждый день. Такую кожу тоже можно пересушить косметическими средствами, и тогда она начнет выделять еще больше жиров, тем самым усугубляя ситуацию с акне.
Вода и полотенце
- Идеальный вариант для умывания — вода комнатной температуры. Слишком холодная вода заставит ваши поры сужаться, а горячая вода из-под крана сушит кожу.
- Не стоит слишком сильно тереть кожу полотенцем, лучше просто промокнуть им лицо, а затем немного подождать до полного высыхания. Кстати, если у вас проблемная кожа, косметологи рекомендуют стирать полотенце после каждого использования.
- Чтобы все полезные компоненты средства подействовали, мойте лицо массажными движениями 40–60 секунд.
Кожа вокруг глаз
- Кожа вокруг глаз тоньше, поэтому она сильнее всего подвержена возрастным изменениям. Не трите ее во время умывания и не скрабируйте. Даже увлажняющие кремы наносите с осторожностью — лучше использовать специальные средства для век.
- Аккуратно удаляйте макияж с глаз. Косметологи рекомендуют мягко проводить ватным диском от внешнего края к внутреннему, сначала обрабатывая верхнее веко, а затем нижнее.
Дальнейшее увлажнение
- После того как вы удалили макияж, умыли и высушили лицо, обязательно нанесите на кожу средство для увлажнения: тоник, сыворотку, крем.
- Если вы пользуетесь несколькими средствами, сначала нанесите тоник: он нормализует pH вашей кожи. Кстати, косметолог Алена Коледа советует наносить его пальцами, поскольку ватный диск впитает в себя добрую часть продукта.
Нежное умывание
Один бьюти-канал поделился видео, где подробно показан процесс умывания, которым пользуются многие девушки в Корее. Главный совет звучит так: обращайтесь со своим лицом, как будто это ваш ребенок. То есть давление на кожу должно быть минимальным. Вот как выглядит нежный способ умывания:
- Увлажните лицо водой.
- Выдавите нужное количество средства и вспеньте его, но не на лице, а на руках. Если вы пользуетесь пенкой, делать это нет необходимости.
- Очень аккуратно и нежно нанесите средство на все лицо.
- Делайте массажные движения мизинцами: ими вы не сможете сильно нажимать и травмировать кожу. Кроме того, мизинцы помогут пройтись по лицу более детально.
- Смойте средство, но не трите лицо мокрыми руками. Вместо этого набирайте воду в руки и аккуратно, маленькими порциями, обливайте лицо.
- Не промакивайте лицо полотенцем. Вместо этого следует вытереть руки и немного помассировать лицо.
- Пока лицо влажное, нанесите тоник или термальную воду.
Не забываете ли вы умываться по вечерам? Какими средствами для кожи вы пользуетесь?
Фото на превью Depositphotos